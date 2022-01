Kanada'yı zirveye taşıyan Beşiktaşlılar

Yaz aylarında 50 dereceye varan sıcaklıkların, 595 kişinin ölümüne, orman yangınlarına ve bazı şehirlerin haritadan silinmesine neden olmasından sonra, yaşadığım British Columbia eyaleti geçtiğimiz hafta yeni bir felaketle; fırtına ve selle sarsıldı. Toprak kayması nedeniyle Trans Canada Kara Yolları çöktü, Fraser Nehri taştı, burnumuzun dibindeki Abbotsford şehrinin bir kısmı sular altında kaldı,17 bin kişi evini kaybetti, çiftlik hayvanlarının bir kısmı telef oldu. Yaşanan zararın maliyeti Kanada’nın bugüne kadar başına gelen en büyük doğal felaketin içinden geçtiğimizi gösteriyor. Moraller çok bozukken, Kanadalıların kalbini ısıtan haber Edmonton Common Wealth Stadyumu’ndan nam-ı diğer Iceteca’dan geldi.

Fırtına öncesi fırtına mı?

16 Kasım Salı sabahı Alberta eyaleti için sıradan bir sonbahar günüydü. Hava -9 dereceydi, rüzgârla birlikte hissedilen soğukluk -14 derece civarıydı. Gel de bunu dört mevsiminde hava sıcaklığı iki haneli rakamların altına düşmeyen Meksikalı futbolculara ve taraftarlara anlat. Commonwealth Stadyumu adeta buz ringine dönmüştü. Kanada Futbol Ligi sabah saatlerinde Twitter hesabından (@CanadaSoccerEN) Stadyum’un fotoğraflarıyla birlikte “Fırtına öncesi fırtına mı?” diye bir tweet paylaştı. Bunun üzerine taraftarlar Meksika’nın meşhur Azteca Stadyumu’na atıfta bulunarak Commonwealth Stadyumu’na Iceteca adını verdi ve kısa sürede #Iceteca Kanada Twitter’ında trending konu olarak Meksikalılara gözdağı vermeyi başardı. Kanada’nın dünyanın her yerinde espri konusu olan karı, kışı belki de ilk kez işine yarayacaktı. Kanadalı Türklerin maçı heyecanla takip etmesinin bir başka nedeni de maçta Beşiktaş’ın yıldız oyuncuları Cyle Larin, Atiba Hutcihnson ve Hataysporlu Sam Adekugbe’nin de oynayacak olmasaydı.

Trudeau: Derinizde kürk yok ama siz soğuğa alışıksınız

Bir duyuru yapmak üzere Edmonton’da bulunan Başbakan Justin Trudeau, maç öncesi takımı ziyaret etti. Altından yerli çocukların cesetlerinin çıktığı yatılı okulları danışmanı özellikle tavsiye ettiği halde ziyaret etmedi ama bak konu futbol olunca işler değişiyor.

Trudeau, oyunculara hitaben yaptığı konuşmada, "Bugüne kadar başardıklarınız ve bundan sonra başaracaklarınız konusunda ne kadar heyecanlı olduğumuzu bilmenizi ve hepinizi gönülden desteklediğimizi bilmenizi istiyorum," dedi ve oyunculara soğuk hava ve karın Meksika'ya karşı bir avantaj olacağını düşünüp düşünmediklerini sordu.

Bir takım üyesi, "Hiç hoşlanmayacaklar." deyince Trudeau “Sizin de derinizde kürk yok ama sizler soğuğa alışıksınız” diye cevap verdi. Kısaca o gün başbakanın gündeminde bile dondurucu Kanada soğukları vardı.

Hataysporlu Adekugbe: Ben buna doğdum

Sam Adekugbe Londra’da doğdu, Calgary'de büyüdü. Hatayspor’a transfer olmadan önce Kanada’nın Vancouver Whitecaps, İsveç’in Goteborg ve Norveç'in Valerenga takımlarında profesyonel futbol oynadı. Bu nedenle soğuk hava dendi mi, edeceği iki çift laf var. Adekugbe’ye maç öncesi oynadığı en soğuk oyun sorulduğunda hafızası İskandinavya'ya geri dönüyor ve -15 derecede Norveç’in Tromsø takımına karşı oynadıkları maçı hatırlıyor. "Soğuktu ama hayatta kaldık. Çünkü biz buna doğduk." diyor. Larin’in ikinci golü sonrası Adekugbe’nin kara atlayarak sevinç kutlaması yaptığı görüntüler sosyal medyada defalarca“As Canadian as it gets/ Alabildiğine Kanadalı” altyazılarıyla paylaşıldı, gif’leri yapıldı.

