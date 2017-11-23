İşsizliğin adaletsiz dağılımı ve Kürtler

Kürt sorununun ekonomik bir mesele olduğunu düşünenlerin sayısı eskiden epey fazlaydı. Sonra o kadar basit olmadığı anlaşıldı. Fakat bu sefer de çubuğu öbür tarafa öyle büktük ki, sorunun önemli bir kısmının ekonomik olduğunu unuttuk, bana kalırsa.

Kürtlerin kendilerini en altta hissetmelerini sağlayacak ekonomik nedenler varlığını koruyor. O nedenler olmasaydı ne olurdu, sorusunun yanıtını bilmiyoruz. Örneğin Batman’da çalışmak isteyen her 4 kişiden biri işsiz olmasaydı da, Karaman’da, Konya’da, Kütahya’da olduğu gibi tam istihdam mevcut olsaydı, yani herkes çalışıyor olsaydı…

Evet, evet, “Karaman’da, Konya’da, Kütahya’da olduğu gibi tam istihdam mevcut olsaydı” dedim! Çünkü bilmem farkında mısınız ama işsizlik de fena halde eşitsiz dağılmış durumda. Türkiye İstatistik Kurumu’nun verilerine göre işsizliğin en yüksek olduğu (%) 10 il şöyle:

1 Batman 23,4 2 Mardin 20,6 3 Siirt 20,5 4 Şırnak 20,1 5 Diyarbakır 18,7 6 Şanlıurfa 16,3 7 İzmir 15,4 8 Osmaniye 14,0 9 Adana 13,2 10 Mersin 12,4

Bir de Türkiye İstatistik Kurumu’nun verilerine göre işsizliğin en düşük olduğu 10 şehre bakalım:

1 Karaman 4,2 2 Konya 4,7 3 Manisa 5,1 4 Uşak 5,4 5 Afyonkarahisar 5,6 6 Aksaray 5,8 7 Ardahan 5,8 8 Çorum 5,9 9 Kütahya 6 10 Nevşehir 6

(Kaynak: TÜİK, İl bazında temel işgücü göstergeleri, 2013 *)

Şaşırtıcı değil mi? İç Anadolu ve İç Ege neredeyse tam istihdamla çalışıyor. Yani AKP’nin oy depoları olan şehirler işsizlik diye bir şey bilmiyor. Bu şehirlerin aynı zamanda son referandumda AKP’ye en büyük desteği verenler olması rastlantı mı sizce? (Onlar olmasa referandumdan hayır çıkacaktı.)

İnsanın işi varsa, evinde çorba kaynıyorsa, geleceğe umutla bakar. Bunun tersi de doğru: İş olmayınca umut da olmuyor. TÜİK, Yaşam Memnuniyeti Araştırmasına göre (2013), en umutsuz 10 şehre bakalım:

İllere göre umut düzeyi (Umutsuz %)

Diyarbakır 36,0 Tunceli 32,8 Düzce 30,4 Mardin 30,0 Bitlis 29,7 Adana 29,6 Muş 29,4 Mersin 29,0 Antalya 28,8 Şanlıurfa 28,6



Güneydoğu ekonomisinin son dönemde hiç gelişmediğini söyleyecek değilim. Türkiye büyürken Güneydoğu da büyüdü. Ama yine de yüzde 25’lere varan işsizliği emecek ölçüde bir büyüme değildi bu.

2004 ile 2014 arasında Türkiye ekonomisi kabaca 4 kat büyüdü. Bu dönemde bazı iller, Türkiye ortalamasının da üzerinde büyüdü. (Mesela Kocaeli.) Güneydoğu şehirleri, hızlı büyüyen iller arasında değildi. Bölge illerinde üretilen gayri safi yurtiçi hasıladaki artış, üç aşağı beş yukarı, Türkiye’nin geri kalanıyla aynıydı. Oysa mesela Batman’ın ihtiyacı, Türkiye ortalaması kadar büyümek, zaten işsizlik diye bir şey tanımayan Karaman’la aynı hızda gelişmek değil, onun 2-3 katı büyüyebilmekti. Yüzde 25’lik işsizlik ancak böyle yüzde 10’lu seviyelere çekilebilirdi.

Olmadı. (Bunun sebepleri, ayrı bir yazının konusu.)

Şehirler 10 yılda ne kadar büyüdü?

İl Bazında Gayrisafi Yurtiçi Hasıla, iktisadi faaliyet kollarına göre, 2004-2014

(Cari fiyatlarla, TL)

2004 2014

Kilis 466 088 1 756 295 Tunceli 542 118 1 917 421 Iğdır 754 826 2 626 456 Hakkari 887 802 3 202 470 Bingöl 810 476 3 404 742 Kars 1 201 337 3 713 481 Siirt 841 335 3 868 573 Bitlis 972 600 4 073 177 Ağrı 1 452 201 4 669 731 Muş 1 348 819 4 833 214 Karaman 1 703 355 5 847 774 Şırnak 1 403 443 5 874 947 Yalova 1 387 456 6 368 359 Batman 1 796 704 6 517 186 Adıyaman 2 154 194 8 095 882 Mardin 2 448 205 10 420 739 Van 2 609 317 10 684 919 Kütahya 3 439 801 11 321 384 Kahramanmaraş 4 979 086 17 063 050 Şanlıurfa 4 919 614 17 824 505 Diyarbakır 5 747 060 20 751 651 Tekirdağ 7 720 058 29 620 421 Kayseri 8 381 493 30 273 400 Gaziantep 8 551 516 35 077 012 Adana 11 614 408 41 813 831 Konya 11 875 486 43 933 757 Antalya 18 756 295 65 038 931 Kocaeli 16 501 916 73 963 086 Bursa 22 770 790 82 779 436 İzmir 37 750 431 127 429 459 Ankara 55 545 009 186 977 438 İstanbul 173 019 044 622 761 611 Türkiye 577 023 497 2 044 465 876

Sonuç: Evet, sorun sadece ekonomik değil ama aynı zamanda ekonomik.

(*) TÜİK’in iller bazında işsizlik ve gayri safi yurtiçi hasıla verileri maalesef eski tarihli.