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Çağnur Öztürk

cagnurozturk@gmail.com

08 Mart 2016

Koca yürekli Malala

Sesinin çıkarmaktan korkmuyor, haykırıyor, sinmiyor, vazgeçmiyor...

15 yaşında bir kız...

Adı, Malala Yousafzai.

Adını babası koyuyor, Malala...

Malala, üzüntü demek, diğer bir anlamı daha var, cesaret.

Ve Pakistan'da Swat Vadisi’nde yaşarken kız çocuklarının eğitim hakkı için herkese meydan okuyor.

Sesinin çıkarmaktan korkmuyor, haykırıyor, sinmiyor, vazgeçmiyor...

9 Ekim 2012'deTaliban tarafından okul servisinde başından vuruluyor, yaşama ihtimali çok düşük olmasına rağmen ölüme direniyor.

Mucizevi bir şekilde hayata dönüyor.

Kurşunlar, fikirlerini ve onu öldüremiyor.

Bir varolma, haykırma, direnme, başkaldırma sembolü olan Malala’nın aynı zamanda da inanılmaz olgun ve vakur bir duruşu var.

Taliban’ı affedip affetmediğini, öfkeli olup olmadığını soran babasına...

“Hayır atom kadar bile öfkem olmadı diyor. İslam bize insanlığı, eşitliği ve bağışlayıcılığı öğretir” diyor.

O gerçekten de sıra dışı bir kız...

“Bir çocuk, bir öğretmen, bir kitap ve bir kalem dünyayı değiştirir” diyor.

Belgeselden önce bu ilham verici hikayesini "Benim Adım Malala" kitabıyla bir kez daha haykırıyor.

2014’te 17 yaşında Nobel Barış Ödülü’nü alıyor.

Malala Yousafzai’nin kız çocuklarının eğitim hakkı için hayatı pahasına verdiği mücadeleyi anlatan Benim Adım Malala belgeseli,  8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel yayınıyla, Nat Geo’nun yanı sıra, Nat Geo Wild, Nat Geo People ve FOXLIFE ekranlarında 20.00’da.

İzledikten sonra, önce Malala’ya vesonra en büyük destekçisi babasına, bu güzel baba-kız ilişkisine de hayran olacaksınız.

Kadınların şiddete, tacize, bir ton haksızlığa maruz kaldığı, eğitim hakkının bile olamadığı şu berbat dünyada, bunu değiştirmeye çalışan koca yürekli bir kızın muazzam hikayesini kaçırmayın....

National Geographic Channel, UNICEF Türkiye Milli Komitesi iş birliğiyle “Benim Adım Malala” belgeselinden ilham alarak “Kızlara Ses Ver” kampanyasını hayata geçiriyor. Türkiye’de kız ve erkek çocuklarına eşit fırsatlar sağlanması adına davranış değişikliği ve toplumsal farkındalık yaratmak için fon oluşturmayı amaçlayan kampanyaya destek için; #kızlarasesver 
http://www.benimadimmalala.com/

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