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Çağnur Öztürk

cagnurozturk@gmail.com

04 Mayıs 2013

Aynı anda farklı reklamlarda oynama meselesi

Markalar konuşulmak için ünlü havası ödünç alıyor ancak siz de belki benim kadar rahatsız oluyorsunuzdur

\Markalar konuşulmak için ünlü havası ödünç alıyor ancak siz de belki benim kadar rahatsız oluyorsunuzdur. Aynı anda aynı ünlüyü birden fazla reklam projesinde görmek izleyici olarak beni sıkmasından öte, stratejik olarak da markaların ve ünlülerin kendi ismine yaptığı bir yanlış. Örneğin Mehmet Günsür’ü hem bir giysi markasında, hem bir ciklet markasının reklamında görüyoruz.

Kıvanç Tatlıtuğ’u hem bir jean hem de bir banka reklamında, Gülse Birsel’i hem bir banka hem bir tekstil reklamında... Daha örnekler uzar gider. Bu ünlülerin bir de zaten dizilerde rol alması ve reklam billboard’larının şehrin dört bir yanında olması yani fazla görünür olmak, erken tükenmek aynı zamanda. Ortada bir yanlış olduğu kesin, hem markalar hem de ünlülerin ortak kendi aleyhlerine yaptıkları bir yanlış konumlandırma.

Sadece ünlü havası ödünç alalım bitsin gibi basit bir denklem yok maalesef...

 

ATV’de hareketlenme başlıyor

 

Atv satılıyor satılacak derken sonunda satıldı. Medya devi Murdoch alacak derken Time Warner kazanan oldu. Bu gelişme ile birlikte kanalda köklü değişikliklerin olacağı çok açık. Kanalda en son bir dönem dizisi olan “Tozlu Yollar” hüsranla sonuçlandı. Başka bir dönem dizisi Adnan Menderes’in hayatını anlatacak “Ben Onu Çok Sevdim” ise iptal oldu. Cast konusunda epey tereddütlü çalışmalar mevcuttu, daha önce de yazmıştım. Adnan Menderes’i Mehmet Aslantuğ, eşi Berrin Menderes’i İdil Fırat, Menderes’in yasak aşkı Ayhan Aydan’ı ise Birce Akalay canlandırıyor. Dizinin yapımcısı Pana Film’in TRT 1 ile anlaşma aşamasında olduğu konuşuluyor. Dizileriyle ivmede olan TRT 1, bence de daha doğru karar olur, dizi için çok hayırlı olur, tutma şansı artar.

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Sosyal medyanın kazananı: Ali Ayşe’yi Seviyor

 

Fox TV’nin romantik komedi dizisi #AşkSınavOlsa hashtag’iyle çokça konuşuldu.

Gülhan Tekin @gulhantekin: #AşkSınavOlsa ben öğrencisi değil o sınavın gözetmeni olurdum. Profesör kontenjanından...

Zeynep Ateş @melzeynepates: #AşkSınavOlsa kesin kaydırma yapardım ya da optik formu yanlış doldururdum. Net!

 

Haftanın sözü


“Verilere göre kadınların % 72’si haklarını televizyondan öğreniyor.”
T24 yazarı Bekir Ağırdır

 

(01.05.2013 Hafta Sonu dergisi)

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