Söğüşlemek üzere süzme salaklar aranıyor.

12 Mart sonrasında, Maltepe Askeri Hapishanesi'nde "küçük koğuş" diye anılan koğuş aslında bir "ağır toplar" koğuşuydu. Çetin Altan, İlhan Selçuk ağabeylerimiz gibi meslek büyüklerimizin yanı sıra, Nihat Sargın, Vecdi Özgüner, Sırrı Öztürk, Şadi Alkılıç, Şiar Yalçın gibi Türkiye solunun ünlüleri de aynı koğuştaydı.

Koğuşta sohbet kaynatılan (Hapishane argosunda: Mavra yapılan) günlerden birinde biri, İlhan Selçuk ve Çetin Altan'a sordu:

- Her gün yazıyorsunuz... En çok ne zaman zorlanırsınız?

Çetin Altan duraksamadan cevapladı:

- Bayram yazısında kardeşim. Arifesinde, sonrasında ve ertesinde yazmak berbat bir uğraştır. Ne yazana tat verir, ne okuyana…

Gözler İlhan Selçuk'a döndü. O, ona pek yakışan tilki gülüşüyle cevapladı:

- Çetin haklı. Benim, bayram geldiğinde şöyle hafif ateşli bir grip olsam yatağa düşsem diye hayal kurduğum günler oldu. Yazmasan olmaz, yazsan tadı olmaz…

* * *

Bugün bayram. Okuduğunuz girişten sonra "Tırmık" için bilgisayar başındayım ve "Acep ne yazmalı" diye epeydir kıvranıyorum.

AKP Reisi Erdoğan'ın Kıbrıs seferinde saçtığı incilerden en az on Tırmık çıkar ama hepsi de katıksız siyaset yazıları olur.

Yani geçelim. Siyaset dışına çıkalım…

Buyrun…

* * *

"Kripto" para ya da "Bitcoin" reklamlarına bakıyor musunuz?

Şöyle bir göz atıp, başlığını okuyup, bazen onu bile yapmayıp geçmekten söz etmiyorum. Sorduğum "Ayakkabı boyacısıydı, şimdi milyonlarla oynuyor" ya da "Kocasından gizli bitcoine yatırım yaptı, şimdi süper zengin" gibi başlıklarla karşımıza çıkan reklamları tıklayıp uzun uzun o ayakkabıcının nasıl milyonlara kavuştuğunu, o kadının nasıl süper zengin olduğunu anlatan masalları sabırla, sonuna kadar okuyor musunuz?

Ben okuyorum. Bir süredir yazmaktan, çalışmaktan yorulduğumda kafayı boşaltmak için o reklamları enine boyuna okuma tiryakisi oldum. İyi oluyor. Canınız sıkıldığında deneyin, keyifleneceksiniz.

Bugünkü bu "bayram yazısı" için sözünü ettiğim Bitcoin reklamlarından birini, ama bence en keyiflisini seçtim.

Buyrun.

* * *

Uzun bir haber yapılmış. Yazarı da var(mış): Canan Gümüş. Önce kısa, sonra daha ayrıntılı bir Google turu attım. Böyle bir yazar yok. Zaten haberin Türkçesine bakılınca, herhangi bir yerde çalışıyorsa ve henüz kapının önüne konmadıysa şaşılır. Türkçe yok, cümleler düşük, "tabiki" gibi dil ayıpları art arta geliyor.

Haber yazan o ama, haberin aslı "Ana Haber Spikeri" Hande İpekçi'nin ünlü oyuncu Aslı Demirci ile yaptığı bir TV söyleşisiymiş.

Mecburen bir "kazı çalışması"na başladım.

Kazıya Hande İpekçi diye birinin ana haber spikeri olduğu TRSONDAKIKA adlı TV kanalını aramakla başladım. İyi de böyle bir kanal yok. Ordan burdan kesip yapıştır tekniği ile oluşturulmuş birkaç uyduruk haber dışında habire tıkış tıkış bitcoin yatırımı yaparsanız nasıl çabuk ve ne kadar çok para kazanacağınızı anlatan bir takım videolar var.

Dolayısıyla ana haber filan yok. Olmayınca spikeri de bulamıyorsunuz.

Olmayan TV kanalında olmayan ana haberi sunan olmayan spikerin söyleşi yaptığı ünlü yıldız Aslı Demirci'yi arıyorsunuz...

Ününü nerede yapmış sorusun geçin, böyle bir oyuncu da yok.

Bitcoinden zengin olduğunu söyleyen "ünlü yıldız" Aslı Demirci'nin "ana haber spikeri" Hande İpekçi ile yaptığı söyleşinin haberini kaleme alan Canan Gümüş adlı "yazar" yazının girişinde aynen şöyle yazıyor:

"Aslı Demirci canlı yayında bir Türk girişimci ve hayırsever olarak, kripto para ile nasıl milyoner olduğunu açıkca paylaşmaktan çekinmedi, kripto para borsalarındaki açıkları anlattı ve Türkiyedeki Bankacılığı eleştirdi…"

İnanmadınız…

Ama valla billa aynen böyle yazıyor…

Sistematiği filan olmayan, türkçesi yerlerde bile sürünemeyen bu "haberi" sonuda kadar sabırla okursanız istenen tek cümleye sığıyor..

Alman BTC adlı bitcoin firmasına 1.250 TL yatırın ve kısa sürede TL ya da Dolar ya da Euro milyoneri olun.

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Çok meraklandıysanız haberin tamamını buraya koyuyorum. Tıklayın ve okuyun.

Benim ekleyeceğim hemen hiçbir şey yok. Sadece yazar haberin başlığını "Ünlü Oyuncu Aslı Kripto Para yatırımı ile zengin oldu!" olarak koymuş. Meslek kıdemime ve yazıişleri masasında uzun yıllar geçirmişliğime dayanarak bu başlığı değiştirmek gerektiği kanısınayım. Çok daha çarpıcı ve doğru bir başlık konmalıydı.

Önerim:

Söğüşlemek üzere süzme salaklar aranıyor.

O salaklardan binlerce ve binlerce bulmak için bu ülkenin ne kadar bereketli bir toprak olduğunu da biliyorsunuz değil mi?

* * *

Kurban kavurması niyetine yazdığım bayram yazısını sunar, hepinize iyi ve kansız bayramlar dilerim…