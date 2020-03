Kanada, çocuk yetiştirmek için dünyanın en iyi dördüncü ülkesi

73 ülke, 20 binden fazla kişi ve 65 farklı parametre üzerinden gerçekleşen,"Dünyanın En İyi Ülkeleri Araştırması"nın* sonuçları geçtiğimiz günlerde yayımlandı. Kanada yaşam kalitesi bakımından dünyanın en iyi, çocuk yetiştirmek için de dördüncü ülkesi seçildi.

Son beş yıldır takip ettiğim ve Türkiye'deyken "Acaba hangi alanda, kaçıncı olmuşuz?" diye iç geçirerek baktığım "Dünyanın En İyi Ülkeleri" araştırması, geçtiğimiz gün önüme düştüğünde ilk kez önce Türkiye'ye değil, Kanada'ya baktığımı fark ettim.

Öyle ya, biz de insanız! Bizim de biraz motivasyona ihtiyacımız var. "Yaşadığımız ülkede adalet var. Demokrasi var. Ekonomimiz iyi. Halka karşı değil, halk için üretilen politikalar var. Devlet okulları çok iyi eğitim veriyor. Eşitlik var, özgürlük var! Yeri geldiğinde protesto etme hakkı var! Farklı dillere, dinlere, kültürlere, etnik kökenlere, cinsel tercihlere, çevreye, doğaya saygı var" diyebilmek için değil mi tüm bu çaba?

Pılıyı pırtıyı toplayıp, dünyanın bir ucunda çocuklarımız ve kendimiz için yeni bir yaşam kurma cesaretini ve deliliğini başka hangi motivasyona dayanarak gerçekleştiriyor olabiliriz?

"En iyi ülke" ne demek?

Peki bir ülkenin değeri neye göre belirlenir? Araştırmanın danışmanı US News "Her zengin ve başarılı ülkenin arkasında, eşit fırsatlar politikası sunan bir devlet, çalışan ve üreten bir halk, bir tarih ve kültür mirası var. Küreselleşmenin ülkelerin fiziksel sınırlarını ortadan kaldırdığı günümüzde, ülkelerin değerini birbirinden farklı birçok başlığı inceleyerek değerlendirmeye çalıştık" diyor.

73 ülke, 20 binden fazla insan ve 65 farklı parametre üzerinden gerçekleşen, "Dünyanın En İyi Ülkeleri Araştırması"nın sonuçlarına göre, Kanada yaşam kalitesi bakımından dünyanın en iyi, çocuk yetiştirmek için dördüncü, genel sıralamada da ikinci ülkesi seçildi.

Prens Harry ve Meghan Markle'ın da tercihi Kanada

Kanada'nın çocuk yetiştirmek için dünyanın en iyi dördüncü ülkesi olduğunu görünce içten içe sevindiğimi itiraf etmem gerek. Bazen buraya göç etme kararımı sorgulasam da, bu araştırma sayesinde onaylanmış hissediyorum kendimi. Tüm zorluklara rağmen çocuklarım için doğru bir hamle yaptığımı hissedip, rahatlıyorum. Düşünün, Prens Harry ve Meghan Markle bile Prens Archie'yi Kanada'da büyütmeyi planlıyor!

Küresel algılar temelli araştırma, "çocuk yetiştirme" başlığında, 8 kritere odaklanmış; fırsat eşitliği, gelişmiş ücretsiz eğitim, insan hakları, cinsiyet eşitliği, gelişmiş sağlık sistemi, kendini güvende hissetmek, aileyi koruyan politikalar ve kendini mutlu hissetmek.

Kanada'da yeni anne babaya devlet desteği

Kanada'da anne adayları, "Kanada İşçi Kanunu" ile korunmakta ve 17 haftalık doğum iznine sahip. Sonrasında eğer her iki ebeveyn de bebeğe bakmak isterse toplam 63 haftaya kadar izin kullanabiliyorlar ve bu süre zarfındaki ücretlerini devlet ödüyor. Aynı izin süresi evlat edinilen çocuk için de geçerli.

