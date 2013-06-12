Taksim’de 1 Mayıs 77 Provası

Oradaydım, tanığıyım, Devlet bu akşam (11 Haziran 2013) halka tuzak kurdu, Taksim’de 1 Mayıs 1977 provası yaptı. Polis on binlerce sivil insanın üzerine hiç bir gerilim yokken, durup dururken gaz bombası yağdırdı.

Oradaydım. On binlerce insan vardı Taksim’de. Vali, müdahale olmayacağını polisin sadece AKM’yi koruyacağını söylemişti. İnsanlar bunun rahatlığı ile alanda konuşuyor, giriyor, çıkıyordu. Çocuk arabalarıyla gelenler vardı, yaşlılar vardı. Kimse müdahale beklemiyordu. Ihlamur kokulu twitler atan Vali öyle bir twit atmıştı yine.

Bir grup arkadaşla Anıtın önünden kalabalığı izliyorduk. Artık “bu akşam müdahale olmaz” diye konuşuyorduk. TOMA’lar AKM önüne çekilmişti. Yaşları 50’ civarında artık çevik olmayan bir grup arkadaştık. Açıkçası bir gaz saldırısı olursa, gaz AKM’nin önünden Anıt’a gelinceye kadar sıvışırız diye de konuşmuştuk. Hiç birimiz gaza dayanacak gibi değildik, kalp ilaçlarının müdavimiydik. Hatta Sıraselviler yönünü gözümüze kestirmiştik. İki saate yakındır oraydık. Dandik gaz maskeleri ve gözlükler de almıştık, pek işe yaramayacağını bilerek.

Sonra birden ne olduğunu anlamadık. Aynı anda Taksim meydanının her yanına gaz bombaları yağmaya başladı. “Dağılın” uyarısı yoktu, bir gerginlik yaşanmamıştı. AKM’nin önündeki TOMA’ların hareketlendiğini de görmemiştik. AKM’den Anıt’a hatta Sıraselviler’e gaz bombalarının o kadar kısa sürede ulaşması mümkün değildi. O kadar menzilleri yoktu. Sanki binaların üstüne konuşlanmışlar ve oradan gaz bombası atıyordu polis.

Kitle müthiş bir panikle ve birbirini ezercesine İstiklal Caddesine, Sıraselviler’e ve Kazancı yönüne kaçışmaya başladı. Kazancı’nın girişinde barikatlar vardı. Aynı anda on binlerce insanın üzerine, hınca hınç bir meydana yağmur gibi gaz bombası yağıyordu. Bir kaç saniye içinde gaz bombaları Sıraselviler’deydi. Yanı başımıza gaz bombaları düşüyordu. Bunları AKM önünde toplanmış polisler atıyor olamazdı. Çevremizde polis de yoktu. Sanki çevredeki binalardan aynı anda düğmeye basılmış gibi atılıyordu gaz bombaları

Ardından TOMA’lar meydana ve İstiklal Caddesi yönüne sürüldü. Tam bir tuzaktı. Polis Taksim’in kalabalıklaşmasını beklemiş ve ardından hiç bir uyarı yapmadan gaz bombasına boğmuştu. Benzer bir saldırı 1 Mayıs 2013’te Beşiktaş meydanında yaşanmıştı. Kitlenin toplanmasına izin veren ve kitleyle anlaşan polis, tam kitle dağılacakken hiç bir uyarı yapmadan kitleye saldırmıştı.

Bu akşam Taksim’de yaşanan 1 Mayıs 77 provasıydı. Bir andan gaz bomları patlamaya başladı. On binlerce kişi panik halinde kaçışmaya başladı. Bir kıyamet manzarasıydı. Bir devlet sivil yurttaşlarına saldırıyordu. 1 Mayıs 77 gibi alana dört bir yandan gaz bombaları yağıyordu. Bir kıyım planı ancak böyle olabilirdi.

Devlet yurttaşlarına tuzak kurdu ve sonra saldırdı. Eğer o izdihamda yüzlerce kişi ezilmediyse bu kitlenin sağduyusu ve dayanışma ruhunun sonucu oldu. Kaç kişi yaralandı bilmiyorum. Beni düşmekten ve ezilmekten, dahası boğulmaktan bir arkadaşımım ani hamlesi kurtardı.

Oradaydım ve tanığım. Vali ve İstanbul Emniyeti müdürü insanlık suçu işledi. Yüzlerce insanın hayatını hiçe saydı. Halkı kandırdılar ve tuzağa düşürdüler.

Oradaydım, tanığıyım ve on binlerce insan gibi eziliyordum, bu akşamki 1 Mayıs 77 provasının mağduruyum.

Bu bir insanlık suçudur. On binlere varan sivil bir kitlenin üzerine, üstelik kitle sakin bir biçimde beklerken ve hiç bir uyarı yapmadan gaz bombası yağdırdılar.

Bu akşamki insanlık suçunun failleri, er geç 12 Eylül döneminin işkencecileri gibi hukuk önünde hesap verecekler. Halkı paniğe sürükleyip yaşamını tehdit etmekten yargılanacaklar. Buna inanıyorum. Ihlamur kokulu twitleriyle halkı kandıranlar Vali ve diğer sorumlular bir gün yargı önüne çıkacaklar, hukukun karşısında hesap verecekler.

Bir yurttaş olarak, bu akşam 1 Mayıs 77 provasına tanık olan on binlerce insandan biri olarak Başbakandan, İstanbul Valisinden, Emniyet Müdüründen ve Taksim’de bu akşam halka tuzak kuranlardan davacıyım. Er veya geç bu insanlık suçunu işleyenler yargı önünde hesap verecektir.

Kimse unutmasın insanlık suçunda zaman aşımı yoktur.

Bu akşam hükümet Taksim’de 1 Mayıs 77 provası yaptı. Oradaydım, tanığıyım.