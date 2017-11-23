T24 LogoT24 Logo

Barış Soydan

bar.soydan@gmail.com

23 Kasım 2017

İşsizliğin adaletsiz dağılımı ve Kürtler

AKP’nin oy depoları olan şehirler işsizlik diye bir şey bilmiyor

Kürt sorununun ekonomik bir mesele olduğunu düşünenlerin sayısı eskiden epey fazlaydı. Sonra o kadar basit olmadığı anlaşıldı. Fakat bu sefer de çubuğu öbür tarafa öyle büktük ki, sorunun önemli bir kısmının ekonomik olduğunu unuttuk, bana kalırsa.

Kürtlerin kendilerini en altta hissetmelerini sağlayacak ekonomik nedenler varlığını koruyor. O nedenler olmasaydı ne olurdu, sorusunun yanıtını bilmiyoruz. Örneğin Batman’da çalışmak isteyen her 4 kişiden biri işsiz olmasaydı da, Karaman’da, Konya’da, Kütahya’da olduğu gibi tam istihdam mevcut olsaydı, yani herkes çalışıyor olsaydı…

Evet, evet, “Karaman’da, Konya’da, Kütahya’da olduğu gibi tam istihdam mevcut olsaydı” dedim! Çünkü bilmem farkında mısınız ama işsizlik de fena halde eşitsiz dağılmış durumda. Türkiye İstatistik Kurumu’nun verilerine göre işsizliğin en yüksek olduğu (%) 10 il şöyle:

1

 

Batman

23,4

2

 

Mardin

20,6

3

 

Siirt

20,5

4

 

Şırnak

20,1

5

 

Diyarbakır

18,7

6

 

Şanlıurfa

16,3

7

 

İzmir

15,4

8

 

Osmaniye

14,0

9

 

Adana

13,2

10

 

Mersin

12,4

 

Bir de Türkiye İstatistik Kurumu’nun verilerine göre işsizliğin en düşük olduğu 10 şehre bakalım:

1

 

Karaman

4,2

2

 

Konya

4,7

3

 

Manisa

5,1

4

 

Uşak

5,4

5

 

Afyonkarahisar

5,6

6

 

Aksaray

5,8

7

 

Ardahan

5,8

8

 

Çorum

5,9

9

 

Kütahya

6

10

 

Nevşehir

6

 

(Kaynak: TÜİK, İl bazında temel işgücü göstergeleri, 2013 *)

Şaşırtıcı değil mi? İç Anadolu ve İç Ege neredeyse tam istihdamla çalışıyor. Yani AKP’nin oy depoları olan şehirler işsizlik diye bir şey bilmiyor. Bu şehirlerin aynı zamanda son referandumda AKP’ye en büyük desteği verenler olması rastlantı mı sizce?  (Onlar olmasa referandumdan hayır çıkacaktı.)

İnsanın işi varsa, evinde çorba kaynıyorsa, geleceğe umutla bakar. Bunun tersi de doğru: İş olmayınca umut da olmuyor. TÜİK, Yaşam Memnuniyeti Araştırmasına göre (2013), en umutsuz 10 şehre bakalım:

İllere göre umut düzeyi  (Umutsuz %)

Diyarbakır

 

36,0

Tunceli

 

32,8

Düzce

 

30,4

Mardin

 

30,0

Bitlis

 

29,7

Adana

 

29,6

Muş

 

29,4

Mersin

 

29,0

Antalya

 

28,8

Şanlıurfa

 

28,6

 


Güneydoğu ekonomisinin son dönemde hiç gelişmediğini söyleyecek değilim. Türkiye büyürken Güneydoğu da büyüdü. Ama yine de yüzde 25’lere varan işsizliği emecek ölçüde bir büyüme değildi bu.

