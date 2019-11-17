Burçin Akgün Ünaldı

TARİH
17 Kasım 2019
2014'de bir anonim ikili tarafından kurulan ve lüks moda markalarının kopya tasarımlarını, intihal vakalarını, ayrımcı, seksist ve ırkçı yaklaşımlarını basit birer foto kolajla paylaşan @diet_prada, patlattığı ırkçı Dolce&Gabbana reklam skandalı ile moda endüstrisinin ortasına "bomba" gibi düştü.Devamını Oku
TARİH
20 Ekim 2019
Bu sezon Stockholm Moda Haftası'nda ön sırayı editörler, bloggerlar, ünlüler ve 3 robot paylaşıyordu. Tasarımcı Ida Klamborn'un defilesinde, 360 GoPro kamerası ile donatılmış 3 robot defileyi kendi özel koltuklarından canlı canlı Virtual Reality/Sanal Gerçeklik(VR) deneyimine dönüştürdüler. Bu robotlar VR izleyicileri kıyafetleri beğendiğinde pembeleşiyorduDevamını Oku
TARİH
06 Ekim 2019
Moda haftaları İlkbahar/Yaz 2020 sezonunda kıyafet ve trendlerden çok cinsiyetsiz, çeşitliliği kapsayıcı, beden-olumlu ve sürdürülebilir hikayeleri ile konuşuldu. Bu konular artık herkesin kafasında ve eyleme dönüşme sürecinde. Peki neden?Devamını Oku
TARİH
12 Mayıs 2019
Geçtiğimiz hafta gerçekleşen DIOR Resort 2010 koleksiyonu için evin kreatif direktörü Maria Grazia Chiuri, Marakeş’i seçti. Üzerinde DIOR logosu olan koca bir uçakla yüksek moda aristokrasisi Marakeş’e ayak bastıDevamını Oku
TARİH
21 Nisan 2019
"Fransa’nın titanları” denilebilecek yüksek moda markaları bir yandan Paris’in en önemli ve sembolik yapılarından Notre Dame katedrali için gerekenden bile fazlasını bir çırpıda bağışlarken, tarih bize bir kez daha bir dini kurumun ihtişamı üzerinden ikiyüzlülük nedir gösteriyor sankiDevamını Oku
TARİH
14 Nisan 2019
Birkaç gönüllü tasarımcı ya da girişimcinin ütopik hayali ile başlayan biyoteknoloji ve tekstil birlikteliği bugün moda endüstrisinin bakışlarını çevirdiği çok önemli bir konu haline geldiDevamını Oku
TARİH
31 Mart 2019
İstanbul Moda Haftası maalesef ne tasarım dili ne davetlileri ne sokak stili ile İstanbul’a karışamıyor, şehri kapsayıcı ve sokağa ilham verecek bir moda kültürü yaratmaktan uzak magazinel bir aktivite olarak dört duvar arasına hapsoluyorDevamını Oku
TARİH
17 Mart 2019
3D baskı tekniği ile üretilmiş kıyafetleri sokağımızdaki butikte bulamıyor olsak da podyumda, büyük tekstil fuarlarında ve büyük markaların amiral mağazalarında çokça görmeye başladıkDevamını Oku
TARİH
10 Mart 2019
Günümüzde oyuncak bebekler hâlâ modanın oldukça içinde; bazı bebeklere özel koleksiyonlar bizzat tasarımcılar tarafından özenle hazırlanırken, bazı bebekler tasarımcılar için birer ilham kaynağıDevamını Oku
TARİH
03 Mart 2019
İlk olarak 1949 yılında bir kategori olarak açılan ve ödül verilmeye başlanan “Kostüm Tasarımı” bu tarihten çok önce sinema sektörünün lokomotiflerinden olmayı başarmış ve moda tasarımcılarını her daim cezbetmiştirDevamını Oku
TARİH
17 Şubat 2019
Wonder Woman'ın saten yıldızlarından, Catwoman'ın pelerin ve maskesine kadar, çizgi kahramanların stili hem sokak giyimine hem de yüksek modaya ilham veriyorDevamını Oku
TARİH
03 Şubat 2019
"Koreografi, drama, çağdaş sanat, modern dans ve bunlardan oluşan performanslar moda şovları olarak koleksiyon sunumlarında yeni bir devrin başlangıcı olabilir mi?”Devamını Oku
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