Turkcell: Bir dokun bin âh dinle kâse-i fağfurdan

Taner Akçam’la ikimizin Turkcell’den çok yoğun şikâyetlerimiz vardı. Şirket bunları yıldırım hızıyla çözdü. Bunun üzerine, (okuduysanız) sonuç olarak şöyle dedim:

“Bu ne demek biliyor musunuz? İki şey demek: Bir, Turkcell şirketi kendini övdürmüş oldu. İki, Turkcell şirketi kendini müthiş bir sorumluluğa gark etmiş oldu. Çünkü şu anda faturalarını tıkır tıkır ödeyip de şakır şakır işkence çekmeye devam eden ‘adı duyulmamış’ abonelerin sorunlarına aldırmazsa, ‘adı duyulmuş’ iki yazarın sorunlarını şipşak halletme olayı bir tür RÜŞVET olayına dönüşecek.

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Gelen yeni şikayet iletilerine geçmeden 2 şey daha söylemek istiyorum:

1) Şikayetler o kadar çeşitli ki, bilmiyorum şirket bunlarla nasıl başedecek. Fazla birikmiş ve kireçleşmiş galiba.

2) Sadece Turkcell’e ilişkin şikayetleri vermekten rahatsızım çünkü çevremdeki Avea (artık, TürkTelekom) ve Vodafone abonelerinden de türlü şikayetler geliyor.

Mesela, İzzet Gerisin’den: “Turkcell ile ilgili yazınızı okudum. Kars Kağızman Yağlıca köyünde Vodafone çekmiyor, Turkcell ile rahat görüşüyorum. Taahhüt konusunda ise hiçbirinin diğerinden farkı yok. Çok çektiriyorlar.”

Erhan Yıldırım’dan: “Avea kullanıcısıydım internet hızlı bağlanma kotam bittiğinde daha yavaş sınırsız bir şekilde internete girebiliyordum ne hikmetse TT net olduktan sonra kota bittiği an internet kesiliyor”.

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Sanırım olay şu: Bütün bu şirketler, heybelerini bir an önce doldurmak için kapsama alanı falan düşünmeden abone kaydettiler, şimdi insanları inletiyorlar. Kaldı ki, sorun bundan ibaret değil.

Şimdi, şikâyetleri geliş sırasıyla ve içi yanmış insanlar fazla uzun yazdıkları için (içeriği bozmadan) yer yer kısaltarak vereyim. “Anonim kalmak istiyorum” diyenleri atlıyorum.

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Mehmet Saygın yazıyor: “15 yıldır Turkcell abonesiyim. Kızımın Turkcell hattına para yüklemek için Turkcell'i aradım. Para yükleyeceğimi söyleyince beni ilgili birime bağlayacaklarını söylediler. Sonradan anlaşıldı ki yönlendirildiğim birim bir başka şirketmiş.

“Halen Turkcell ile görüştüğüm düşüncesiyle kredi kartı bilgilerimi verdim. O esnada çalışan kişi bana para yüklemenin ücretli olduğunu ancak beni VIP üye yaptıklarını, bu parayı ödememe gerek olmadığını söyledi. Laf kalabalığı yaparak da yatıracağım parayı 50 TL gibi katlarda çekeceğini söyledi.

“Ertesi gün anlaşıldı ki VIP üye olmak için benden 54 TL para çekmişler ve bahsettiği 50 TL bu imiş.

“İtiraz edince telefonda buna onay verdiğimi geri ödemenin mümkün olmadığını söylediler. Oysa ki ben para yatırma işlemine onay vermiştim. Neyse ki internette okuduğum geçmiş tecrübeler ışığında sözleşmedeki ilgili maddeyi belirtip, birkaç görüşmeden sonra para iadesi aldım.

“Yüzlerce kişinin başına gelen bu durum, münferit bir hata değil, Turkcell ile bağlantılı kurumsal bir sahtekârlık hissiyatı veriyor. İlgili sözleşme maddesine dayanarak 14 gün içerisinde itiraz etmeyen pek çok kişi bu şekilde para kaybetmiş.”

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Engin Aslan yazıyor: “2012’de babamı kaybedince, hatlarını Turkcell’e (TİM) giderek kapattırdım. 2014’te Turkcell adına alışan bir avukatlık bürosundan babamın borçlu ve icralık olduğuna dair mesaj geldi. Yasal süre içinde reddi miras ettiğimizi ve mahkeme ilamını gönderebileceğimi bildirdim. Sadece faks numarası alabilmek için 20 defa aradım. Yolladıktan sonra da almadıklarını öğrendim. Emaille gönderdim. Değişen bir şey olmadı. Ailemin tüm bireylerine haciz mesajları geliyor. Haftada 1-2 kere telefonla arıyorlar.

