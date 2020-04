Çünkü burada kadın olmak mükemmel bir şey!

Sokaklarında sadece delilerin, uyuşturucu bağımlılarının ve polislerin kol gezdiği New York'ta son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı 731 artarak 5 bin 489’a yükseldi. Koronavirüs’le mücadele sırasında şehrin yeni kahramanı Vali Andrew Cuomo, oldu. Turkish Voice of America New York muhabiri Aslı Pelit, sorularımı cevapladı