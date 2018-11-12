İstanbul'un arazi kralı da konkordato ilan ederse...

Gün geçmiyor ki, anlı şanlı firmalardan biri daha konkordato ilan etmesin… Son olarak İstanbul’un en büyük arazi zenginlerinden biri olarak bilinen (Belki de en büyüğü), Ekonomist dergisine göre Türkiye'nin en zengin 100 ailesinden birinin lideri, Aydın Doğan’ın yakın dostu (ve Gümüşhane Madencilik’teki iş ortağı) Necati Kurmel’in patronu olduğu Saray Halı ve Saray Çiftliği konkordato ilan etti. Sırada hangi şirketler var, Allah bilir…

Konkordato ilan eden şirketlerin bazıları o kadar büyük ki, insanın aklına “Yok artık, o da mı?” sorusu geliyor.

Akla gelen başka sorular da var: Acaba bu şirketlerin patronları borçlarını ödemek için yeterince çaba gösterdiler mi? Villalarını, arazilerini, Range Rover’larını, varsa İngiltere’deki evlerini satıp şirketlerine sermaye olarak koydular mı?

Kimsenin günahını almak istemem. Faizler yüzde 30-40’larda dolaşıyorken, villayı, Range Rover’ı satmak da kâr etmeyebilir… Sadece soruyorum...

“İstanbul’un en büyük arazi zengini” olarak bilinen Necati Kurmel, 7 yıl önce Forbes dergisine verdiği röportajda, akıllara durgunluk veren arazi portföyünü kalem kalem şöyle anlatmıştı:

"İnanın ne kadar yerim vardır, hepsine ne vermişimdir bunu bilmem. Param oldukça almışımdır" diyor gayrimenkul varlıklarıyla ilgili olarak. Son bir yıl içinde Sabiha Gökçen Havalimanı'nın yakınlarından 94 dönüm, Gebze civarından ise 20 ila 25 dönümlük arsa satın aldığını söylüyor. Bu iki arsa için toplam 30 milyon dolar ödemiş.

Kurtköy Göçbeyli Köyü'nde birbirine bitişik parsellerde yer alan toplam 16 bin dönüm orman arazisinin 6 bin dönümü de Necati Kurmel'in (Burada Sinpaş'ın da 2 bin 800 dönüm arsası bulunuyor). Bu arazilerin hemen bitişiğinde bin 200 dönümlük bir arsası daha var. Toplam 7 bin 2000 dönümlük bu arsalara 230 milyon dolar değer biçiliyor. Bir de Ballıca'da 8 bin dönüm özel orman arsası var. İşte burası davalık. Birkaç dava üst üste Kurmel lehine sonuçlandı ancak temyiz sürecindeler.

Öte yandan yine Kurtköy çevresinde Kurmel'e ait arsalar üzerinde devam etmekte olan birçok konut projesi var: Dumankaya Trend (172 daire), Dumankaya Minimal (175 daire), Uzunal Konutları (94 daire), Doğa Ata Residence (135 daire), Miapark Evleri (139 daire), Elegan Evler, KentPlus New Port (436 daire), Kanarya Konakları gibi…

Çorlu Çerkezköy'de devam eden toplam 20 konuttan oluşan Corner Park'ında yüzde 43'ü Necati Kurmel'e ait. Kalan yüzde 57 hisse ise projeyi üstlenen Koytür İnşaat'ın. Ancak bu şirket de yabancı değil. Şirketin ismi Koyuncu ve Türkmenoğlu soyadlarının birleşiminden oluşuyor ve Türkmenoğlu, Kurmel'in kız kardeşinin soyadı. Koytür'ün Kemerburgaz Göktürk'te yapımını tamamladığı Kemer Corner projesi de Kurmel'e ait arazi üzerinde yapılmış.

Yine Kemerburgaz Göktürk'te Tepe İnşaat tarafından tamamlanan ve 70 bloktan oluşan Rose Residence projesi de Kurmel'in kat karşılığı verdiği yerlerden biri.

Kurmel, İstanbul Piyalepaşa'da bir miktar arsasını Adnan Polat'a satmıştı. Ancak aynı yerde halen biri 14 ve 11 dönüm büyüklüğünde iki ayrı arsası bulunuyor. İzmir Seferihisar'da çiftliği, Kayseri'de ve Adana'nın merkezinde Kurmel'in "çok istiyorlar şimdi oraları" dediği arsaları (burada biri 40 diğeri 90 dönüm olmak üzere iki arsası var. 40 dönüm olana yapılan 20 milyon dolarlık teklifi geri çevirmiş) bulunuyor.

Merhum Salih Tatlıcı ile yarı yarıya ortak olduğu ve Tepe İnşaat'ın yaptığı Beykoz Konakları'nda da Kurmel'in payına 100 konak düşmüş. Kendisi ve çocuklarının halen ikamet ettikleri dahil, Beykoz'da payına düşenden geriye 12 konak kalmış.

İnanması güç ama saymakla bitmeyen bu varlıkları herhangi bir strateji izlemeden satın aldığını söylüyor. "Şu kadardan alayım, bu kadara satayım, işte bu kadar zamanda bu kadar değer kazanır’ diye düşünmedim hiç. Ama değer kazandı. Ben aldığımda bu arsalar şehrin dışındaydı. Şimdi ya şehrin içinde ya da kıyısındalar" diyor.



Kurmel mallarını satmaktan hoşlanmaması ile biliniyor. İsminin açıklanmasını istemeyen eski bir çalışanının aktardığına göre Sabiha Gökçen Havaalanı yakınlarındaki 96 dönümlük arsasına Limak Holding tarafından 56 milyon dolar teklif edilmiş ancak bu fiyatta anlaşamamışlar.

(Forbes dergisi, 2011.

Bu röportajın üzerinden 7 yıl geçti. Kurmel’in servetine acaba ne oldu? Bu kadar büyük servete sahip bir işadamı nasıl konkordato ilan edecek duruma düştü?...