“Ben artık avukatlık bürosunun dosyayı bilerek kapatmayıp bu durumdan maddi çıkar sağladığını düşünüp yine Turkcell’e şikayet mailleri attım. Ancak sonuç değişmedi.”

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Nurgül Akgül yazıyor: “Tüm ailemin telefonu Turkcell, sadece kızımın hattı Avea. Yazları köye gidiyoruz –Sinop, Ayancık, Ağaçlı Köyü- inanın sadece kızımın telefonu çekiyor. Ha biz ne yapıyoruz alışkanlıktan bir türlü değiştiremiyoruz ama nereye kadar? Alışkanlık da bir yere kadar, karşılıksız ilişkiler bir gün mutlaka biter. Nerede o dere tepe çeken Turkcell.”

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Bulut Çakmak yazıyor: “ABD’de üniversite okuyorum. Telefonumu her açtığımda Turkcell ‘Kullanım adeti: 1 adet’ diyerek tarifeli hattımdan her gün istisnasız bir kesinti yapıyor. Ayrıca tüm uygulamalarımda ve telefonumda hücre ağını kapatıp internet verisi kullanmadığım halde 500 byte gibi komik boyutlarda internet kullandığımı bildiren bir mesaj geliyor ve buna göre ücret kesiliyor.

“Önce TİM'lere gidip çözmeye çalıştım, müşteri temsilcileri lafı uzun uzun dolandırdıktan sonra, çeşitli tahminler yaptıktan sonra (örneğin ‘iletişim vergisidir o’) en son müşteri servisini aramam gerektiğini, ancak onların yardım edebileceğini söylediler. Aradım, dediler ki telefondan kaynaklanıyordur. LG'yle konuştum mümkün değil sizi kandırmışlar dediler.

“O sırada bir bildirim geldi, yanlışlıkla yapılan kesinti geri yüklenmiştir diye. Döneli 1 ay oldu. Ama şu anda da aynı şekilde kesinti yapmaya devam ediyorlar.”

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Turkcell’in abone bilgilerini sattığını söyleyen iletiler var (https://medium.com/turkce/turkcell-verilerimi-zaten-kullan%C4%B1yordu-%C5%9Fimdi-de-en-%C3%A7irkin-%C5%9Fekilde-sat%C4%B1yor-nas%C4%B1l-m%C4%B1-cc8cdf1d74a5#.q5o0b6p2y) ama o kadarını bilemem.

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Durmadan geliyor. Çok özetlemek zorundayım.

Kadir Türk yazıyor: “TTnet’ten gayet memnundum, avantajlara kanıp Turkcell’e geçtim. Cayma bedelini ödeyeceklerini söylediler, ben peşin ödedim ama faturalara böldüler. Son bir aydır internete giremiyorum. Hep bir bağlantı hatası uyarısı çıkıyor. En kötüsü de müşteri hizmetlerine ulaşamıyorum, oraya ulaşmadan da hiçbir şey yapılmıyor. Bana paketi satanlar akıl veriyor: ‘Sürekli 0’a basın’. Hiçbir işe yaramıyor. Bu rezaleti 24 ay çekeceğim. Tek tesellim 2 ayını bitirmiş olmam.”

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Selim Pehlivan yazıyor: “İstenmeyen SMS’leri engellemek için parası neyse vereyim deyip o özelliği etkinleştirdim. Ama bazı kurumlardan gelmeye devam ediyor. Turkcell’den cevap bile alamadım.”

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Ozan Türköz yazıyor: “Nisan’da telefonumu kaybettim. Yaklaşık 20 yıldır kullandığım hat, yıllar önce ölen babamın üzerineydi. Veraset ilamı götürdüm, ölüm belgesini ve babamın nüfus kaydını istediler. En fazla 1 hafta sonra açılır dediler. Arkasından aynı evrakları tekrar istediler. 3 aydır cep telefonsuz yaşıyorum. Avutmak için benim durumumda 1 yıldır bekleyen müşteriler olduğunu söylüyorlar.”

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Ergun Kordikanlıoğlu “içeriden” yazıyor: “2008’de bu şirkette çalıştım. Haksızlıkları görünce 3 ay dayanabildim. Kontör şikayetleri yağdıkça sığındığımız bahane: ‘TV reklamlarında geçen alt yazıda gerekli açıklamalar vardı’. Küfürlerden yıldım. Yöneticilerimiz müşteri haklıdır diye hiçbir şey yapmıyordu. Bir de herkese konuşma sonunda bizi aradıkları için teşekkür edip başka bir işlem var mıdır diye sormak!”

