Bir rapor sunuyorum: Soma raporu. Yazanların tercih ettiği adıyla “Soma’nın Ortaya Döktükleri”.

Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi’nin (YSGP), yani üyesi olduğum ve bununla öğündüğüm partinin bir grup üyesinin göz nuru, beyin emeği bir çalışma. Soma ekseninde Türkiye’nin tarım, enerji ve ekonomi gerçeğini ele alan kapsamlı bir çalışma.

Tam 56 ekran sayfası. O yüzden bir dosya gibi sunuyorum. Meraklıları, Türkiye’nin Soma ile ortaya dökülen ekonomik, tarımsal ve enerjiye ilişkin fotoğrafını görmek isteyenler açsın okusun. “Amaaaaan o kadar uzun yazı okuyamam” diyenler atlasın bir başka T24 yazarına geçsin.

Şimdi kimileri “Aydın Engin, bugün tembel işi yazıyorsun. Bir raporu önümüze koyup, bir iki paragrafla Tırmık’ı noktalıyorsun” diyecekler.

Desinler… Bana değil rapora bakın siz…

Kimileri “Parti propagandası yapmak için bahane lazımdı, rapor o bahane olmuş. Senin niyetin partinin propagandasını yapmak” diye sataşacaklar…

Sataşsınlar… Çünkü haklılar. Hem çok değerli bir rapor sunuyor, hem de YSGP’nin propagandasını yapıyorum.

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Başka sorusu olan ?

Yok!

İyi.

Şimdi buyrun rapora…

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