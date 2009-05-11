Sol’da Sıcak Yaz

Sol bacağı olmayan, var gibi görünenleri ise pek cılız, pek etkisiz olan bir demokrasinin topal, sakat kalacağını düşünenlerdenseniz…

Eğer siyaset meydanını “sol”suz bulup köyde değneksiz dolaşanların umursamazlığı, kural tanımazlığı, küstahlığı, kapitalist vahşeti ebedi bir düzenmiş gibi savunmaları canınızı sıkıyorsa…

Eğer milliyetçilik dalgasına boylu boyunca kapıldıkları halde kendilerini hala “sol” diye tanımlayanlar onurunuzu kırıyor, öfkenizi iyiden iyiye kabartıyorsa…

Size bir haberim var:

Eğer gözlemlerim, kimi tanık olduklarım beni yanıltmıyorsa bu yaz “sol”da sıcak geçecek. Hem de çok sıcak.

Eğer yaz güneşinden iyi yararlanırsa sonbahara da “hasat” var.

* * *

Şimdilerde irili ufaklı gruplar, sorumluluk duyup elini taşın altına sokmakta duraksamayanlar, ayaklarındaki prangalardan nihayet kurtulanlar yoğun ve umutlu bir arayış içindeler. Gözleri uykusuzluktan kızarmış adamlar ve kadınlar birbirleriyle buluşuyor, bir araya gidip başkalarını arıyor, aradıkları ile buluşup tartışmaya, çıkışın yolunu belirgin kılmaya, tanımlı kılmaya ve en önemlisi gerçekleşebilir kılmaya çabalıyorlar.

Yorucu, bıktırıcı ama bereketli bir arayıştan söz ediyorum. “Küçük olsun benim olsun” bencilliğinden sıyrılmış, “Büyük olsun, çok büyük olsun, bizim olsun, hepimizin olsun” anlayışına sıçramış bir arayıştan söz ediyorum.

Mesela “sol”u 95 yıldır uğraştıran, 95 yıl boyunca ortak noktaları aramak yerine ayrılık noktalarına vurgu yapmayı yeğleyen, aynı kökten, “Marksizm”den geldiklerini göz ardı eden, düşmanlıklarla dolu bir tarih kesiti yaşayan “sosyalist sol” ile “sosyal demokratlar” birlikte yürünebilecek bir yolun taşları döşenebilir mi, sorusunu cesaretle önlerine koyup, hem kendi aralarında, hem birlikte tartışmaya başladılar.

Bu önemli.

Türkiye’de, 1960’ların sonunda kendini sosyal demokrat olarak tanımlayan, ama onca yıldır sosyal demokrat olamayan, bugünse ulusalcı-milliyetçi bataklıkta debelenen CHP çizgisini reddetmiş, sosyal demokrasinin “doğum günlerindeki” ilkelere bağlı bir kesim, bir siyasal birikim var. Bu kesim artık kendilerini inkar etmedikçe CHP çatısı altında bulunmalarının mümkün olmadığını bilince çıkardı. Almanya’daki “Die Linke” (=Sol Parti), İngiltere’deki “Respect” deneyleri onları 95 yıldır can düşmanı belledikleri siyasal çizgi ile buluşabilme olanakları üstünde düşünmeye ve davranmaya yöneltti.

Kendini Marksist ya da “özgürlükçü sosyalist” olarak tanımlayanlar da değişen dünyada “Leninci parti modeli”, “Proletarya diktatörlüğü” gibi kavramları “Tartışırsam günaha girer miyim” ya da “Abdestim bozulur mu” gibi kaygıları aşarak ele almaya başladılar.

Sevindirici olan ve önemli olansa şu: Solun bu çeşitli kollarında konuşlanmış kişiler, gruplar, hareketler, çevreler bu tartışmaları kendi içlerine kapanarak, teorik tartışmaların gevezelik tuzağına düşerek değil, hem birbirleriyle, hem de “öteki sol”daki kişi, grup, hareket ve çevrelerle sürdürüyorlar.

Bu yaz anlaşılan bu konuşmalar, arayışlar, tartışmalar, görüşmeler, yoklamalar, yok saymamalar ile geçecek.

Şimdiden söylenebilecek olan pek yalın: Bir gruplar, partiler, partimsiler koalisyonu kurmak için karşılıklı “kota pazarlığı” yapılan alışılagelmiş “solda birlik” görüşmeleri artık söz konusu bile değil.

Arayış, temel ilkeler düzeyinde buluşabileceklerin, her türlü örgüt, grup, çevre bağından sıyrılıp özgür solcu bireyler olarak bir araya gelinecek bir arayışa evrildi.

* * *

Şimdilik bu kadar.

Bu yaz besbelli “sol’un sıcak yazı” olacak...

Yaz güneşinden yararlanıp sonbaharda bereketli bir hasat mevsimi mi yaşanacak, yoksa “küçük dükkancılığın” cenderesinde boğulmaya devam mı edilecek sorusu henüz yanıtsız...

Hele şu yazı bir yaşayalım bakalım...

