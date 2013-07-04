T24 LogoT24 Logo

Aydın Engin

aydengin@gmail.com

04 Temmuz 2013

Testi kırılmadan…

Çekilme sürecinin ardından tek bir adım bile atmayan AKP ve onun ciddiye alınır bir adım atılmayacağını pervasızca (ve nobranca) ilan eden başkanı gitgide elle tutulur, gözle görülür, kulakla duyulur oldular…

Bir kaç günlük kaçamak bir tatil yapıyorsunuz.Yakın bir arkadaş grubuyla birliktesiniz.  Aralarında ne siyasetçi var, ne meslek gereği siyasetten burnunu çıkaramayan gazeteci…

Üstelik Türkiye’de değil, Türkiye’nin burnunun dibinde de olsa bir başka ülkede, Yunanistan’da, Midilli Adasındasınız.

Öğlen vakti deniz kıyısında, akşamüstü ağaç gölgesinde, uzun oturulan akşam yemeklerinde ne konuşursunuz?

Şiir; gençlik anıları; anakara Yunanlıları ile ada Yunanlıları arasındaki davranış ve yaşam farkları; çoluk çocuk, torba torun üstüne kâh keyifli, kâh kaygılı sohbetler ?..

I-ıh… Uyku saatleri dışında hemen hep birlikte olan grup, gezerken de yüzerken de, yerken de, içerken de siyaset konuşuluyor. Berbat erişime rağmen bir yolunu bulup internete girip Türkiye’den ayrıntılı haber alınmaya çabalanıyor,

Haber dediğim siyasi haber.

Siyasi dediğim: Barış süreci nereye gidiyor; Tayyip Erdoğan (dolayısıyla AKP) ne yapmak istiyor?

Öyle geyik muhabbetinden değil, Gezi direnişinden esinlenmiş mizahla yoğrulmuş sohbetlerden değil, kaygı, endişe, kötümserlik hatta korku içeren konuşmalardan söz ediyorum.

Çekilme sürecinin ardından tek bir adım bile atmayan AKP ve onun ciddiye alınır bir adım atılmayacağını pervasızca (ve nobranca) ilan eden başkanı gitgide elle tutulur, gözle görülür, kulakla duyulur oldular…

Peki, Kürt siyasal hareketi böylesine ağır ve kalleş bir kazık yerse buna cevabı ne olur ?

Dahası, bir Kürt ulus-devleti inşa etme hedefini reddettiğini taa 1999’dan beri ilan eden Kürt siyasal hareketinin “Ülke bölünecek” kaygıları ile  askeri çözümlerde ısrar edenleri bile susturacak bir yörüngeye girmişliğini değerlendiremeyen bu siyasal körlük Türkiye’yi nereye götürür ?

KCK’yı “PKK’nın kent örgütlenmesi” gibi hiçbir ciddiyeti olmayan, sığ değerlendirmelerle mahkum eden kafalar Türk ve Kürt barışına giden yolun taşlarını mı döşerler, yoksa o yola dinamit mi döşerler ?

30 yılı  geçmiş bir savaşın sonunda Kürt siyasal hareketinin, Öcalan’a TV cihazı verilmesi, hücre misali odasının birkaç metrekare büyüğü ile değiştirilmesi ile yetinmesini bekleyen bir kafa Kürtlere şiddete başvurmaktan öte seçenek bırakmadığını farkedemiyorsa, bu siyasal körlüğün aşılması nasıl mümkün olacak ?

Kentinde ne olacağına,  neyin, nereye, neden yapılacağını karar süreçlerine katılarak belirleyecek kentlilerden, eşit yurttaşlık temelinde bir özgürlük mücadelesi veren Kürt siyasal hareketine kadar geniş bir yelpazeden güçlü bir itiraz çığlığı, caydırıcı gücü olan bir eylemlilik üretilmezse kendilerini mezbahaya götüren çobanın kavalını dinleyip yürüyen koyunlardan farkımız kalmayacak.

Testi kırılmadan bir vicdan ve adalet çağrısının ve çıkışının tam da zamanı galiba…

Ne dersiniz ?

YAZARIN TÜM YAZILARI

ETİKETLER

öcalanbarışçözümsüreçpkkkck

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

İran'ın Ankara Büyükelçiliği: Erdoğan Ruhani'ye, "Şehit Süleymani'nin yokluğu derinden üzüyor"...

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu: 2024 yılında 220 bin avukat olacak,...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

Yazarın Diğer Yazıları

Anne sütünden yapılan heykel

Görünen o ki bu kez sünger taşına dönüşecek olan anne sütünden yapılmış heykeller 'mahkûm'lar değil askerler…

Ben kaçıyorum ama AKP Reisi yakalıyor

AKP Reisi bu sözlerle mesela tarikat kadrolarından oluşturulacak ve silahlandırılacak gönüllülerden söz ediyor olabilir mi?

Bu Tırmık size değil, bize…

Sizler yılbaşını bahane edip elinizden geldiğince ve meşrebinizce eğlenirken haberciler, benim genç (benden genç) meslektaşlarım bütün gece haber peşinde koştular

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24