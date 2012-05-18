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Aydın Engin

aydengin@gmail.com

18 Mayıs 2012

Roboski Tenisi

Aylardır süren açıklamalardan (Açıklamalar?) gelişigüzel bir seçki yaptım. Seçki 138 günlük bir suçu pek güzel ve yeterince yansıtıyor...

Uludere (Roboski) cankırımının üstünden 138 gün geçti.

Şu seçkiye bir bakın hele...

Başbakan: İstihbarat milli kaynaklardan geldi...

MİT: Bizden istihbarat bilgisi gitmedi.

Wall Street Journal: Uludere’de 35 sivilin ölümüne yol açan görüntü bilgileri ABD’nin Predatör denen insansız gözetleme uçaklarından geldi.  Kuşkulu grup hareketlerini ABD askeri yetkilileri Türk makamlarına iletti. Görüntüyü büyütüp grubun sivil olup olmadığını kesinleştirmeyi önerdi. Türk makamları “Gerek yok, siz başka bir bölgede gözetleme yapın” dedi.

Genel Kurmay Başkanlığı: O haber doğru değil. İlk görüntüleri TSK’ye ait insansız hava aracı yaptı.

İhsan Şener (AKP Milletvekili, Uludere Alt Komisyon Başkanı): O Amerikan gazetesinin haberinde  hesap başka. Bir kere ilk görüntüler bizim heronlardan geldi. Amerika’nın predatörleri çok sonra o görüntüleri verdi.

Ömer (O bombardımandan sağ kurtulan tek çocuk. CNN Türk’ün canlı yayınında Cüneyt Özdemir’i “Köyde şu anda durum nasıl” sorusunu cevaplıyor): Annemler, köydeki anneler her gün ağlıyorlar...

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Bu Tırmık’ı burada bitirebilirim.

Aylardır süren açıklamalardan (Açıklamalar?) gelişigüzel bir seçki yaptım. Seçki 138 günlük bir suçu pek güzel ve yeterince yansıtıyor.

Yazıyı “Birileri bizlerle ve ille de Uludere köylüleri ile alay ediyor” diye de sürdürebilirdim.

Yanlış olurdu.

Ortada alay filan yok. Ortada 35 yurttaşını askeri uçaklarla bombalanıp yok edildiği bir devlet suçu var ve paniklemiş devlet kurumları bize ahlaksız bir tenis maçı seyrettiriyorlar. Çok kişinin aynı anda oynadığı bir tenis maçı... Top bir o yana, bir bu yana gidiyor... Bir Genelkurmaya, bir Hükümete, bir komisyon başkanına, bir Başbakana, bir Amerika’ya, bir MİT’e...

Oysa soru pek yalın: 35 yurttaşımızı yok eden bombardıman emrini kim verdi?

Ama bu soruya doğru yanıt verildiği anda suçlu, hem de çok ağır bir suçun faili, cezası da kaçınılmaz olarak çok ağır olması gereken bu suçu işleyen açığa çıkacak.

O yüzden 138 gündür ya bir suskunluk duvarının ardına siniliyor ya da “İlk görüntüleri ABD’mi aldı, TSK mi aldı” gibi “Suçu kim işledi” sorusunu cevaplamayacak tartışmalarla bizleri oyamaya çabalıyorlar.

Çok mu önemli ilk görüntülerin nereden geldiği?

Çok mu önemli “Önce Heronlar mı gördü, Predatörler mi”  sorusunun cevaplanması?

Çok mu önemsiz Roboskili çocuğun cevabı:

- Annemler, köydeki anneler her gün ağlıyorlar !..

 

 

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