Grev hakkından habersiz Babacan’a çağrı

AKP hükümeti tarafından hazırlanan ve 6 Aralık 2012 tarihinde TBMM’de kabul edilen Sermaye Piyasası Kanunu’nun 137. Maddesi’nin 2. fıkrası ile borsa hizmetlerinde çalışanlara grev yasağı getirildi. Kanunun ilgili hükmüne göre “Bu Kanun uyarınca kurulan ve faaliyet gösteren borsalar ve teşkilatlanmış diğer Pazar yerleri, merkezi takas kuruluşları, merkezi saklama kuruluşları ile MKK tarafından yürütülen hizmetlerde grev ve lokavt yapılamaz.” Yasak sadece İMKB’yi değil tüm borsaları, teşkilatlanmış pazar yerlerini ve takas kuruluşlarını kapsıyor.

Nereden bakılırsa bakılsın saçma ve hukuksuz bir düzenleme ile yüz yüzeyiz. Öncelik kanun yapma tekniği açısından ortada bir garabet var. 18 Ekim 2012’de kabul edilen ve henüz mürekkebi bile kurumayan 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nda böyle bir yasak yer almıyor. Oysa grevin yasak olduğu işler ve işyerleri bu kanunun 62. Maddesinde sayılıyor. Borsa hizmetlerinde grev yasağının neden bu kanunda yer almadığı tam bir muamma. Sendikalarla ilgili yasada borsa hizmetlerine ilişkin grev yasağı yok ama sermaye piyasaları ile ilgili yasada özel bir hükümle bu yasak getiriliyor. Temel hak ve özgürlüklere saygısızlık bir yana kanun yapma tekniğine bile saygı göstermiyorlar.

Gelelim bu yasağın özüne ve gerekçesine. Yasa tasarısında grev yasağına ilişkin bir gerekçe yer almıyor. Gerekçeyi Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’dan öğreniyoruz. Bu daha da ilginç! Grev yasağı konusunda Çalışma Bakanı değil, ekonomiden sorumlu başbakan yardımcısı konuşuyor!

Babacan Yanlış Biliyor ve Yanıltıyor

Babacan, bazı kritik sektörlerde grev yasağının dünyada ve AB'de de olduğunu ve borsanın grev sebebiyle kapatılmasının ekonomiye maliyetinin çok yüksek olacağını iddia etmiş. (http://www.haber7.com/ic-politika/haber/960448-babacandan-tesvikle-ilgili-sona-erebilir-cikisi)

Babacan, daha önce de (Mayıs 2012) havacılık sektörüne getirilen grev yasağını benzer iddialarla savunmuştu: ''Çok doğru bir adım atılmıştır. TBMM bunun gereğini yapmıştır. Aksi halde tek bir işletme, tek bir şirket, tek bir grev olayı yüzünden Türkiye ekonomisine kalıcı zarar verici boyuta işlerin gelmesine asla müsaade etmeyiz. 74 milyonluk ülke burası. 74 milyonun çıkarı söz konusu. 74 milyonun refahını, 74 milyonun gelirini etkileyecek derecede, ekonomide etkisi olacak sektörlerde, kimse kusura bakmayacak, grev yasağı olacak'.' http://www.bloomberght.com/haberler/haber/1153405-babacan-ekonomiye-etkisi-olan-sektorlere-grev-yasagi-olacak

Babacan dersini çalışmadan ve bilmeden konuşuyor. Böyle olunca da saçma iddialar ortaya atıyor. Bankacılık, havacılık ve borsa hizmetlerinde grev yasağı hiç bir AB ülkesinde yok. Hodri meydan, hangi AB ülkesinde bu sektörlerde grev yasakmış Ali Babacan söylesin, hepimiz öğrenelim. Söyleyemez! Çünkü AB ülkelerinde bu sektörlerde grev yasakları yok. Arzu ederse kendisine AB ülkelerinde grev hakkının kullanımıyla ilgili detaylı kaynaklar önerebilirim. Böylece yanlış ve saçma bilgilerle grev yasağını savunmaz.

Babacan aslında ekonomik etkisi olan grevlerin yasaklanması gerektiğini savunuyor. Bu yaklaşım ise tam bir saçmalık. Çünkü grev ekonomik etkisi olan bir endüstriyel eylemdir. Ekonomik zarara yol açıyor diye bir grevi yasaklamak hakkın özünü ortadan kaldırmaktır. Bu yaklaşım yakmayan ateş ve ıslatmayan su gibidir.

Dahası Türkiye’nin de üyesi olduğu Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Sendika Özgürlüğü Komitesi sadece ekonomik zarar nedeniyle grevlerin yasaklanamayacağını ve bankacılık, finans ve havacılık gibi sektörlerde grev yasağının sendikal hak ihlali olduğunu vurguluyor.

Bakan Babacan yanlış biliyor. AB ülkeleri uygulamasında ve ILO normlarında bankacılık, havacılık ve borsa hizmetlerinde grev yasağı söz konusu değildir. Sendikal hakların kullanılamadığı otoriter rejimleri örnek alıyorsa o başka.

'Grev Yasağı İstemeyen Başka Sektöre Gitsin'

Bakan Babacan, SPK tasarısında yer alan borsada grev yasağına ilişkin düzenlemeye yönelik eleştirileri yanıtlarken, grev yasağının Avrupa Birliği'nde de birçok önemli sektörde uygulandığını söylemiş ve grev yasağından şikayet edenlere başka yerde çalışın demeye getirmiş: "Borsada, bankalarda, Türk Hava Yollarında çalışmak isteyenlerin bir bakıma baştan bu şirketlere girerken burada bir grev uygulamasının olmadığını bilerek girmeleri lazım. Eğer grev uygulaması konusuna çok önem veriyorlarsa, o zaman grev uygulamasının olabildiği bir yerde çalışmayı da kuşkusuz tercih edebilirler."

http://ekonomi.haberturk.com/emlak/haber/800722-ev-alacaklar-dikkat

İnanılmaz doğrusu. Anayasada güvence altına alınan temel hak ve özgürlüklerden birini ortadan kaldıracaksınız ve sonra da bunu eleştirenlere “ya sev ya terk et” diyeceksiniz.

Bu tuhaf öneriyi yapan Bakan Babacan’a bizim de bir önerimiz var. Temel hak ve özgürlükleri değil de şirketlerin ve işverenlerin çıkarlarını korumak istiyorsanız iş değiştirin, şirketlere danışmanlık yapın!