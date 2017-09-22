Mezara saldırıp resim çektirmek üzerine

Çok affedersiniz ama hangi ülkede yaşıyoruz? Niye saldırmasın? Niye çektirmesin? Milliyetçilik-mukaddesatçılık yapacak, iktidara yaranacak, üstelik gazetelerde de boy boy resimleri çıkacak.

Daha önemlisi, hem bugüne hem düne ilişkin dünya kadar sebep var saldırması için.

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Önce, bugün. Önce İçişleri Bakanı Soylu:

‘Ben o kriz içinde ne bileyim bu rezilliği karakolda dolaşan bu adamın yaptığını’ diyecek (ve de haklı çıkacak) yerde, protestoculara fotoğrafı izah etmek için yayınladığı ilk paragraf tek kelimelik: “Aşağılıksınız!”

Çünkü böyle durumlarda En İyi Müdafaa Hücumdur diye öğrenmiş. Bizzat sebep olduğu trajikomik olayları ben medyadan alıp alt alta sıralayınca, önce “uşak” ve “alçak” diye hakaret edip sonra bi de hakkımda savcılığa suç duyurusunda bulunmadı mı?

İkinci paragrafta ise, cephanesi hiç tükenmeyen bir tüfeğin tetiğine asılıyor: Mazlumiyet. Mendereslerin idamı rezilliği. Mezar deşiciyle ne ilgisi varsa. Hani ne demiş fıkrada, uysa da söyledim uymasa da, demiş.

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İzahatını şöyle bitiriyor: “Karakoldaki mahalle eşrafı bizimle fotoğraf çekilmek istedi, çekildik”.

Eşraf, şerefli’nin çoğulu. Eşrafa bak süngüye davran. Her şeyden önce, “Burası Ermeni toprağı değil” diye saldıranların lideri olduğu anlaşılan herif karakolda elini kolunu sallayıp ne geziyor, nasıl fotolar çektiriyor?

Hiç olmazsa Ogün Samast karakola sanık olarak getirilmiş, polisler de torunlarına gösterecekleri “tarihsel” bir karede yer alıvermek fırsatını kaçırmamışlardı. Burada ise herif kendisi gelmiş. Mahalle karakoluyla enseye tokat (“Abi, sen de bizim sağa gel!”) Gelip bakanla resim “çekiliyor”. Hangi fotoğraf daha vahim acaba, Samast’ınki mi bununki mi?

Fakat deşilme tehlikesine karşı işin içine cenazeyi taa Dersim’e taşımak da girdiği için, tam da parti fokurdarken AKP’ye çok laf getirir bu olay. Mecburen en üstten en alta herkes kınıyor. Tabii, kınarken de ‘İnsaniyete aykırı’ demiyorlar, sanki başka dinlere uyarmış gibi “Dinimize uymaz” diyorlar.

Ama çok pardon, BBP yöneticilerinden Muhittin Açıcı’nın “harbi”liğine haksızlık etmeyelim: “Aysel Tuğluk denilen kahpeyi doğuran (…) ölmüş. Ankara Gölbaşına gömülmesine mani olunmuş… Bence Türk topraklarına asla gömülmemeli (gömülememeli)”

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Bugün’e devam. Mecburen tutuklanıyor. Ama endişeye mahal yok. Çünkü hemen duyuruluyor: Bu TCK 216’ya göre 5 yıl ceza gerektiren nefret suçu değilmiş. Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun ihlalinden ibaretmiş. Örgüt bağlantısı da bulunamamış. Üstelik hafifletici sebep varmış çünkü “sadece bağrış-çığrış” olmuş ve “biz terörist cenazesi sandık” demişler. Gazeteci, hele de Cumhuriyet gazetesinden değil ya bu, altı üstü mevtaya saldırmış. Bikaç gün tutup “adli kontrol şartı”yla bırakıverirler, ardından da en kötü ihtimalle hafifletici sebepten ve iyi halden hükmün açıklanmasını geri bırakırlar. Burası “Yeni Türkiye”.

S. Gökçen-H. Sebilciyan haberi üzerine Ülkücüler “Hrant Dink bundan sonra hedefimizdir” diye Agos’un önünde bağrış-çığrışmışlardı ve olay Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na bağlanıp örtbas edilmişti. Sonuç malum.

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Bugün’den düne doğru hafiften kayalım. Sorular ibadullah:

Herif kendini niye rahat hissetmesin?