Vitoria: Ateşli taraftar arkamızda

Defans oyuncusu Steven Vitoria da maç öncesinde havanın Kanada ekibini etkilemeyeceğini söyledi; "Hafta boyunca çocukluğumuzdaki gibi karda şakalaştık ve eğlendik. Soğuk bizi evimizde hissetiriyor. Ayrıca ateşli taraftarlarımızın yayacağı ısı bize yeter.” Vitorio yanılmadı. Maç gecesi statta 50 bin taraftar vardı. Hava koşulları düşünülünce bu ayrı bir tarihi rekor.

Atiba ve Larin; Kanada’da uçan Kara Kartallar

Sonuç olarak, 36 yıl sonra Dünya Kupası’na katılabilmek için emin adımlarla ilerleyen Kanada, geçtiğimiz Salı gecesi gruptaki en güçlü rakiplerinden Meksika karşısında 21 yıl sonra tarihi bir galibiyet elde etti ve bölgesel sıralamalarda grubunda zirveye yükseldi.

Beşiktaş’ın yıldızı Cyle Larin attığı iki golle bu tarihi galibiyette önemli rol üstlendi, milli takımdaki gol sayısını 22'ye çıkarttı ve Kanadalı eski futbolcu Dwayne De Rosario ile birlikte milli takımın en golcü futbolcusu rekoruna ortak oldu. De Rosario bu başarıyı 81 maçta gerçekleştirmişken, Larin 44 maçta ulaştı ve bir gol daha atması durumunda De Rosario’yu geçecek.

Bir diğer rekoru da Beşiktaş’ın süper kaptanı Atiba Hutchinson kırdı. Atiba Kanada formasını 90’ıncı kez sırtına geçirdi ve 2000’lerin starı Julian De Guzman’ı geçerek ülke tarihinin en çok forma giyen futbolcusu oldu.

Diğer starlar: Davies ve David

Kanada’nın bu tarihi başarısında 21 yaşında, Bayern Munich’de forma giyen ve Vancouver Whitecaps’te yetişen Davies’in ve Fransa Ligi Şampiyonu Lille’de oynayan yine 21 yaşındaki David’in de başarısı çok büyük. Özellikle Davies’in önümüzdeki yıllarda futbolun gelmiş geçmiş en büyük yıldızları arasına gireceği düşünülüyor.

Futbolu kadınlardan öğrenen takım

Futbolu yakından takip edenler Kanada’nın kadın futbolundaki başarısından ve iki kez (1998, 2010) Kadın Dünya Kupası (CONCACAF) Şampiyonu olduklarından, 2016’da Olimpiyat üçüncüsü ve 2021’de Olimpiyat Şampiyonu olduklarından haberdardır. Erkek Futbol Takımı ise böyle bir başarının yıllardır yakınından bile geçemiyor. Geçmesi pek beklenmiyordu da çünkü Kanada Buz Hokeyi ve Amerikan Futbolu ülkesi. Kadın futbol takımının tarihi başarılara imza atmış olması, erkekleri de motive etmiş olsa gerek. Motive olmakla kalmayıp, başarıyı garantiye almak için 2018’de Kadın Futbol Takımı’nın antrenörü John Herdman’ı takımın başına geçirdiler. The Times'ın baş futbol muhabiri Rory Smith bu konuda şöyle diyor; "Teknik direktör John Herdman, kadın takımına sayısız başarılar kazandırmış bir İngiliz. Ve dünyada kadın futbol takımından erkek futbol takımına transfer olan tek isim. Kanada’nın esas başarısı da erkek futbol ülkesi değil, kırdıkları rekorlarla kadın futbol ülkesi olmasıdır. Erkeklerin bunu ne kadar başaracağını, kadınlardan ne kadar ders aldıklarını göreceğiz.”

Kanada’da doğa, Türkiye’de dolar felaketi: Çare futbol

Özetle geçtiğimiz hafta Kanada, Meksika karşısında uzun yıllar konuşulacak, kış masalı tadında bir galibiyete imza attı. Dünya Kupası yolunda hem şu anda Avrupa G Grubu’nda ikinci sırada olan Türk Milli Takımı’na, hem de Amerika Kıtası elemelerinde lider durumunda olan Kanada’ya başarılar diliyorum. Her ikisi de Dünya Kupası’na katılmayı başarsa ve bir Türkiye-Kanada maçı izlesek ne şahane olur. Kanada’nın batı yakasının doğa, Türkiye’min ise dolar felaketleriyle sarsıldığı şu günlerde yine ya spora, ya sanata sığınacağız. Elden de başka bir şey gelmiyor.