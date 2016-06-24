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Baskın Oran

baskinoran@gmail.com

24 Haziran 2016

Turkcell reklamında oynayan sanatçıdan da Turkcell’e isyan!

Kamuoyunda büyük tepki doğuran ENSAR meselesini örtmek için şirketin bu yola gittiği yorumları patlama yapacak

Turkcell: Şimdi ne?

T24’te dün çıkan Turkcell yazım üzerine şikayet iletileri gelmeye başladı.

Bunlardan ilk ikisini aşağıda yayınlamadan önce işin özünü yazayım:

                                               * * *

Evet, Turkcell şirketi Taner Akçam’a ve bana aylarca resmen işkence çektirdikten sonra sorunlarımızı yıldırım hızıyla ve mucizevi biçimde çözdü.
Bu ne demek biliyor musunuz? İki şey demek:
Bir, Turkcell şirketi kendini övdürmüş oldu.
İki, Turkcell şirketi kendini müthiş bir sorumluluğa gark etmiş oldu. Çünkü şu anda faturalarını tıkır tıkır ödeyip de şakır şakır işkence çekmeye devam eden “adı duyulmamış” abonelerin sorunlarına aldırmazsa, “adı duyulmuş” iki yazarın sorunlarını şipşak halletme olayı bir tür RÜŞVET olayına dönüşecek.

İlaveten, kamuoyunda büyük tepki doğuran ENSAR meselesini örtmek için şirketin bu yola gittiği yorumları patlama yapacak.
Benden söylemesi.

                                                 * * *

Uzatmayayım, gelen ilk iki iletiden birincisi bir sanatçıya ait:

“Merhaba Baskın Bey,
“Evin hiç bir yerinde Turkcell çekmez olunca 2 sene önce defalarca başvurdum şikayetimi ilettim. Telefonumun modeline suç buldular. Telefonum Iphone 3GS! Evime gelen misafirlerin de çekmiyor ama telefonları son model dedim, başka bahane buldular, eviniz alt kat ondandır dediler bu defa da ama eve gelen Vodafone hattı olan arkadaşların çekiyor telefonları tam kapasite dedim, gene umursamadılar.
“Bezdim, bıktım, vazgeçtim sonunda. Camlara yapışıp cama tırmanıp ya da evin içinde turlayıp çeken köşe bulup doluşuyoruz. 20 seneyi geçti Turkcell'liyim alışkanlık mı demeli bilemiyorum onca sıkıntıya memnuniyetsizliğe rağmen değiştirmedim.

“Size gösterilen ilgi sizin de söz ettiğiniz gibi Amerikanvari olmuş. Bunda etkin kamuoyu gücünüzün olduğu apaçık. Aynı durumdan mustarip başka abonelerine nasıl küstahlaştıklarını yaşadığım için biliyorum.

“Yazınızı okuyunca bu çifte standardı size bildirmek istedim.

“Neslihan Aka

“(Çok da ironiktir, yıllar önce Turkcell reklamında oynamıştım:)”

Neslihan Aka                                                  * * *

İkinci aktaracağım ileti bir diş hekiminden. Çareyi Turkcell’den ayrılmakta bulmuş (Türkçe harfleri düzeltiyorum):

“Baskın Bey,

“Turkcell’den iki yıl taahhütlü telefon alma gafletinde bulundum.

“Cihazın fiyatı 600 TL, konuşma paketiyle iki yılda toplam 1200 TL ödeyeceksiniz dendi.

“Eee güzel.

“İki yıl çıldırdım.

“Allem edip kallem edip türlü ayak oyunlarıyla 2700 TL ödettiler iki yılda.

“Aramadığım yetkili kalmadı.

“Özür dileyip, maalesef sistem böyle yazıyor lafını ezberlettiler.

“Ayrılırsam kullum [bu kelimeyi çözemedim - B.O.] ceza sürdüler önüme.

“Az buçuk eğitimli olmama rağmen başedemedim. Sonunda başka operatöre geçtim.

“Sağolun dile getirdikleriniz için.

“Saygılar.”

Diş Hekimi Selçuk Sönmezgil

                                                  * * *

Eposta adresime (baskinoran@gmail.com) gelebilecek diğer şikâyetleri de yayınlayacağım. Lütfen mümkün olduğunca somut ve öz biçimde anlatınız.

 

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