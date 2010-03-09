- Ulan Bayan Sana Söylüyom !..

Biz Silivri’de Gezi Davası ve özellikle Osman Kavala aynasında Türkiye’de hukuku savunmaya, hak savunucularının yanında bıkmadan, usanmadan saf tutmaya devam edeceğiz. O aynada, bakmasını bilen gözler Edirne’nin mapus damından dava ve hücre arkadaşı Abdullah Zeydan ile birlikte volta atan Selahattin Demirtaş’ı da görür...