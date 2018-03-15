İşe iki saatte giden, eve iki saatte dönen adamın öyküsü

Esenyurt'a hiç gittiniz mi? Başını sokmak için hesaplı daire bakınan genç çiftlerden değilseniz, muhtemelen yolunuz hiç düşmemiştir. Esenyurt dediğiniz yer, İstanbul'un 40 kilometre dışı. Uğruna 40 kilometre yapmaya değecek ne tarihi bir yeri var, ne turistik bir özelliği, ne de kaçırılmayacak etkinlikler düzenleyen bir kültür merkezi. Neden gidesiniz?

Ama her sabah on binlerce İstanbullu, Esenyurt’dan Taksim’e, Mecidiköy’e, Bakırköy’e gidiyor, akşamları geri dönüyor. Üstelik önümüzdeki dönemde sayıları daha da çoğalacağa benziyor. Çünkü Esenyurt, İstanbul'un en çok konut satılan ilçesi.

TÜİK verilerine göre 2017’de İstanbul’da en fazla konut satışı Esenyurt'ta gerçekleşti. Geçen yıl tüm İstanbul’daki konut satışlarının yüzde 17’si Esenyurt’ta yapıldı.

Elektrik dağıtım şirketi CK Boğaziçi Elektrik’in abonelik açma kapatma verilerinden hareketle hazırladığı “Gayrimenkulün Enerjisi Raporu”na göre de 2017 yılında İstanbul Avrupa Yakası’nın en hareketli bölgesi, özellikle yeni konutlara taşınmada öne çıkan Esenyurt’tu. 2017 yılında Esenyurt’ta 72 bin 807’si birinci el, 34 bin 404’ü ikinci el olmak üzere toplam 107 bin 211 konuta taşınma hareketi gözlendi.

Kadıköy, Beşiktaş, Bakırköy dururken insanlar neden Esenyurt’a taşınıyor? Evet bildiniz; bunun nedeni, Esenyurt’ta yeni konut fiyatlarının ucuz olması. Birkaç gün önce Esenyurt’ta 89 bin liraya satılan 1+1 evlere dair bir ilan bile gördüm. Hepsi bu kadar ucuz olmasa da Esenyurt’taki konutlar İstanbul’un geri kalanına göre çok daha hesaplı. Konut fiyatlarını izleyen veri şirketi Endeksa'ya göre ilçede ortalama konut metrekare satış fiyatı 2.025 TL, ortalama konut fiyatı ise 216.000 TL...

Ucuz etin yahnisi yavan olur hesabıyla, Esenyurt'ta konut almanın akılsızca bir yatırım olduğunu düşünenler olabilir. Tam tersi. Şu anda asıl akılsızlık, Bağdat Caddesi'nde 1,5 milyon liraya ev almak. Çünkü Kadıköy'de konut fiyatları artmıyor, (reel olarak) geriliyor. (Hatta Bağdat Caddesi çevresinde “nominal” olarak da geriliyor.) Halbuki Esenyurt öyle mi?

Endeksa verilerine göre son bir yılda fiyatlar Kadıköy, Kağıthane ve Fatih'te yüzde 5, Ataşehir'de yüzde 3, Ümraniye ve Üsküdar'da yüzde 1 yükselirken, Esenyurt'ta yüzde 7 artış gösterdi.

Bunun sebebi, Esenyurt'taki binaların yeni ve ucuz olması. Endeksa, İstanbul’da konut metrekare satış fiyatlarının 2.500 TL altında olan ilçelerde, kentin geri kalanına oranla daha çok fiyat artış potansiyeli bulunduğu görüşünde. Konut metrekare satış fiyatı 2.500 TL altında ilçeler şöyle sıralanıyor: Esenyurt, Beylikdüzü, Silivri, Sultangazi, Avcılar, Sancaktepe, Esenler, Arnavutköy, Pendik, Büyükçekmece, Sultanbeyli, Güngören, Çekmeköy ve Tuzla.

Bu ilçelerin ortak özelliği nedir? Tabii ki, İstanbul’un merkezine çok uzak olmaları. Kısacası, hesaplı bir fiyata yeni bir dairede oturmak istiyorsanız, İstanbul’un 20, 30, 40, hatta 50 kilometre dışına gitmeniz gerekiyor. Veya merkezde oturmak için 1 milyon lirayı gözden çıkarmanız. Ama bu bir delilik: 10 yıl vadeli 500 bin lira kredi alırsanız, bankaya 1 milyon lira geri ödeyeceksiniz. Bankalara çalışmaya mı geldik bu dünyaya?

Esenyurt işte bu nedenle İstanbul’un en çok konut satılan ilçesi. Evler yeni, yeşil alanı bol (Yakınındaki Bahçeşehir’i de katarak söylüyorum), fiyatlar ucuz. Tek sorun, Esenyurt’a iki saatte gidilebilmesinde.

İşiniz, Maslak, Levent veya Mecidiyeköy gibi merkezlerden birindeyse, yandınız demektir. Arabayla gidip gelmeye kalkarsanız, benzin fiyatları yüzünden astarı yüzünden pahalıya gelir. Şanslı azınlıktan olduğunuzu ve benzini çalıştığınız şirketin koyduğunu varsayalım. Bu sefer de TEM trafiği kabusuna hazır olun. Eğer çelikten sinirlere sahip değilseniz hiç tavsiye etmem. Esenyurt’taki evinizden çıkıp TEM’e çıkmanız, sabahları kırk - kırk beş dakika sürecek. Dikkat edin, işe varmanız demedim, TEM’e çıkmanız, dedim. Sonra trafik Altınşehir’e kadar adım adım akacak. Mahmutbey’e doğru yol açılacak ama merkeze yaklaştıkça yine tıkanacak…

“Yeter!” diye isyan ettiniz ve arabayı parka çekerek toplu taşımayla gidip gelmeye başladınız diyelim. (Esenyurt’ta bunu yapan on binlerce insan var.) E-58’e (Esenkent - Mecidiyeköy) veya 76E’ye (Esenkent - Taksim) ilk duraktan bineceğiniz için, yeriniz hazır. Çift katlı olduğu için otobüsler konforlu da sayılır.

Koltuğunuza oturun. Kitabınızı açın. Önünüzde iki saat var. (Bir sene sonra “Üniversitede bile bu kadar çok kitap okumamıştım” diyeceksiniz.) Kalın bir kitap seçmiştiniz değil mi? Haruki Murakami’nin 1Q84’ünü veya Roberto Bolano’nun 2666’sını tavsiye ederim. İkisi de tuğla kalınlığında. (İkisinin de çok iyi yazar olması cabası.) Ama ne olur ne olmaz, yağışlı havalara karşı çantanızda yedek bir kitap bulundurmayı da ihmal etmeyin. Çünkü karda, şiddetli yağmurda, Mecidiyeköy veya Taksim’den Esenyurt’a üç - üç buçuk saatte ancak gidebilirsiniz.

Evet Eseryurt, İstanbul’un en çok konut satılan ilçesi. Güvenlikli, otoparklı, sıfır sitelerdeki daireler, cep yakmayan fiyatlara, yeni sakinlerini bekliyor.

Tek sorun oraya bir türlü ulaşamamanızda.