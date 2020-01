Erdoğan 'İslamcı tek adam' olmaya koşuyor, PKK da koltuk değneği!

Erdoğan, “Korkan insan otoriteye sığınır” kuralına uygun olarak “Ya Ben, Ya Kaos!” deyip İslamcı Tek Adam olmaya koşuyor:

Dolmabahçe’deki barış masasını devirdikten sonra, Kürtlere geleneksel olarak alerji duyan çok farklı unsurları yanına çekmek için Kürt meselesini ustaca kullandı: İslamcılar, TSK, Ergenekoncular, MHP, ulusalcılar, muhafazakârlar…

Bu “koalisyon”un yardımıyla, Türkiye’yi perişan edecek 3 adımı birden aynı anda atmakta:

1) Meseleyi, yerel yönetimleri güçlendirerek değil, aynen 1937 Dersim’deki gibi Kürt kentlerini ateşe vererek şiddet yoluyla halle çalışıyor,

2) Meseleyi dağ’dan ova’ya çekmek yerine, aynen 1994’te DEP’lilere yapıldığı gibi, HDP’yi Meclis’ten atmaya çalışıyor,

3) Meseleyi, tüm Türkiye’yi susturarak halletmeye çalışıyor: Barış isteyen herkesi “teröre destek” ve “terör örgütü propagandası” gerekçeleriyle sulh ceza hâkimliklerine tutuklatıyor; yargıyı ve özellikle yüksek mahkemeleri ürkütüp işleyemeyecek hâle getiriyor; Havuz Medyası dışındaki haber kaynaklarını kayyum göndererek, uydudan yayını engelleyerek, sosyal medyada gerçek dışı haberler yayarak, her türlü yöntemle kurutuyor.

Şimdi de akademisyenleri, gazetecileri, STK yöneticilerini “terör yardakçıları” ilan etti. 11 Eylül olayının ardından George W. Bush’un Kongre’ye 20 Eylül 2001’de dediğinin Türkçeye bire bir tercümesi: “Ya bizimle berabersiniz ya da teröristlerle” ("Either you are with us, or you are with the terrorists").

* * *

Bu üçlü taktiğin saçtığı umutsuzluk içinde PKK, Erdoğan’ın ekmeğine reçel sürecek bir olaya imza atıyor: Amip gibi bölünmede ve halka antipatik olmada uzmanlaşmış, “devrimci şiddet” masalıyla yoğrulmuş küçük “sol” örgütçüklerle “Halkların Birleşik Devrim Hareketi”ni kurduğunu ilan ediyor.

Kızılay’da sivilleri kana boğan olaydan 1 gün önce.

“Ya Ben Ya Kaos!”a koltuk değneği olduğunun farkına varmadan.

Sanki istihbarat teşkilatı tarafından idare ediliyormuş gibi.

* * *

Erdoğan, “İslamcı Tek Adam” olmaya koşuyor.

Ama hedefine varırsa, yönetecek Türkiye kalmayacak.