Kürtaj ile reytinge nokta atışı

Kürtaj ve sezaryen konusu gündeme inşa edildi. Tartışma programlarında tartışıldı haliyle.

Tartışılır da programlarda bir sonuca varmayacak elbet.

Ancak kürtaj konusu gündeme oturtulunca dizilere de sirayet etti sanmayınız.

Çünkü kürtaj meselesi senaristlerin bir numaralı çatışma yaratma öğelerindendi ve her zaman da öyle kalacak.

Kadın izleyiciyi ki en çok dizi izler kitle de onlar olduğu için, onları ele geçirmek için kadınlığa anneliğe dair bu en hassas durumu dizideki ana kadın karaktere yaşatıp kadın izleyicinin de katharsis yaşaması sağlanıyor.

Yani özetle tutması istenen bir diziye senaristin mutlak surette koyduğu, reytinge nokta atışı yaptığı süregelen bir koddur kürtaj.

Hard değil soft-talk var bizde

Ahmet Hakan röportajında hani bir türlü ülkede çatır çatır konuşamıyor siyasetçiler demişti, hard-talk olmuyor olmaz da demişti.

Aynen geçen akşam yine öyle bir akşam yayını yaşandı, ultra klasik, ultra temkinli.

Başbakan kendi onayladığı gazetecilerle sakin, planlı akan bir soft-talk yaptı.

Kürtaj konusunda görüşlerimi ‘Vajinanız konuşsa ne derdi?’ yazımda belirtmiştim. Ancak Başbakan’ın yayında sezaryen ile söylediği sözlerin altı çizilmeli. Başbakan’ın söylediğine göre aslında sezaryenin gerekli olmadığı durumlarda özel hastaneler ve doktorlar hastayı ve yakınlarını teslim alıyormuş. Yani anladığım normal doğum da yapabilecek bir kadını sezaryene ikna ediyorlar.

Ve özel hastanelerde sezaryen oranı %90, devlet hastanelerinde ise %50 imiş.

Başbakan özel hastaneler keyfi sezaryen yapıyor sonucunu çıkarıyor, asıl bu konuda bir denetim şart.

İşler Güçler yolunda gider

Star TV’de haziran ayı içinde İşler Güçler adlı bir dizi başlayacak.

Sloganı: “Modern Muzip Yalanlar

Bu dizinin ekibini duyar duymaz bu dizi tamamdır dedim. Çünkü yazarı ve yönetmeni Selçuk Aydemir.

Aydemir, Türk televizyonlarındaki en iyi sit-com diye nitelendirdiğim Üsküdar’a Giderken’in ve sinemamızda son yılların en iyi komedilerinden olan Çalgı- Çengi’nin de senaristi ve yönetmeniydi.

Üsküdar’a Giderken yayından kaldırılmasına en üzüldüğüm projelerdendir.

Ama yine de Kanal D bu projeye tüm desteğini vermiştir.

Neden kaldırıldı ki diyerek haksızlık etmemeli, deneysel bir işe şans verilmişti.

İşler Güçler’in castında Selçuk Aydemir’in diğer projelerinde de yer alan oyuncuları Ahmet Kural, Murat Cemcir ve Sadi Celil Cengiz bulunuyor.

Her üçü de Üsküdar’a Giderken’de nasıl komedi yapılır dersi veriyorlardı.

Sadi Celil Cengiz’i Leyla ile Mecnun’da da izliyoruz.

Murat Cemcir, Ahmet Kural Çalgı Çengi’de zaten harikalar.

Cemcir, en son Zeki Demirkubuz’un Yer altı filminde rol almıştı ve ben de bundan sonraki Demirkubuz filmi için güçlü bir aday olur, olmalı diye yazmıştım.

Ahmet Kural ile yine oyunculuk üzerine bir proje için küçük bir röportaj yapmıştım. Kural hem dram hem komedi de oynayabilecek çok yönlü bir oyuncu, aslında tam jön havası var. Ancak komedide de aynı başarıyı gösteriyor. Yakışıklıdan komik olmaz tezini çürütüyor Ahmet Kural.

İşler Güçler’in tanıtımı çok eğlenceli, daha tanıtımında yer alan sözlerden, çekimlerden izleyiciyi iyi bir komedi bekliyor, Üsküdar’a Giderken’de olduğu gibi yine kurgu, çekim v.b. açısından deneysellik katacağı kesin Selçuk Aydemir’in, biraz da fantastik sos olacak gibi görünüyor.