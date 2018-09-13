Milli otodan ve Kanal İstanbul'dan mı? Yoksa eğitim ve sağlıktan mı?

Uluslararası medya olmasa ekonomide neler olup bittiğini öğrenemeyeceğiz. Önceki gün Wall Street Journal'da, İstanbul'daki yarım kalan inşaat projeleriyle ilgili geniş bir haber yayınlandı. Aşağıda fotoğrafını gördüğünüz Zeynep Düzgünoğlu, Fikirtepe'de 53 yıldır oturduğu dairesini kentsel dönüşüm kapsamında Kurtlar Vadisi'nin yapımcılarıyla ilişkili Pana Yapı'ya vermiş. Şirket mali sıkıntıya düşünce inşaat yarım kalmış. Ev sahiplerine yapılan kira yardımı da kesilmiş. Zeynep Hanım şimdi inşaat alanındaki çadırda yaşıyor.

Birkaç gün önce bu sefer İngiliz internet gazetesi The Independent, Türkiye’deki altyapı inşaatlarının durduğunu haber verdi. (Gazeteye bakılacak olursa, inşaatı yarım kalan projeler arasında MİT’in Ankara’daki yeni kampüsü de var.)

Şaşırtıcı mı? Hayır, pek değil. Enflasyonu aşağı çekmek ve bu arada sıcak paranın kaçışını durdurmak için Türkiye'nin tasarrufa gitmek zorunda olduğunu sağır sultan bile duydu. Ama IMF'le ama IMF'siz, kamu harcamaları kısılmak zorunda. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da zaten, kamu harcamalarında çok ciddi tasarrufa gidileceğini, yıl sonunda devlet bütçesinde 5 milyar TL'lik faiz dışı fazla vermek istediklerini açıklamıştı. (Faiz dışı fazla: Faiz harcamaları düşüldükten sonra bütçenin fazla vermesi.)

Güzel. Aklın yolu bir.

İyi de 5 milyar TL büyük para. Nereden yapılacak bu tasarruf?

Bu sorunun yanıtını bilmiyoruz. Çünkü ekonomi yönetimi tasarrufun kaynağını açıklamadı. Oysa buna ihtiyaç var. Merkez Bankası’nın bağımızlığıyla ilgili yaşanan büyük hayal kırıklığından sonra (Biz, Merkez Bankası'nın siyasi iradeden bağımsız hareket etmeyeceğini biliyorduk da, yabancı yatırımcılar uzun süre -Bu yılın başına kadar-, bağımsız olduğu varsayımıyla hareket etti) Ankara’nın sözünün eski itibarı kalmadı. Bu saatten sonra uluslararası yatırımcıları ikna edebilmek için “Yapacağız”, “Edeceğiz” gibi genel vaatlere değil, somut bir tasarruf programına ihtiyaç var. Nitekim "Yıl sonunda 6 milyar TL'lik faiz dışı fazla hedefinin yakalanması mucize olur" yönünde yorumlar çıkmaya başladı bile.

Açıklanacak tasarruf programına neler olmalı? Haddim olmayarak birkaç öneride bulunabilirim.

Kanal İstanbul: En az 10 milyar dolar

Kamudaki makam araçlar: Bütçede 1.1 milyar TL

Kabataş Martı Projesi: İhale tarihinde 500 milyon TL. Bugünkü maliyeti belirsiz

Çanakkale 1915 Köprüsü: 10 milyar TL

Malazgirt’te yapılacak yeni Başkanlık Sarayı: Maliyeti belirsiz

Demiryollarının modernizasyonu: 35 milyar euro

Kamunun “temsil ve ağırlama” giderleri: 218 milyon TL

Kamu kurumlarının kira ödemeleri: İlk 7 ayda 1.5 milyar TL

Yerli savaş uçağı TF-X: 70 - 80 milyar dolar

MİLGEM milli savaş gemileri: Gemi başına 250 milyon dolar

TF-2000 Hava Savunma Firkateyni: 4 milyar dolar

Rusya’dan alınacak S-400 füzeleri: 2.5 milyar dolar

3. Havalimanı Metro Hattı: 1 milyar euro

Ataköy - İkitelli metro hattı: 338 milyon euro

Kaynarca-Pendik-Tuzla metro hattı: 1.6 milyar TL

Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli metro hattı: 2.3 milyar TL

Ümraniye-Ataşehir-Göztepe metro hattı: 2.4 milyar TL

Kirazlı-Halkalı metro hattı: 2.4 milyar TL

Başakşehir-Kayaşehir metro hattı: 969 milyon TL

Mahmutbey-Bahçeşehir metro hattı: 3.5 milyar TL

Kamu - özel işbirliği projeleri için devlet tarafından verilen garantiler: Toplam 6.2 milyar TL. (3.6 milyar TL’si otoyol ve köprüler; 2.6 milyar TL’si şehir hastaneleri için)

2023’e kadar yapılması planan kamu - özel işbirliği projeleriKarayolu yatırımları: 80 milyar dolar Demiryolu yatırımları: 30 milyar dolar Limanlar: 30 milyar dolar Havaalanları: 30 milyar dolar Sağlık: 30 milyar dolar Telekom: 25 milyar dolar Yenilenebilir enerji: 39 milyar dolar Nükleer: 36 milyar dolar Yerli kömür: 15 milyar dolar Diğer enerji: 10 milyar dolar



Tabii bunlar yerine Milli Eğitim veya Sağlık Bakanlığı bütçelerinden tasarruf yapmak da mümkün. Bakalım hangisi tercih edilecek.