Hrant’ın katili Samast’ın hangi örgüt bağlantısı çıkarıldı ortaya?

Bitmiş tükenmiş halde açlık grevi yapan tutuklu iki eğitimciyi duruşmaya getirmeyen emniyet kuvvetlerine ve bu durumda savunma yapmadılar diye tutukluluklarının devamını isteyen savcıya ne yaptırım uygulandı? Yargıca?

Şırnak’ta ölüyü boynundan iple bağlayıp zırhlı aracın ardından sürükleyen iki özel harekatçıya bile, o da olay ayyuka çıkınca, sadece kademe durdurma cezası verildi.

Resim çekilmek derken, Şırnak, Cizre ve Sur duvarlarına o belden aşağı yazıları spreyli boyayla yazan, bi de önünde Türk bayrağı açıp kar maskeli resim “çekilen” JÖH ve PÖH’çülere ne yapıldı?

Uçakta arkasında oturan Gazi Üniversitesi “ceza hukuku hocası” CHP Milletvekili Tanrıkulu’nun boğma teliyle tehdit etti de ne oldu, serbest bırakıldı.

Sanıklar mahkemeye götürülürken üzerlerine sürekli idam ipleri atılıyor, kim engelliyor?

Herif böyle bir ülkede niçin mezara saldırmasın, niçin bakanla resim “çekilmesin”? Aptal mı bu? Tam tersine, “zamanın ruhu”nu yakalayıp alabildiğine rasyonel hareket ediyor.

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Gelelim artık dün’e. Uzatmayacağım. Dün, herifi daha bile haklı kılıyor. Sırrı Sakık’ın eşi Gülsima 2007’de Ankara Gölbaşı’na gömüldüğünde, “Teröristlerin eşini buraya defnettiniz” diyen MHP’li belediye üyesine ne yapılmıştı ki?

Geçen yıl Hatay’daki Musevi mezarları çatır çatır kırıldı, kim yakalandı?

Daha geriye: 6-7 Eylül 1955 pogromunda Gayrimüslim evlerinin ve ibadethanelerinin yanı sıra mezarlarına da saldırılıp paramparça edilmedi mi? Buradan kim ceza aldı ki?

Az daha geriye: 1942 Varlık Vergisi, kanunda olmadığı halde, M (Müslüman) mükellefe göre G (Gayrimüslim) mükellefe kategorilere göre kişi başına % 197 ilâ % 243 daha fazla ödetilmişti. Ama iş burada kalmamıştı:

Malını mülkünü sattığı halde vergiyi denkleştiremeyip Aşkale’ye yol inşaatı için taş kırmaya yollanan mükelleflerden (ki bunların arasında tek Müslüman yoktu) oradaki koşullara dayanamayan 21 (bir tanığa göre, 25) iş adamının ölümünden kim sorumlu tutuldu ki?

Az daha geriye gidelim diyeceğim ama yuvarlanacağız: 1915-16’yı hiç açmayalım. Y. Danzikyan’ın dediği gibi, Ankara’dan doğusu boydan boya koca bir Ermeni mezarlığı değil de ne?

Neden saldırmasın, niçin resim “çekilmesin” böyle bi memlekette bu adam, neden?

O. Baydar’ın dediği gibi CHP, Batıkent mezarlığından Dersim’deki yeni mezara yürümedikçe ve T. Akçam’ın dediği gibi tüm Türkiye kendi tarihiyle yüzleşmeyi reddettikçe, neden?

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İlginç Gelişme Notu: Arkadaşı üzmek istemezdim ama olay değişik bi renk alıyor gibi, bütün kulaklara küpe olsun:

Numan Kurtulmuş, saldırının provokasyon olduğunu söyledi: “Bu, hem Kürt duyarlılığına hem Alevi duyarlılığına yönelik, hem de bölgede PKK’nın propaganda yapmasına yol açacak bir eylem”. Havuzcu Sabah’tan R. O. Kütahyalı da derhal kafiye tutturdu.

Vallahi pes, billahi pes! Zoru görünce nasıl harcadınız yahu milliyetçi kardeşimizi Alevi, Kürt ve de PKK terör örgütü propagandacısı diye! Haktan reva mıdır!

Milliyetçi-mukaddesatçı kardeşim, duydun mu, Kürtçü provokatör oldun!

Milliyetçi-mukaddesatçı kardeşlerim, duydunuz mu?