Kanada'nın muhteşem doğası, kuzeye doğru yayılan ormanları, gölleri ve nehirleri, göçmen dostu olması, çok kültürlülüğü, güvenli bir yer olması, eğitimin iyi olması puanını yükselten diğer faktörler.

Çocuk yetiştirmek için dünyanın en iyi ülkeleri listesinin ilk üçünde sırasıyla Danimarka, İsveç ve Norveç yer alıyor. Beşinci sırayı ise Hollanda kapmış durumda.

Türkiye "tarihi ve kültürel miras" açısından dünyanın en iyi 7'nci ülkesi

Türkiye genel sıralamada 35'inci, çocuk yetiştirme kriteri bakımından 45'inci, eğitim bakımından ise 31'inci sırada yer alıyor. Genel listede Türkiye'nin puanını yükselten faktör, çok değerli bir tarihi ve kültürel mirasa sahip olması. Sahibiz de, bu mirasa ne kadar sahip çıkıyoruz, ne kadar koruyoruz, orası tartışılır. Yine de bu başlıkta Türkiye dünyanın en iyi 7'inci ülkesi.

Amerikan rüyasının sonu mu geliyor?

Aile kurmak isteyen gençler için, Amerika artık pek de doğru bir yer gibi gözükmüyor. Çocuk yetiştirilecek en iyi ülkeler listesinde 18'inci sırada yer alarak, Kanada'nın, Avustralya'nın ve birçok Avrupa ülkesinin çok gerisinde kalmış durumda. Eğitim sıralamasında birinciliği koruduğu halde; güvenlik, cinsiyet eşitliği, aile dostu olmak, insan hakları ve çevrecilik bakımından puanları düşük. Amerika'nın en geride kaldığı parametrelerden biri 32'inci sırada yer aldığı "güvenlik" ve 16'ıncı sırada yer aldığı "güvenilirlik." Genel sıralamada ise Amerika 7'inci durumda. Bu rakamlar bize Amerikan rüyasının yavaş yavaş sonuna geldiğimizi gösteriyor.

Burası da güllük gülistanlık değil

Bu araştırma sonuçlarına bakılarak, bulutların üzerinde yaşadığımız da zannedilmesin. Burada da elbette bir sürü problem var. Misal geçtiğimiz haftalarda buranın yerli halkından bir dede ve 12 yaşındaki torunu bankaya hesap açmaya gittiklerinde tutuklandılar. Memur kimliklerinin sahte olduğundan şüpheleniyor ve polisi arıyor. Polis de 12 yaşındaki çocuğa ve dedesine kelepçe takıyor. Sonra tabii ortalık birbirine giriyor. Bu tip talihsiz olaylar dünyanın her yerinde olabiliyor. Ama biliyorum ki, bu skandal bankanın da, polisin de yanına kalmayacak. En azından "adalet var" diyebiliyorum.

Yaşadığınız ülkedeki durumu inceleyebilmeniz için, araştırmanın linkini yazının sonuna ekliyorum. Umarım tüm zorluklara rağmen, "Göçtüğüme değdi!" dersiniz.

* Araştırmanın ülkeleri puanlandırma ve sıralama modeli BAV Group and The Wharton School of the University of Pennsylvania tarafından Profesör David J. Reibstein liderliğinde ve U.S. News & World Report danışmanlığında yapıldı.

Araştırmanın katılımcı profili 18 yaş üzeri, eğitimli, iş sahibi, haftada en az 4 kere haberleri takip eden orta ya da üst sosyoekonomik seviyeye sahip kişiler. Yaş ve cinsiyet aralığı ise ülkelerin nüfus profilini yansıtacak şekilde seçilmiş.

Daha fazla bilgi için:

https://www.usnews.com/news/best-countries/overall-rankings

https://www.usnews.com/news/best-countries/best-raising-children