İçinde S-400'ler, Maraş, Libya, Biden ve yaptırımlar geçen sansürsüz bir dolar yazısı

Merkez Bankası politika faizini uzun bir aradan sonra ilk kez artırmışken ve memlekete bu sayede aylar sonra yabancı sermaye girmişken… Doların düşmesi gerekmez miydi? Cevap: Hangi memleketten bahsettiğimize bağlı. AB'ye üye, hırdan gürden uzak bir Orta Avrupa ülkesinden mi söz ediyoruz, yoksa bütün komşuları, Orta Doğu ülkeleri, Avrupa Birliği ve Amerika'nın başkan adaylarından biriyle kavgalı, haklı olduğu konuları bile diplomasi değil atar - giderle çözmeye çalışan bir ülkeden mi? İkincisinden söz ediyorsak dolar tabii ki düşmez, yükselir...

Ekonomi kanallarındaki uzmanları dinliyorum. Bekliyorum ki, dolardaki yükselişi yorumlarken ucundan kıyısından da olsa dış politikaya, Türkiye'nin diplomatik krizlerine değinsinler. S - 400'lerin testini, Maraş'ı, Doğu Akdeniz'i anlatsınlar… Varsa yoksa Merkez Bankası'nın faiz artırımı, "tüketici güveni"nin artışı, enflasyonun düşüşü (!) E madem öyle, dolar neden yükseliyor peki?

Onların söyleyemediğini, otosansürün söylemelerini engellediği şeyi ben size söyleyeyim: Çünkü ekonomi sadece ekonomiden ibaret değil. Dış politika artık dolar üzerinde ekonomi kadar etkili. Çünkü Doğu Akdeniz'de sondaj gibi haklı göründüğümüz bir konuyu bile masada çözmek yerine Yunan savaş gemilerini mahmuzlayarak çözebileceğimizi sandık. Alman Die Welt gazetesi bir Yunan savaş gemisinin batırılmasının planlandığını iddia etti. (Günahı boynuna.) Avrupa Birliği yaptırımlarla tehdit etti, Gümrük Birliği'nin askıya alınmasının bile gündemde olduğu yazıldı, çizildi. Bu arada Avrupa Birliği'nin en etkili üyelerinden Fransa'yla Libya'da birbirimize girdik. Üstüne, Kıbrıs'ta 36 yıldır kapalı duran Maraş'ı, KKTC seçimlerine yönelik hesaplarla apar topar açtık. Aynı günlerde Azerbaycan - Ermenistan savaşı için Suriye'den cihatçı sevkedildiği haberleri yayıldı. Bütün bunlar olmamış gibi Rusya'dan aldığımız S - 400 füzelerini test etmeye karar verdik. (Üç - beş ay bekleyemediniz mi, diye sorarlar insana.) Amerikan Dışişleri sert bir dille uyardı, yaptırımlar tekrar raftan indirildi… Trump'ın Covid - 19'a yakalanması bütün bunların üzerine tuz biber ekti. Başkan olursa Erdoğan'a karşı muhalefeti destekleyeceğini söyleyen Joe Biden'ın kazanma ihtimali arttı. Rahip Brunson krizinin 2018'de doları nasıl patlattığı herkesin hâlâ hatırındaydı. Biden seçilirse Türkiye ile Amerika arasında neler olur acaba? Piyasa şimdi bunu düşünüyor.

"Türkiye'ye yatırım sadece cesurların işi!" Bu sözü söyleyen, yatırım kuruluşu Medley Global Advisors'ın uzmanı Nigel Rendell. Bloomberg'e söylediği cümle tam olarak şöyle: "Geçtiğimiz günlerde yaşanan gelişmelerin gösterdiği gibi Türkiye'ye yatırım sadece cesurların işi."

"Geçtiğimiz günlerde yaşanan gelişmeler" dediği, S - 400'ler, yaptırımlar, Maraş, Libya, Karabağ, Biden… Orta Avrupa'nın hırdan gürden uzak ülkeleri dururken böyle bir ülkeye yatırım yapmak için insanın Rus ruleti oynayacak kadar cesur olması gerekir, öyle değil mi?

Dış politika konuşmadan doları konuşmak artık mümkün değil. Türkiye'nin dış politikasında U değişikliğine gitmeden doları düşürmek de...