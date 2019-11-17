Burçin Akgün Ünaldı

"Fransa’nın titanları” denilebilecek yüksek moda markaları bir yandan Paris’in en önemli ve sembolik yapılarından Notre Dame katedrali için gerekenden bile fazlasını bir çırpıda bağışlarken, tarih bize bir kez daha bir dini kurumun ihtişamı üzerinden ikiyüzlülük nedir gösteriyor sanki