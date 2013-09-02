Gezi Parkı olayları sonrasında medyada dinamiklerde epey değişiklikler oldu, görevden alınan medya mensupları, istifa eden yöneticiler gazeteciler, TRT’nin Leyla ile Mecnun’u bitirme kararı da son damla olmuştu ama TRT bununla yetinmeyip Bir Yastıkta dizisini kaldırmak yerine oyuncularını kaldırmıştı.

Büyük ihtimalle de TRT ve benzeri kanalların dizilerinde de yeni sezon dizi castları da anlaşılan Gezi olaylarında ve Gezi Parkı’na adım atmamış isimlerden seçildi.

Leyla İle Mecnun ve Bir Yastıkta son damla derken bu süreçte epey isitfaya şahit olduğumuz NTV cephesinde yeni haberler var.

Gece- Gündüz programıyla özdeşleşmiş bir isim Yekta Kopan programdan alınarak yerine Öykü Serter getirildiği konuşuluyor. Henüz kesinleşmemiş olsa da bu haliyle Traji-komik. Gece-Gündüz Yekta Kopan ile var olmuş bir format, ve onsuz da olmayacak bir format. NTV bence elindeki tek sağlam programı da harcamış olur.(Yine Yekta Kopan’ın kısa bir süre sunduğu ‘NTV Cumartesi’yi de beğeniyle takip ediyordum. O da mart ayında NTV tarafından kaldırılmıştı...)

Kopan’ın yerine Öykü Serter’in gelmesinin konuşulması ise nasıl yaaa Yekta Kopan’ın alternatifi Serter midir dedirtiyor. Kafa karıştıran türden. Buradan Öykü Serter’i beğenmediğim sonucu çıkmasın, sunuculuğunu çok beğenirim ancak şu ana kadar televizyonda sunduğu formatlara bakacak olursak şaşırtıcı.

Bu Öykü Serter bu formatta bir program sunamaz da demek değil. Elbette sunabilir de...

Sadece Gece- Gündüz bir Yekta Kopan markası bence.

Ve NTV’den tek isteğim eğer böyle bir son olacaksa programın ismini değiştirip de Öykü Serter ile yola devam etmeleri.

Twitter’da tepkiler:

Doğu Yücel ‏@doguyucel: Yekta Kopan başka kanallarda yine güzel programlar yapar. Benim merak ettiğim: NTV, Gece Gündüz'e konuk edecek sanatçıyı nasıl bulacak:)

Tuna Kiremitçi ‏@140darbe: Öykü Serter branşında iyi bir sunucudur ama "Gece Gündüz"e kişiliğini veren Yekta Kopan. Bu değişim ikisine de ayıp.

zeynep altıok akatlı ‏@zeynabelle: Yekta Kopan'ın zamana uydurulmuş (!) yokluğuyla sunulacak bir Gece Gündüz'de Metin Altıok, Füsun Akatlı ve Zeynep Altıok Akatlı olmayacak!

olkan özyurt ‏@olkano: Bu memleketin en büyük hastalığı vasat sevicilik galiba. @yektakopan'sız gece gündüz'ü başka türlü nasıl açıklayacağız?

ayça örer ‏@aycaorer: Yekta Kopan'ı izleyecek yer buluruz biz. Siz yatacak yer bulun... @yektakopan