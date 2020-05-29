T24 LogoT24 Logo

Barış Soydan

bar.soydan@gmail.com

29 Mayıs 2020

Ekonomik büyüme verisinden 5 kritik detay: Devletin tüketim harcamalarındaki rekor artış ve...

İkinci çeyrekte ekonominin yüzde 10’un üzerinde daralması kaçınılmaz görünüyor

Türkiye İstatistik Kurumu bugün Türkiye ekonomisinin ilk üç ayda yüzde 4.5 büyüdüğünü açıkladı. “Üç çeşit yalan vardır: Yalan, kuyruklu yalan ve istatistik” demişler. İlk çeyreğe ilişkin büyüme verisi de ekonominin gerçek durumunu yansıtmıyor.

Bunun için satır aralarına bakmak lazım. Haydi öyle yapalım…

1) Bu, bir önceki yılın aynı dönemine göre olan büyüme. Bir önceki üç aya (2019 4. Çeyrek) göre büyüme çok daha düşük: Yüzde 0.6. Oysa 2019’un üçüncü çeyreğinden (Temmuz, Ağustos, Eylül) dördüncü çeyreğe (Ekim, Kasım, Aralık) olan büyüme yüzde 1.9’du.

2) Yine de büyümenin 2020’nin ilk üç ayında pozitif çıkması “bir şey.” Bunda iç talepteki canlanmanın payı büyük: Hanehalkının (Yani sen, ben, biz) tüketimi ve iş dünyasının yatırımları ilk çeyrekte bir önceki üç aya göre yüzde 3 artmış. Bunda devlet bankalarının dağıttığı düşük faizli kredilerin önemli rolü var.

3) Ama daha önemlisi, devletin tüketim harcamalarının bir önceki çeyreğe göre yüzde 11.1 artmış olması. Bu, 2008’den bu yana kamu tüketim harcamalarında görülen en yüksek artış. Devlet ekonomiyi desteklemek için elini cebine atmış.

4) Koronavirüs salgınının etkisiyle ihracat ilk üç ayda bir önceki çeyreğe göre yüzde 2.3 düşmüş. İthalattaki yüzde 8’lik düşüş bunu telafi etmiş.

5) Bunlar daha iyi günlerimiz. İkinci çeyrek, yani Nisan, Mayıs, Haziran’da büyümenin eksiye geçmesi kaçınılmaz. Ne kadar eksi? Öncü verilere bakarak bir tahmin yürütmek mümkün. Öncü veri dediğimiz şey, T24’te de haberlerini okuduğunuz ihracat artışı, turist sayısı gibi istatistikler.

Misal, bugün T24’ün manşetindeki bir haber, ihracatın Nisan ayında yüzde 41 azaldığını söylüyor. En karanlık tablo ise turizmde: Türkiye’ye gelen turist sayısı Nisan’da yüzde 99 azaldı. İkinci çeyrekte ekonominin yüzde 10’un üzerinde daralması kaçınılmaz görünüyor...

YAZARIN TÜM YAZILARI

ETİKETLER

barış soydantürkiye ekonomisibüyüme rakamları

Yazarın Diğer Yazıları

Zengin olma umuduyla borsaya koşan 360 bin vatandaşa açık mektup

Sizi borsada soyacaklar. Çakallara, sırtlanlara, manipülatörlere, yabancı yatırımcıya yem olacaksınız

Konuta yatırım yapmak mı?: Son 10 yılda altın konutu üçe, dolar ikiye katladı

Oturmak için alıyorsanız tamam ama faizler indi diye "yatırım" amaçlı konut almaya niyetlendiyseniz, bir daha düşünün

"Faiz düşünce enflasyon da düşer" demiştiniz, tersi oldu Sayın Erdoğan

Koskoca Cumhurbaşkanı’nın sahibinden.com’da fiyat kovalayacak hali yok, birinin kendisine başta konut ve oto, pek çok şeye fahiş zamlar geldiğini, enflasyonda tek hanenin suya düştüğünü haber vermesi gerek. Ekonomi danışmanlarının görevi de bu değil mi?

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24