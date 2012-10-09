İyi, kötü adam Süheyl Eğriboz

Süheyl Eğriboz sinemamızın gizli kahramanlarındandır. Cüneyt Arkın’dan en çok dayak yiyendir. Lakabı da Sütçü’dür. Çünkü 1978-80 arası Sütçü.... ile başlayan seri filmlerde oynuyor.

Usta oyuncuyu dün Leyla ile Mecnun dizisinde gördük. Ahmet Hakan da geçenlerde bir yazısında anmıştı.

Ne diyeyim Leyla ile Mecnun yine farkını ortaya koydu.

Televizyonda garanti formül

Evet senaryo kutsal metin, dizilerin filmlerin en önemli öğesi, eksiksiz en az kusurlu olması gerekeni ancak bazen öyle durumlar oluyor ki senaryo da önemsizleşiyor.

Peki nedir senaryonun önüne geçen öğe, bence zaten seanryodan sonra gelen öğe olan doğru cast, doğru persona. Şimdi anlatacağım durum için doğru sıfatını da atalım.

Yani ülkemizde hangi projede olursa olsun hangi senaryo olursa olsun hangi yönetmen çekerse çeksin önemli olmayabiliyor.

Şöyle bir liste yapmak istiyorum ve de...

Her halikarda aşağıdaki ünlülerin içinde olduğu dizi tutar.

Kıvanç Tatlıtuğ, Kenan İmirzalioğlu, Murat Yıldırım, Çağatay Ulusoy, Beren Saat, Tuba Büyüküstün.

Bu isimler sadece yakışıklılıkları, güzellikleri ile zirveye gelmediler tabii ki; hepsi iyi oyuncu mu, evet kesinlikle hem de artık döktürüyorlar.

Dün Kenan İmirzalioğlu’nun yeni dizisi Karadayı başladı. Aklıma Karadayı ismini duyar duymaz İmirzalioğlu’nun Şener Şen ile rol aldığı Kabadayı filmi geldi. Filmde emekli kabadayı Şener Şen idi. İmirzalioğlu kötü adam. Dizide ise Karadayı.

Senaryo olarak herhangi bir yenilik var mı hayır ama dediğim gibi Kenan İmirzalioğlu var, geri kalan cast zaten başarılı. Tabii ki tutar. Ekranlarda racon kesme modası hız kazanıyor, Ustura Kemal sonrasında Karadayı!

Yıldırım senaryoya düşmüştü zaten

Eve Düşen Yıldırım için senaryoya düşen yıldırım diye bir başlık atmıştım.

Sezonun en anlamsız bu kadar da olmaz ki başlangıcını bu dizi yaptı. Senaristler daha özenli olmalı demiştim ve dizi kurtarılamadı, final kararı alındı. Üstelik bu dizi yeni sezon tanıtımı çok başarılıydı, çok merak uyandırıcıydı, kurgusu, görüntü yönetimi harikuladeydi.

Belirtmeliyim ki yine de Eve Düşen Yıldırım uyarlama olarak başarılı olarak kalır zihnimde.

Sene....

Hani İşler Güçler’de Rüstem karakteriyle Yılmaz Gruda başlıyor ya sene 1969... diye set anılarını anlatmaya...

Ben de şöyle yapayım;

Sene 2000 Gani Müjde’den Kahpe Bizans sinema filmi

Sene 2012 Gani Müjde’den Kahpe Bizans’ın dizi versiyonu olarak kekremsi Harem dizisi.....

Ama bir de sene 1988 vardır, Arabesk sinema filmi, külttür, absürttür, harikadır, enfestir.

Senaryosu usta Gani Müjde’dendir.