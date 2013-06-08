Bu bir isyan. Gezi parkından başlayıp tüm ülkeye dalga dalga yayılan bir isyan. Bu bir isyan ama başka türlü bir isyan, başka bir Türkiye için, yeni bir Türkiye için isyan.

Bu bir isyan, devletin devasa şiddet makinesinin insanın inadı ve onuru karşısında çaresiz kaldığı bir isyan. Envaiçeşit şiddet aracının halkın masumiyeti karşısında çaresiz kaldığı bir isyan.

Bu bir isyan, ceberrut devletin, nobran başbakanın, emir kulu valilerin halkın zekası ve mizahı karşısından çaresiz kaldığı bir isyan.

Bu bir isyan, bildiğimiz bir isyan değil. İnsanların tek silahı sesleri, şakaları, türküleri, tencereleri ve tavaları. Daha önce görmediğimiz bir isyan.

Bu bir isyan, “başka alternatif yok” diye dayatanlara, “başka bir Türkiye mümkün” diyenlerin isyanı. Halkın kolektif aklının, devlet aklını allak bullak ettiği bir isyan.

Bu bir isyan, burun kıvrılan gençlerin isyanı. Yarış atları gibi sınavlara hapsedilen, eğitimin sosyal eşitsizliği devam ettirmekten başka bir işe yaramadığını fark eden gençlerin isyanı.

Bu bir isyan, kızlarla erkeklerin nasıl oturacaklarına, nasıl sevişeceklerine karışan, ofisinden vapurdan inenlerin giyim kuşamlarını izleyen bir başbakana gençlerin isyanı.

Bu bir isyan, plazalarda, setlerde, taşeron şirketlerde, işçi cehennemlerinde ümükleri sıkılan, iliklerine kadar sömürülen, çalışmaktan yaşamaya fırsat bulamayan post modern proleterlerin isyanı. İşçilere bayramlarını zehir edenlere isyan.

Bu bir isyan, bir öz savunma eylemi. İncinenlerin, örselenenlerin, hakir görülenlerin isyanı.

Bu bir isyan, sandığı her şey sananlara ve seçimle gelen krallara, sultanlara isyan. Hukukun artık güvence olmadığını düşünenlerin, adalet duygusu incinenlerin, vekaleti bırakıp kendi haklarını arayanların isyanı.

Bu bir isyan, riyaya karşı, yıktıkları rejimin bütün yöntemlerini kullananlara karşı, eski Türkiye’yi yeni yöntemlerle sürdürmek isteyenlere karşı başka türlü bir şeyin isyanı.

Bu bir isyan, eski mazlumların yeni zalimler olmalarına isyan.

Bu bir isyan, “barış istiyorsanız savaşa hazır olun” diyenlere karşı, “barış istiyorsanız adalet ekin” diyenlerin isyanı.

Bu bir isyan, halkın kendin gücünün farkına vardığı, kurtarıcılardan kendini kurtardığı bir isyan. Artık bir kurtarıcı beklemeyen, kendi işini kendi gören halkın isyanı.

Bu bir isyan, istatistiklere, anketlere ve hisselere sığmayan bir hissiyatın isyanı.

Bu bir isyan, her şeyi bilen, her şeyi kontrol eden yarı-tanrılara karşı ayak takımının isyanı.

Bu bir isyan, paranın padişahlığına karşı, her şeyin bir fiyatı olduğunu düşünenlere karşı, halkın paha biçilmez direncini öğreten bir isyan.

Bu bir isyan, piyasaperestliğe karşı dayanışmanın isyanı.

Bu bir isyan, nobranlığa ve paragöz muhafazakarlığa karşı, bir ağaç gölgesinde bedava oturma hakkının isyanı. Bütün soluk boruları yıkanan toplumun nefes alma isyanı.

Bu bir isyan, hayatları boyunca itaat etmiş olanların idrak edemeyeceği bir isyan.

Bu bir isyan, vekillere kendilerine her şeyin vekâletinin verilmediğini hatırlatan bir isyan.

Bu bir isyan, memlekette benzersiz bir demokratikleşmenin ve özgürleşmenin kapısını açabilecek bir isyan.

Bu bir isyan, ne polise eyvallahı var, ne askerden beklentisi, ne de yüzde 50’nin iğvasına kapılan başbakandan korkusu.

Bu bir isyan, özgürlük, adalet ve onur isyanı. Başka bir ülke özleminin isyanı.

Artık anlayın. Ya kendinize yeni bir halk bulacaksınız ya da bu halkın isyanı yeni bir ülke kuracak.