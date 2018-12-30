Moda ve sanat birlikteliğinde 2018'in öne çıkanları

Yüksek modanın çağdaş sanat ile kol kola serüveninde 2018 bize güzel örnekler sundu. Yıl içinde gerek koleksiyonlarında, gerek kampanyalarında sanatı moda ile harmanlayan yüksek modanın en iyilerine birlikte göz atalım istedim.

“Bense kendime bugünü sordum: ne kadar genişti; ne kadar derindi; ne kadarı benimdi?”

2018'i uğurlarken aklımda çok sevdiğim yazar Kurt Vonnegut'un “Mezbaha No.5” kitabından bu satırlar var. Hemen hepimiz bitirdiğimiz yılın muhasebesini yapıp, yeni yıl dileklerimizi sıralarken aslında yılların art arda dizili günlerden ibaret olduğunu unutmayalım. Yeni yılda her günümüz genişliği ile, derinliği ile çokça bizim olsun!..

Bu yıl, büyük evlerin kreatif direktörlüğüne geçen genç ve alternatif isimlerin etkisiyle, çok çarpıcı ve çok sayıda moda ve sanat iş birlikleri gördük. Bu yazımda 2018 senesinde gerek koleksiyonları içinde, gerek kampanyalarında sanatı moda ile harmanlayan yüksek modanın en iyilerine birlikte göz atalım istedim.

Kim bilir belki de 2019’da satın alacağınız bir sonraki büyük sanat dolabınıza asılır cinsten olur!..

GUCCI ve IGNASI MONREAL : İspanyol sürrealist sanatçı Ignasi Monreal her ne kadar geleneksel sanat eğitimi almış olsa da, siber ve sürrealist dokunuşları birleştiren farklı tarzı ile dijital ve fantastik dünyalar yaratıyor. Video oyunları ve çizgi roman giydirmeleri yaptığı işleri sayesinde yolu Gucci kreatif direktörü Alessandro Michele ile kesişiyor. Ve sonrası tüm dünyada konuşulan ve hayranlık toplayan dijital sürreal çizimlerin gerçek kıyafet ve aksesuarlarla buluştuğu reklam kampanyası. Baştan ayağa Gucci kıyafetler içinde nehir üzerinde süzülen Ophelia, ikonik horsebit ayakkabılar taşıyan üç başlı köpek, yine markaya ait çantanın taşındığı bir orta çağ şövalyesi gibi İtalyan Rönesans’ı ve mitolojiden ilham alarak oluşturduğu resimlerle Monreal, muazzam bir moda ve sanat iş birliğinin başrolü oldu.

COACH ve KEITH HARING: New York’la özdeşleşen Coach markasının kreatif direktörü Stuart Vevers'in yine New York’la yakından ilişkili Keith Haring’in eserlerinden ilhamla bir koleksiyona imza atmasına mükemmel uyum diyebiliriz! Haring’in kargacık burgacık ve bir o kadar da ikonik çizgileri ve karikatürize yaratıkları Coach’un tişörtlerini kaplarken, grafik kalpleri ve dans eden adamları napa montlara yamalandı, çantalar Haring’in imzalı karikatürleriyle damgalandı, uzaylı figürleri payetlerle elbiselere işlendi. Stuart Vevers, Haring’i: “İyimser, havalı ve kapsayıcı” olarak tanımlıyor, Coach’un 2018 ilkbahar koleksiyonu da tam böyle.

KENZO ve HENRI ROUSSEAU: Post-empresyonizmin önemli ressamlarından Rosseau, Fransa'dan hiç ayrılmadığı halde resmedebildiği yemyeşil ve derin cangıl sahneleri ile tanınır. Kenzo, ilkbahar 2018 koleksiyonunda ressamın eşsiz estetiğini yalnızca kıyafetlerle değil sahne ile de muhteşem bir şekilde kucakladı. Dahası ünlü heykeltraş ve kostüm tasarımcısı Gary Card iş birliği ile Rousseau’nun önemli üç orman sahnesini üç boyutlu ve giyilebilir bir hale dönüştürerek muhteşem bir görsel şölene imza attı.

AKRIS ve ALEXANDER GIRARD: Çağdaş sanatın ateşli koleksiyoncularından Akris’in kreatif direktörü Albert Kriemler koleksiyonlarını oluştururken sık sık bu tutkusundan besleniyor. Tasarımcı, 2018 ilkbahar / yaz koleksiyonunu hazırlamak için Eames’in çağdaşı olan mimar, heykeltraş ve mobilya tasarımcısı Alexander Girard’ın “Ahşap Bebekler” eserinden ilham aldı. Kriemler, Girard’ın cesur ama zarif renk ve geometrik tuval kullanımını uçuşan ipekli elbiselere uyguladı.

CHRISTIAN DIOR ve NIKI de SAINT PHALLE: Fransa’nın bu köklü ve lüks evinin kreatif direktörlüğü gibi oldukça esaslı bir görevi üstlenen Maria Grazia Chiuri pek çok defa kadın sanatçıları ve kadın aktivistleri hikayelerine kattı. 2018 İlkbahar sezonunda Chiuri, Fransız asıllı Amerikalı ressam ve heykeltraş Niki de Saint Phalle'yi bir dizi ilginç grafikle harmanladı; denizci gömlekleri, nefes kesen ejderhalar ya da şirin örümceklerle süslü trikolar tasarladı. Yine Saint Phalle’nin çalışmalarından alınan kırılmış ayna motifleri ile parlak gece elbiseleri koleksiyonda yerini aldı.

MARNI ve DAVID SALLE: Marni kreatif direktörü Fransesco Risso, markaya biraz daha davetkar ama aynı zamanda duygusal bir çizgi kazandırmak için ressam David Salle’ın nü’lerine başvurdu. Risso’nun ekoselerle dolu, çiçeklerle süslü tatlı bahar koleksiyonuna yakından bakıldığında Salle’ın telefonda konuşan ya da sigara içen çıplak kadınlarından tipik baskıların kıyafetlere desen olarak taşındığı görülüyordu.

CALVIN KLEIN ve ANDY WARHOL: Amerikan devi Calvin Klein’ın sanat aşığı kreatif direktörü Raf Simons, 2018 koleksiyonunda klasik Americana'nın kovboy kostümleri, boyalı denimleri, beyaz atletleri ve jilelerini “pop-art”ın babası Warhol’un “Tunafish Disaster” eserinden görüntülerle harmanladı.

COMME des GARÇONS ve ARCIMBOLDO: Modanın avangard isimlerinden Garçons tasarımcısı Rei Kawakubo pek çok kez sanatsal referanslarla forma ve silüete karşı duruş sergileyen koleksiyonlara imza atmıştır. Tasarımcı 2018 İlkbahar/Yaz koleksiyonunda, meyve ve sebzelerden oluşan gerçeküstü portreler çizen 16. yüzyıl ressamı Arcimboldo'dan ilhamla hazırladığı kıyafetleri çocuksu aksesuarlarla ve boş tuvalleri hatırlatan beyaz renkte parçalarla karıştırdı.

Yüksek modanın çağdaş sanat ile kol kola serüveninde 2018 bize güzel örnekler sundu. 2019’un da aykırı, üretken, şaşırtıcı moda ve sanat iş birlikleri ile dolu olması umuduyla herkese iyi seneler diliyorum!..