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İki ayrı okurdan, Türkiye’de herkesin konuşabildiğini gösteren iki ileti. Biri aynen şöyle: “pek de yakısmıyo size ve t24 e.zorlama sikayetlerle şirketi karalamak. aynı seyi bi firmaya daha yapıyosunuz.aman sakın 'o şey size yapılsa, diye baslamayın.Kişilerle yöneticilerle sorununuz varsa,onları direk hedef alın. Okuruda salak yerine koymayın.”

Diğeri: “Bir ‘Reklam Oyuncusu’nun bu konudaki şikayeti, özellikle, dikkatimizi çekti. Belki, yakın gelecekteki bir yazınızda, ‘reklam oyunculuğunun ne amaca hizmet ettiğini’ de irdelersiniz! Rahmetli Orhan Veli yaşasaydı, herhalde, şöyle söylerdi: ‘Neler yapmadık bu Vatan için / Kimimiz öldük / Kimimiz "reklamlarında oynadık!"

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Beni en şaşırtanını en sona bıraktım. Bilmiyordum. Yazan, bu yazıyı okuduğunuz sitenin (T24) yöneticisi Doğan Akın:

“Aslında T24 de Turkcell mağduru. Ancak gazeteciliği kişisel bir mesele için araçsallaştırıyorlar görüntüsü vermemek için bugüne kadar yazmadık. O kadar ki, bu konuda sizin üç, Taner Akçam'ın bir yazısını yayımlamamıza rağmen kendi durumumuzdan söz etmek istemedik, şu ana kadar size bile bahsetmedik.

“Turkcell dizisinde bizim başımıza gelen de şu:

“T24'ün 6 Turkcell kurumsal hattı bulunuyor. Haziran 2014'te Vınn cihazı sorun çıkarınca ofisimize gelen Turkcell müşteri temsilcisi, cihazı, -eski hattımızı iptal edeceğini söyleyerek- hat numarasıyla birlikte değiştirdi. Yaklaşık 1,5 yıl sonra bankadaki ‘otomatik ödeme’ hesaplarımızdan fark ettik ki, Turkcell, iptal edeceğini bildirdiği hattı iptal etmemiş ve bir Vınn cihazı için iki data hattı parası tahsil etmiş.

“Durumu defalarca Turkcell kurumsal müşteri temsilciliği ile paylaştık, tavsiyeleri üzerine ‘şikâyet föyleri’ açtırdık, ama sonuç alamadık.

“Turkcell'e dedik ki; tahsilat yaptığınız eski hattı hiç kullanmadığımızı da gören bir teknoloji şirketi olarak neden paramızı iade etmiyorsunuz?

“Cevap sürekli şu oldu: Evet, kullanmadığınız hat için 15 ayda toplam 674 lira tahsil edilmiş, ancak size gelen müşteri temsilcisinin adını soyadını bildirmezseniz yapacak bir şey yok!

“Her gün onlarca kişinin girip çıktığı T24'e 15 ay önce gelmiş bir müşteri temsilcisinin adını hatırlamamızı beklemelerindeki tuhaflığı anlatmaya çalıştık, ama nafile.

“Hatta ne yaptılar biliyor musunuz? Bu istismarı fark ettiğimiz ve hattı kendi girişimimizle kapattığımız son ayın bile faturasını, -icra takibi yapacaklarını bildirerek- tahsil ettiler.

“Türkiye'nin dünya borsalarına açılmış ilk şirketi olan Turkcell'in geldiği, getirildiği durum bu.”

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Son söz olarak:

Ben bu Turkcell meselesini 24 Haziran 24.00 itibariyle kesiyorum. İyisini de yazdım, kötüsünü de. Bana artık lütfen yazmayınız çünkü hem çalışmamı engelliyor, hem de yukarıda söylediğim gibi bu hizmet sunucuların hangisinin dibinin daha kara olduğunu hiç bilemiyorum.

Bu arada, okurlardan Mehmet Ak’ın yazdığı işinize yarayabilir: “https://www.sikayetvar.com adlı sitede Turkcell dahil olmak üzere birçok kurum-firma hakkında şikayet başvurusu var. Arama butonuna ilgili firmayı yazmanız yeterli.”

Az sinirli günler dilerim efendim.