Ankara Valiliğinin cehaleti

Ankara valiliği ve emniyeti polis sendikasının kuruluş sürecinde hukuksuzluktan sonra bir de cehalete imza attı. “ Emniyet yanıltıyor: Polis sendika kurabilir ” başlıklı yazımda Valiliğin başvuruyla birlikte tüzel kişilik kazanan polis sendikası Emniyet-Sen’in başvuru evraklarını iade etmesinin yasaya aykırı olduğunu vurgulamıştım.

Meğer Valilik yazısı sadece hukuksuzluk değil aynı zamanda cehalet örneğiymiş. Valilik 4688 Sayılı Kanunu dahi bilmiyormuş. Kanunun 6 ay önce değiştiğinden haberi yokmuş. Bu kadar özensiz bir kurumun bu kadar keyfi davranması şaşırtıcı değil.

Ankara Valiliği Emniyet Müdürlüğü’nün 12/11/2012 tarih ve 21720 sayılı iade yazısında şöyle deniyor:

“4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun 15/j maddesinde “Emniyet hizmetleri sınıfı ve emniyet teşkilatında çalışan diğer hizmet sınıflarına dahil personel ile kamu kurum ve kuruluşlarının özel güvenlik personeli, üye olamazlar ve sendika kuramazlar” hükmünü amir olduğundan, evrakta kurucu olarak gösterilerin tamamının emniyet hizmetleri sınıfında bilfiil görevli polis memurlarından oluştuğu anlaşılmakla, ilgi dilekçenize işlem yapılmamış ve evrakınız ile birlikte ekte iade edilmiştir.”

Tepeden tırnağa hukuksuzluk ve cehalet örneği. Hangi birini düzeltelim!

1- 4688 sayılı yasanın adı 4.4.2012 tarih ve 6289 sayılı yasa değişikliği ile Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu olarak değişmiştir. Valilik ve emniyet bu değişiklikten habersiz bir şekilde Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu diye bir kanun olduğunu sanıyor. Koskoca temel bir hakkı engellemek için resmi yazı yazıyorsunuz ve atıf yaptığınız kanunun adını dahi doğru yazamıyorsunuz.

2- 4688 sayılı kanunun 15/j maddesi de 4/4/2012 tarihli ve 6289 sayılı Kanunun 31 inci maddesiyle değişti ve (j) bendinde yer alan “ile kamu kurum ve kuruluşlarının özel güvenlik personeli” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır. Emniyet ve valilik kanunun eski metnini yürürlükte sanıyor ve kamu kurum ve kuruluşlarının özel güvenlik personelinin sendika kuramayacağını ve sendikaya üye olamayacağını sanıyor. Velev ki kamu kurumlarının özel güvelik personeli sendika kursa valilik onların evraklarını da iade edecek. Yürürlükteki mevzuattan bihaber bir emniyet ve valilik!

3- Valiliğin/emniyetin evrak iade etme yetkisi yoktur. 4688 sayılı yasanın 6. Maddesine son derece açıktır: “Yukarıda anılan belge ve tüzüklerin ilgili valiliğe verilmesi ile sendika veya konfederasyon tüzel kişilik kazanır.” “belgelerin içerdikleri bilgilerin kanuna aykırılığının tespit edilmesi ya da bu Kanunda öngörülen kuruluş koşullarının gerçekleşmediğinin anlaşılması halinde, ilgili valilik eksikliklerin bir ay içinde tamamlanmasını ister. Tamamlanmadığı takdirde sendika veya konfederasyonun faaliyetinin durdurulması için ilgili valilik bir ay içinde iş mahkemesine başvurur.”

Madde çok açıktır. Evrakların valiliğe verilmesiyle tüzel kişilik kazanılır. Kanunda öngörülen kuruluş koşullarının gerçekleşmediği durumda dahi valiliğin yetkisi evraklarının tamamlanmasını istemekle sınırlıdır. Kanunda iade mekanizması yoktur.

Öyle anlaşılmaktadır ki valilik ve emniyet kanunun içeriğinden bihaberdir. 6 ay önce adı ve içeriğini değişen kanunundan habersiz valilik ve emniyetin kanunda açıkça tanınmış hakları çiğnemekte beis görmemektedir.

Özetle polis sendikasının kuruluş sürecinde valilik ve emniyetin hukuksuzluğu, keyfiliği ve cehaleti at başı gidiyor.