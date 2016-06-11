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Baskın Oran

baskinoran@gmail.com

11 Haziran 2016

Turkcell'den benim çektiklerim

Bu ülkede, parasını alıp insanı aptal yerine koyan büyük şirketlerimiz karşısında yapılabilecek başka şey var mı?

Taner Akçam'ın Turkcell yüzünden çektiklerini T24’te içiniz bunalarak okudunuz mu?

Benim de şu sıralarda benzer bir “tecrübe”m var Turkcell’le. Daha özet olarak yazıyorum ama, paraları alıp hizmet vermeyen bu şirketi anlamak için yeterlidir sanırım.

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Bilmiyorum kaç yıldır Turkcell abonesiyim; çok yıl oldu. Son iki cep telefonumu da oradan aldım. 

2016 başından beri evimizde Turkcell’den hizmet alan cep telefonları çalışmıyor. Yani, konuşamıyoruz. Konuşmak için gündüz ve gece sokağa çıkıyoruz. Zaman zaman birkaç dakikalığına gelir gibi oluyor, sonra yine gidiyor hat. “Servis Yok” yazıyor sol üstte.

4,5 G denilen şeye geçildiği zaman ıstırap sona erecek dedi Turkcell, beter oldu. Özellikle Nisan'dan beri perişanız.

Tabii ki, arayan da bulamıyor: "Aradığınız kişiye ulaşılamıyor..." diyormuş.

Sadece biz değil. Sadece komşularımız değil. Ankara'nın "seçkin" semtlerinden Or-an'da yine çok "seçkin" Panora ve One Tower alışveriş merkezleri aynı durumda. Buralarda alışveriş yapanlar ve kendileriyle konuştuğum işyeri çalışanları da dışarı çıkmak, en azından bina dış pencerelerine yapışmak zorundalar, gidip gidip gelen bir sesle zorla konuşabilmek için. 

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Çaresi?

Sayısını unuttuğum kadar çok kere Turkcell'e telefon ettim, internetten şikayet ettim, SMS attım, Turkcell bayilerine gidip yakındım. 

Cevap verdiler, sürekli oyalayan mesajlar. 

Son olarak bir SMS yollayarak oyalamaktan da vazgeçtiler. 11 Mart 2016 Cuma günü saat 09.28'de cebime ulaşan o mesaj şöyle:

"Kapsama alani sorunu yasandiginiz bolgeyi inceledik. Bolgede gereken teknik alt yapi bu yil olusturulamadigindan uzun vadede kapsama altina alinacaktir."

Aynen böyle. 

Son durum: Tüketici haklarıyla ilgili üst yapı olan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na geçen ay avukatım Oya Aydın vasıtasıyla başvurdum ve beklemeye başladım.

Bu ülkede, parasını alıp insanı aptal yerine koyan büyük şirketlerimiz karşısında yapılabilecek başka şey var mı, bilen lütfen yazsın. 

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