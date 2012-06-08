İsmet ASLAN’a özgürlük için bir imza!

İsmet Aslan bir sendika uzmanı, KESK’te çalışıyor. Arkadaşım İsmet 17 Ocak 2012’den bu yana tutuklu. Aralarında siyasetçilerin, öğrencilerin, gazetecilerin, yazarların ve milletvekillerinin olduğu binlerce siyasi tutukludan biri. Siyasal fikirleri nedeniyle hapiste.

İsmet’i KESK’in çalışmalarında tanıdım. Titiz, özveri ve çalışkan bir sendika uzmanıdır İsmet. Bilen bilir, sendika uzmanlığı zor, yorucu ve stresli iştir. Sendika uzmanları emek hareketinin görünmeyen ve kıymeti bilinmeyen sıra neferleridir.

İsmet şimdi hapiste. Sendikal çalışmalarından uzakta. 6 aydır tutuklu. Henüz yargı önüne çıkmadı. Özel Yetkili Mahkemelerin tutuklama furyasından İsmet de nasibini aldı. Üstelik İsmet hasta, cilt kanseri. Cezaevi koşulları İsmet’in sadece özgürlüğüne değil sağlığına da zarar veriyor.

İsmet’in arkadaşları olarak İsmet Aslan’a özgürlük için bir kampanya başlattık. Yazımı bu açıklama ve kampanyaya ayırıyorum:

“Bizler geçmişte farklı sendikalarda çalışmış ve halen çalışmakta olan sendika uzmanlarıyız.

Bizler 17 Ocak 2012 tarihinden bu yana Tekirdağ Cezaevi’nde kimliğinden ve görüşlerinden dolayı tutuklu bulunan Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) uzmanı İsmet’in meslektaşlarıyız.

Sendika uzmanları, tıpkı İsmet gibi, emeğin yanında saf tutmuş, ortalıkta görünmeyen, sendikal hareketin sıra neferi, mutfak emekçileridir.

Sendika uzmanları, İsmet gibi, birikimlerini, emeğini sınıf hareketinin gelişmesi, işçi sınıfının haklarını kazanması için sessizce sunmayı sadece bir iş değil, aynı zamanda bir sorumluluk olarak görürler.

Sendika uzmanları, İsmet gibi, emek, demokrasi, özgürlük ve barış gibi değerleri ilke edinmiş yurttaşlardır.

Sendika uzmanları, İsmet‘in ve onun gibi nice değerli arkadaşımızın hukuki değil, tamamen siyasi gerekçelerle parmaklıklar ardında olduğunu anlayabilecek kadar Türkiyeli yurttaşlardır.

Bizler farklı siyasi görüşlere sahip olmakla birlikte, İsmet gibi, siyasi iktidardan farklı düşünen bireyleriz.

Tüm bu nedenlerle KESK Hukuk ve Toplu İş Sözleşmesi uzmanı İsmet Aslan’ın derhal serbest bırakılmasını istiyoruz. Çünkü bu haksız ve dayanaksız esaretin, İsmet nezdinde emek ve demokrasi güçlerini, sendikal mücadele yürüten tüm emekçileri hedeflediğini görüyoruz.

2006’dan beri KESK uzmanı olarak çalışan İsmet Aslan‘ın, KESK’in tüm çalışmalarının ve eylemlerinin içinde bilfiil yer aldığına; emekçilerin, yoksulların, yoksunların, ötekileştirilenlerin seslerinin duyulması için kafası ve yüreğiyle mücadele ettiğine tanığız. Onun gizli saklı işler içinde değil, ortada, kamu emekçileri mücadelesinin içinde olduğunu biliyoruz.

İsmet Aslan’ın sendikal çalışmalarının engellenmesinin, hem İsmet hem de kamu emekçileri hareketi için ciddi bir kayıp ve haksızlık olduğunu düşünüyoruz.

Arkadaşları olarak sağlığı konusundaki kaygılarımızı da paylaşmak istiyoruz: Meslektaşımız İsmet Aslan, cilt kanserinin bir türü olan Mycosis Fungoides (MF) hastası ve düzenli kontrollere gitmesi gerekiyor. 13 Ocak 2012 tarihinde gözaltına alınmamış olsaydı birkaç gün sonra rutin kontrolüne gidecekti. Cezaevi koşulları İsmet‘in sağlığı için ciddi bir tehdit oluşturuyor.

Aşağıda imzası bulunan bizler, meslektaşımız İsmet Aslan’ın yanındayız ve derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz.”

Sendika uzmanı arkadaşları olarak İsmet’in serbest bırakılması için bir imza kampanyası başlattık.

İsmet’e özgürlük için bir imza da siz verin...