2004 ile 2014 arasında Türkiye ekonomisi kabaca 4 kat büyüdü. Bu dönemde bazı iller, Türkiye ortalamasının da üzerinde büyüdü. (Mesela Kocaeli.) Güneydoğu şehirleri, hızlı büyüyen iller arasında değildi. Bölge illerinde üretilen gayri safi yurtiçi hasıladaki artış, üç aşağı beş yukarı, Türkiye’nin geri kalanıyla aynıydı. Oysa mesela Batman’ın ihtiyacı, Türkiye ortalaması kadar büyümek, zaten işsizlik diye bir şey tanımayan Karaman’la aynı hızda gelişmek değil, onun 2-3 katı büyüyebilmekti. Yüzde 25’lik işsizlik ancak böyle yüzde 10’lu seviyelere çekilebilirdi.

Olmadı. (Bunun sebepleri, ayrı bir yazının konusu.)

Şehirler 10 yılda ne kadar büyüdü?

İl Bazında Gayrisafi Yurtiçi Hasıla, iktisadi faaliyet kollarına göre, 2004-2014

(Cari fiyatlarla, TL)

                                2004                       2014

Kilis

  466 088

 

 1 756 295

Tunceli

  542 118

 

 1 917 421

Iğdır

  754 826

 

 2 626 456

Hakkari

  887 802

 

 3 202 470

Bingöl

  810 476

 

 3 404 742

Kars

 1 201 337

 

 3 713 481

Siirt

  841 335

 

 3 868 573

Bitlis

  972 600

 

 4 073 177

Ağrı

 1 452 201

 

 4 669 731

Muş

 1 348 819

 

 4 833 214

Karaman

 1 703 355

 

 5 847 774

Şırnak

 1 403 443

 

 5 874 947

Yalova

 1 387 456

 

 6 368 359

Batman

 1 796 704

 

 6 517 186

Adıyaman

 2 154 194

 

 8 095 882

Mardin

 2 448 205

 

 10 420 739

Van

 2 609 317

 

 10 684 919

Kütahya

 3 439 801

 

 11 321 384

Kahramanmaraş

 4 979 086

 

 17 063 050

Şanlıurfa

 4 919 614

 

 17 824 505

Diyarbakır

 5 747 060

 

 20 751 651

Tekirdağ

 7 720 058

 

 29 620 421

Kayseri

 8 381 493

 

 30 273 400

Gaziantep

 8 551 516

 

 35 077 012

Adana

 11 614 408

 

 41 813 831

Konya

 11 875 486

 

 43 933 757

Antalya

 18 756 295

 

 65 038 931

Kocaeli

 16 501 916

 

 73 963 086

Bursa

 22 770 790

 

 82 779 436

İzmir

 37 750 431

 

 127 429 459

Ankara

 55 545 009

 

 186 977 438

İstanbul

 173 019 044

 

 622 761 611

Türkiye

 577 023 497

 

2 044 465 876

 

Sonuç: Evet, sorun sadece ekonomik değil ama aynı zamanda ekonomik.

(*) TÜİK’in iller bazında işsizlik ve gayri safi yurtiçi hasıla verileri maalesef eski tarihli.

 

 

 

 

 

 

YAZARIN TÜM YAZILARI

ETİKETLER

işsizlikreferandumkürtiç anadoluegeumutsuzlukekonomi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

Bakan Soylu HDP yardımını neden geri çevirdiklerini açıkladı...

Yazarın Diğer Yazıları

Kenevir ihraç edecek, güvenli bölgeye 2 milyon göçmen yerleştirecektik...

Yerli otomobilin gerçekten yılda 175 bin araç satacağına inanıyor musunuz? Peki

Borsaya bakıp krizin bittiğini sananları uyarayım, günah benden gitsin

Vatandaşa tavsiye: 2020 boyunca kemerlerinizi bağlı tutmaya devam edin, gaza gelip fazla açılmayın

Ülker kurtuldu mu?

3.1 milyar dolara satın alınan İngiltere’deki United Biscuits’den de iyi haberler gelmiyor…

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24