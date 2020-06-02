Peak, Arçelik’ten, Tofaş’tan pahalıya gitti ama 1.8 milyar doların sadece 658 milyon doları Türkiye’ye gelebilir

Yerli oyun şirketi Peak’in 1.8 milyar dolara Amerikan oyun şirketi Zynga’ya satılması çok önemli bir gelişme. Bilgisayar oyunlarından başka serveti olmayan Peak, dünyanın dört bir yanında fabrikaları, binlerce çalışanı olan Arçelik’ten, Tofaş’tan pahalıya satıldı. (Arçelik’in piyasa değeri salgın sonrasında 1.62 milyar dolara, Tofaş’ın değeri 1.68 milyar dolara indi.) Peak’in satıldığı fiyatlara Türkiye’de geçmişte banka satılıyordu. Dikkat ederseniz, geçmişte dedim, salgın koşullarında Türkiye’den bir bankaya o parayı veren çıkar mı, şüpheli. Peak’in satışı Koronavirüs salgınının ortasında gerçekleştiği için de anlamlı.

Peak’in 1.8 milyar dolara satılması Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ı da heyecanlandırdı. İkisi de Peak’i öven tweet’ler attı. İyi de Zynga’nın Peak’e vereceği 1.8 milyar doların acaba ne kadarı Türkiye’ye gelecek?

1.8 milyar doların 900 milyon dolarının nakit, kalan 900 milyon dolarının ise Zynga hissesi şeklinde ödeneceği açıklandı. Zynga Amerika’da, Nasdaq borsasında işlem görüyor. Yani 900 milyon dolarlık kısım Amerika’da kalmaya devam edecek.

Nakit 900 milyon dolar ise Peak’in ortakları arasında paylaşılacak. Peak, 10 yıl önce Kadıköy Moda’daki bir apartman dairesinde genç girişimci Sidar Şahin tarafından kurulmuştu. Sidar Şahin, bütün yeni internet şirketleri gibi hedefine ulaşabilmek için başlangıç aşamasında Peak’in hisselerinin bir kısmını risk sermayesi şirketleri ile “melek yatırımcılar”a sattı. Şu anda Peak’in hisselerinin sadece yüzde 21.3’ü Sidar Şahin’e ait. Yüzde 43.3, risk sermayesi şirketi Earlybird’de. Webrazzi’ye göre, Earlybird yaklaşık 780 milyon doları kasaya koyacak.

Earlybird nerede? Merkezi Almanya’da. Earlybird, 1997 yılında kuruldu. Avrupa’daki teknoloji girişimlerine yatırım yapan üç ayrı fonu var. Bunlardan Digital East Fund, Doğu Avrupa ülkeleri ile Türkiye’deki geleceği parlak teknoloji girişimlerine erken aşamada ortak oluyor. Almanya’nın Berlin ve Münih şehirleri ile İstanbul’da ofisleri var. Kurucuları, Hendrik Brandis, Rolf Mathies, Christian Nagel ile Roland Manger...

Sözcü’ye göre Peak’in ortaklık yapısı şöyle:

Peak’te hissesi olan bir başka risk sermayesi şirketi, Hummingbird Ventures. O da Webrazzi’ye göre yaklaşık 362 milyon dolar alacak. Londra, İstanbul ve Antwerb’de ofisleri bulunan Hummingbird Ventures’ın Yönetici Ortakları Barend van den Brande, Frank Maene ve Pamir Gelenbe...

Demek ki, Peak’e verilen 1.8 milyar doların 900 milyon doları Amerika’da kalacak, 1.14 doları ise Avrupa’ya gidecek. Kalan 658 milyon dolar Türkiye’ye gelecek. Bu para Webrazzi’ye göre şöyle dağılacak:

Sidar Şahin

Peak’in kurucusu ve CEO’su Sidar Şahin 384 milyon dolar alacak.

Evren Üçok

Şirketin hisselerinin yaklaşık yüzde 8'ine sahip olan Evren Üçok'un 135 ila 140 milyon dolar arası kazanç elde etmesi bekleniyor. Üçok daha önce Demet Mutlu ile Trendyol’u kurmuş ve Çinli Alibaba.com’a satmıştı.

Demet Mutlu

Peak’in yüzde 5'e yakın hisseye sahip olan Demet Mutlu Üçok'un da 85 ila 90 milyon dolar arası bir kazanç sağlaması bekleniyor. Demet Mutlu Üçok, bir dönemin en başarılı e-ticaret sitesi Trendyol’un kurucusuydu.

Sidar Şahin, Evren Üçok ve Demet Mutlu, 658 milyon doları Türkiye’ye getirip enflasyonun altında faiz veren bir bankada faize mi koyar, Ağaoğlu’nun projelerinden daire mi alır, yoksa uluslararası yatırım bankalarından arayan bir müşteri temsilcisinin tavsiyesiyle salgının ortasında roket gibi yükselmeye devam eden Amerika’daki teknoloji hisselerinden birine (Mesela Facebook’a) mi yatırır?

İster misiniz 1.8 milyar doların 1 kuruşu bile Türkiye’ye gelmesin?

Devlet zamanında milyar dolarları üçüncü havalimanına, kimsenin geçmediği köprülere, yollara değil bir risk sermayesi şirketiyle geleceği parlak projelere yatırsaydı, 1.8 milyar doların büyük kısmı Türkiye’de kalırdı.

Ama devletin öyle bir risk sermayesi şirketi olsaydı bile Kartal İmam Hatip Lisesi mezunu olmadığı için muhtemelen Sidar Şahin’e yatırım yapmazdı, öyle değil mi?