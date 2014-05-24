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Aziz Çelik

azizcelik@gmail.com

24 Mayıs 2014

Müfteri ve pespaye 'gazetecilik' Soma’da neden rahatsız?

Yalancılık, müfterilik ve hezeyanla bugünlerde bir yerlere kapak atabilirsiniz ama gazeteci olamazsınız.

Soma katliamının başından bu yana katliamın arkasındaki gerçekleri, üzerinde durulmayan yönleri kanıtlarıyla ortaya sermeye çalışıyorum. Katliamın organize olduğu, devletin ve şirketin birlikte sorumlu olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Katliam gecesinden başlayarak T24 ve BirGün’de toplam 9 yazı yazdım. Yüzlerce twit yazdım ve bir çok tv ve radyoda konuştum.

Bu yazı ve konuşmalarımda katliamın devlet ve şirket işbirliği ile adım adım hazırlandığını söyledim ve şirket yöneticileri kadar, kamu yöneticilerinin ve siyasilerin sorumluğuna dikkat çektim.

Henüz savcılar kimseyi gözaltına almadan, şirket yöneticilerinin tüzel kişilik olarak sorumlu olduklarını ve gözaltına alınmaları gerektiğini ve şirket evraklarına el konulması gerektiğini yazdım.

Bununla yetinmedim. İlgili bakanlıkların katliamdaki ihmallerini göz önüne seren yazılar yazdım. Cinayete nasıl davetiye çıkarıldığını anlattım. Dahası sendikanın ve medyanın sorumluluğuna dikkat çektim.

Yazdıklarımdan patronların ve rollerini açığa çıkarmaya çalıştığım bürokrat ve siyasilerin rahatsız olmasını anlarım. Onlar gerçeklerin ortaya çıkarılmasını sevmezler.

Ama yazdıklarımdan “gazeteci” sıfatı taşıyan birinin rahatsız olması, dahası attığı twit ile iftira ve yalan kusmasına anlam veremedim.  Normal şartlarda adının önünde gazeteci sıfatı taşıyan birinin sorumluların ortaya çıkarılmasından rahatsız olması anlaşılır değil. Ama bu türün o kadar çok örneği var ki. Bu tür “gazeteciler” bazı sorumlular ortaya çıkmasın istiyor. 

Türkiye gazetesi yazarlarından Fuat Uğur adlı müfteri şöyle bir twit yazmış: “Sendikalarda uzman adı altında nemalanan ve ulusalcı medyaya kapağı eski komünistler Alp Gürkan’ı masum ilan etme peşinde. Örnek Aziz Çelik”

Hezeyanlarını ve yalanlarını ciddiye almaya değmez. Üstüne söz etmeye değmez. Böyle müfterilerinin ve yalancıların seviyesine inmeye değmez. Sadece bilinsin, tarihe not düşülsün istedim.

İleride bugünlerin tarihi yazılırken gazeteciliğin sefaleti ve pespayeliği arasında yer alacak bu twiti paylaşmak istedim.

Yalancılık, müfterilik ve hezeyanla bugünlerde bir yerlere kapak atabilirsiniz ama gazeteci olamazsınız.

Soma’nın ardındaki gerçekleri ve bütün failleri müfterilere rağmen ortaya çıkarmak için yazmaya devam.

Soma’nın katillerini ortaya çıkarma kervanı sizin gibilere rağmen yürüyecek...

 

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