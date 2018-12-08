Moody's Doğuş Holding'in notunu neden kırdı?

Önce haberi okuyalım:

Moody's, Türkiye'nin büyük holdinglerinden olan Doğuş Holding'in notunu indirdi. Geçtiğimiz aylarda borç yapılandırması talep eden Doğuş Holding'in kredi notu B3'e indirildi. Moody's, olası bir indirim için şirketi izlemeye aldı.

Moody’s Doğuş’un notunu neden kırdı, ters giden bir şeyler mi var? Türkçe kaynaklarda bu konuda bilgi bulmak mümkün değil. Oysa Moody’s’in sitesinde detaylı bilgi mevcut:

“Bu not, kredilerin yeniden yapılandırılmasında yaşanan gecikme sonrasında Holding’in likiditesinde (Likidite: Harcamaya hazır para) yaşanan zayıflamayı ve 2019’un son çeyreğinde vadesi gelen borçların ödenmesinin, satıştaki varlıkların zamanında elde çıkarılmasına bağlı olduğu yönündeki Moody’sin görüşünü yansıtıyor.”

Türkçe meali: Doğuş Holding’in 2.3 milyar Euro tutarındaki kısa vadeli borçlarının yeniden yapılandırılması işi uzadı. Zaman daralıyor: Gelecek yıl sonunda yüklü borç ödemesi var. Neyse ki, Doğuş’un sıcak para için tek kaynağı bankalar değil. Avrupa'daki otelleri başta olmak üzere birçok varlığını satışa çıkardı. Ama bu varlıklar zamanında satılabilecek mi bakalım?

Peki Doğuş’un 2019'da ödeyeceği borçlar ne kadar? Yine Moody's:

Doğuş Holding, önümüzdeki iki yıl içinde 500 milyon Euro borç ödeme yükümlülüğüyle karşı karşıya. Buna karşılık 30 Haziran tarihinde kasasında 98 milyon Euro nakit vardı.

Holding'in ve iştiraklerinin kısa vadeli borçlarının yapılandırılmasıyla ilgili anlaşma henüz tüm alacaklılar tarafından imzalanmadı. Moody’s’in Holding yönetiminde öğrendiği kadarıyla, 2.3 milyar Euro’luk borç üzerindeki görüşmeler, katılan tarafların çokluğu ve tedbir paketinin karmaşık yapısı nedeniyle beklenenden uzun sürdü. Bu sürecin Aralık ayının sonunda tamamlanması bekleniyor. Sağlanacak kredi ve vadelerin kademelendirilmesi, Holding’in likidite durumunu iyileştirecek. Bununla birlikte Moody’s’in değerlendirmesine göre Doğuş Holding’in gelecekteki yükümlülüklerini karşılayabilmesi, varlıkların zamanında elde çıkarılmasına bağlı olmaya devam edecek.

Türkçesi: Doğuş’un borçlarını yeniden yapılandırması yeterli değil, satışa koyduğu varlıkları zamanında elden çıkarması da önemli.

Doğuş Holding, satışlardan ne kadar gelir elde edecek? Moody’s, satıştaki varlıkların toplam bedelini 632 milyon Euro olarak hesaplıyor. Doğuş, bugüne kadar 327 milyon Euro’luk varlık sattı. Örneğin İspanya’daki oteli Villa Magna’nın satışından 210 milyon Euro gelir elde etti.

Sezar’ın hakkı Sezar’a: Moody’s’e göre Doğuş Holding’in güçlü yanları da var. İşleri tek bir alanda yoğunlaşmış değil ve güçlü markalardan oluşan birden çok alanda faaliyet gösteriyor. Holding’in borçluluk oranı da çok yüksek değil: Toplam yatırımlarının borçlarına oranı yüzde 50 seviyesinde…

Bu haberin T24’ten başka bir yerde bulunmadığını belirterek, noktalayalım...