Behzat Ç. izleyicisine alkışlar

Bir önceki yazımda RTÜK yolculuk nereye demiştim; cevap alamadım......

Behzat Ç. de, RTÜK’ten çekenlerin başındaydı.

Dizi tarihimizde Behzat Ç. kadar vicdanın sesi olan bir karakter görülmedi, aynı zamanda RTÜK’ten bu kadar çeken de.

Ama Behzat Ç. izleyicisi her zaman vicdanın sesinin arkasında durdu. Kaldırılıyor mu kaldırılacak mı diye kaç kere konuşuldu unuttum, ama 2012’nin en vefalı izleyicisi Behzat Ç. izleyicisi olur yazmıştım 2012 tv tahminlerimde.

Haziranda bitmesine hiç tepki göstemeyelim dizinin, bence hemen 2. sinema filmine koyulsunlar özgürce, sansürsüz!

Behzat Ç. dizi tarihimize altın harflerle kazınmış bulunuyor zaten.

Yine Suskunlar ve Yine Ahmet Kaya

Daha yeni yazdıydım; ‘Hatırlarsınız Suskunlar ilk başladığı zamanlarda tam da dizinin adına uygun hepimizi derinden etkileyen Ahmet Kaya- Siz benim neden sustuğumu nereden bileceksiniz kullanılmıştı. Sonra bu diğer dizilere de sirayet etti. Kıvanç Tatlıtuğ biraz daha farklı; kendi sesiyle bir Ahmet Kaya şarkısı söyledi….

Ancak yine Suskunlar’da, yine bir Ahmet Kaya şarkısı vardı. Bu bence artık sahneye, sekansa uygunluk değil de, biraz Ahmet Kaya eserleri bizde tutuyor kullanalım yine gibi olmuş.’ diye....

Yine Suskunlar ve Yine Ahmet Kaya oldu bu hafta hem de Beni Vur ile! Ve artık gına geldi!

Bu durum artık doğru sahne doğru müzik kullanımını geçti çoktan, reyting çıkarma telaşına döndü!

8 Mayıs tarihli yazımdaki ironi olarak yaptığım tavsiyeler gerçekleşiyor;

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Mademki dizilerde Ahmet Kaya şarkıları dönemi başlattınız; benden bir demet Ahmet Kaya'nın en sevdiğim şarkıları tavsiyesi!.. es geçilmemeli!

Saza Niye Gelmedin Saza niye gelmedin/ Söze niye gelmedin Gündüz belli işin var/ Gece niye gelmedin

Yakamoz Yağmur yağar ıslanırsın vay aman/ Güneş doğar kaybolursun vay aman/ Ay ışığı der durursun vay aman/ Yakamozsun sen

Beni vur Beni vur... beni onlara verme/ Külümü al, uzak yollara savur/ Dağılsın dağlara, dağılsın bu sevdamız-öykümüz/ Ama sen ağlama dur

Şafak Türküsü Beni burada arama/ Arama anne/ Kapıda adımı, adımı sorma/ Saçlarına yıldız düşmüş/ Koparma anne ağlama

Ağladıkça Serhatta hep akşam oluyor/ Nasipsiz kıştan mı ?/ Yağmurdan mı yoksa aşktan mı ?/ Ağladıkça ağladıkça, dağlarımız yeşerecek/ Görecek göreceksin, ağladıkça ağladıkça

Yeni Ahmet Kaya olarak Mehmet Erdem

Mehmet Erdem’i ilk olarak Mephisto’da dvdlere bakarken duymuştum aylar önce, arkadaşımla sormuş öğrenmiştik adını. O çatallı, ayırt edilen özel sesi hemen fark ediliyordu.

Ancak gelin görün ki o da dizilere çok fazla müzik yapmaya ve hali hazırda olan eserlerini vermeye başladı. Hatta gelecek hafta da Kuzey Güney’de yer alıyor. Ben birini çok fazla görünce çok fazla duyunca tükenmenin de aynı hızda olacağına inanıyorum. Bir dönem Kıraç vardı dizilerde bolca şu an yok.

Aman Mehmet Erdem o özel sesini korusun, tasarruflu kullansın!

Bayram ekranında ne olur?

Yine hiçbir şey olmaz, çünkü bütün kanallar tatile çıkmıştır, canlı yayın olmaz, bantlara sarılınır.

Kanallar tv’de ilk kez yazsa bari dediği bir filme sarılmak ister, olamazsa birkaç animasyon çocuk filmi, birkaç b sınıfı film verilir.

Bayram için özel yayın yapılmaz.

Diziler 3. 4. tekrar yayınlarla son sürat gider.