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T24 Haftalık Yazarı

Burçin Akgün Ünaldı

burcinakgununaldi@t24.com.tr

TARİH

17 Kasım 2019

Yeterince etik değil misiniz? Gülümseyin, 'Diet Prada'dasınız!

2014'de bir anonim ikili tarafından kurulan ve lüks moda markalarının kopya tasarımlarını, intihal vakalarını, ayrımcı, seksist ve ırkçı yaklaşımlarını basit birer foto kolajla paylaşan @diet_prada, patlattığı ırkçı Dolce&Gabbana reklam skandalı ile moda endüstrisinin ortasına "bomba" gibi düştü.

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TARİH

20 Ekim 2019

Hayal değil sanal: Moda endüstrisi VR ve AR ile geleceğe hazırlanıyor

Bu sezon Stockholm Moda Haftası'nda ön sırayı editörler, bloggerlar, ünlüler ve 3 robot paylaşıyordu. Tasarımcı Ida Klamborn'un defilesinde, 360 GoPro kamerası ile donatılmış 3 robot defileyi kendi özel koltuklarından canlı canlı Virtual Reality/Sanal Gerçeklik(VR) deneyimine dönüştürdüler. Bu robotlar VR izleyicileri kıyafetleri beğendiğinde pembeleşiyordu

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TARİH

06 Ekim 2019

Moda haftalarının ardından: Z kuşağının getirdikleri-götürdükleri

Moda haftaları İlkbahar/Yaz 2020 sezonunda kıyafet ve trendlerden çok cinsiyetsiz, çeşitliliği kapsayıcı, beden-olumlu ve sürdürülebilir hikayeleri ile konuşuldu. Bu konular artık herkesin kafasında ve eyleme dönüşme sürecinde. Peki neden?

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TARİH

12 Mayıs 2019

Destinasyon defileleri: Sömürge düzeni mi, kültür kucaklaşması mı?

Geçtiğimiz hafta gerçekleşen DIOR Resort 2010 koleksiyonu için evin kreatif direktörü Maria Grazia Chiuri, Marakeş’i seçti. Üzerinde DIOR logosu olan koca bir uçakla yüksek moda aristokrasisi Marakeş’e ayak bastı

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TARİH

21 Nisan 2019

Yüksek modanın kalpleri yardım için atıyor!

"Fransa’nın titanları” denilebilecek yüksek moda markaları bir yandan Paris’in en önemli ve sembolik yapılarından Notre Dame katedrali için gerekenden bile fazlasını bir çırpıda bağışlarken, tarih bize bir kez daha bir dini kurumun ihtişamı üzerinden ikiyüzlülük nedir gösteriyor sanki

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TARİH

14 Nisan 2019

Bio-moda: Geleceğin modasına bakteriler mi yön verecek?

Birkaç gönüllü tasarımcı ya da girişimcinin ütopik hayali ile başlayan biyoteknoloji ve tekstil birlikteliği bugün moda endüstrisinin bakışlarını çevirdiği çok önemli bir konu haline geldi

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TARİH

31 Mart 2019

İstanbul'suz bir İstanbul Moda Haftası'nın ardından

İstanbul Moda Haftası maalesef ne tasarım dili ne davetlileri ne sokak stili ile İstanbul’a karışamıyor, şehri kapsayıcı ve sokağa ilham verecek bir moda kültürü yaratmaktan uzak magazinel bir aktivite olarak dört duvar arasına hapsoluyor

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TARİH

17 Mart 2019

Yüksek modayı 'çıktı'dan almak

3D baskı tekniği ile üretilmiş kıyafetleri sokağımızdaki butikte bulamıyor olsak da podyumda, büyük tekstil fuarlarında ve büyük markaların amiral mağazalarında çokça görmeye başladık

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TARİH

10 Mart 2019

Lüks moda, oyuncak bebek oldu

Günümüzde oyuncak bebekler hâlâ modanın oldukça içinde; bazı bebeklere özel koleksiyonlar bizzat tasarımcılar tarafından özenle hazırlanırken, bazı bebekler tasarımcılar için birer ilham kaynağı

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TARİH

03 Mart 2019

Kostüm ve moda tasarımcılarının sineması

İlk olarak 1949 yılında bir kategori olarak açılan ve ödül verilmeye başlanan “Kostüm Tasarımı” bu tarihten çok önce sinema sektörünün lokomotiflerinden olmayı başarmış ve moda tasarımcılarını her daim cezbetmiştir

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TARİH

17 Şubat 2019

Çizgi kızlar ve moda

Wonder Woman'ın saten yıldızlarından, Catwoman'ın pelerin ve maskesine kadar, çizgi kahramanların stili hem sokak giyimine hem de yüksek modaya ilham veriyor

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TARİH

03 Şubat 2019

'Bu bir defile değildir'

"Koreografi, drama, çağdaş sanat, modern dans ve bunlardan oluşan performanslar moda şovları olarak koleksiyon sunumlarında yeni bir devrin başlangıcı olabilir mi?”

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