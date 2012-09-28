T24 LogoT24 Logo

Aydın Engin

aydengin@gmail.com

28 Eylül 2012

'Oslo Süreci' yeniden başlasın mı?

Demeçlerin satır aralarından, Başbakan dahil AKP tepelerinden gelen imalardan, Zübeyir Aydar gibi PKK’nın dağda değil ovada siyaset yapan...

Demeçlerin satır aralarından, Başbakan dahil AKP tepelerinden gelen imalardan, Zübeyir Aydar gibi PKK’nın dağda değil ovada siyaset yapan önde gelenlerinin sözlerinden belli oluyor: Oslo görüşmeleri yeniden başlayacak (gibi).

Paragrafın son sözcüğü “gibi”yi boşuna eklemedim. Kürt sorununa çözüm arayışları öylesine kaygan ve kaypak bir düzlemde sürüyor ve ülkedeki siyasal ve ideolojik yarılma öncelikle Kürt sorunu üstünde öylesine yoğunlaşıyor ki atılan bir adım her an geri alınabilir; atılmadan kalabilir, “Savaşa devam” diyenler ağır basabilir.

Bu karmaşık (karışık değil karmaşık) konu bir gazete yazısının sınırları içinde her yönüyle ele alınıp irdelenemez. O yüzden tartışmayı yazının başlığı ile sınırlayacağım:

PKK ile devlet yetkilileri, arasında soruna barışçıl bir çözüm arayacak, silahların suçmasına kapı aralayabilecek bir görüşmeler zinciri yeniden başlasın mı, başlamasın mı ?

Kişisel tutumum T24 okurunca biliniyor. Silahları susturacak, savaşın dilinin susup, siyasetin dilinin egemen olacağı bir sürece ebelik edecek, kapı aralayacak her adımı, kimden gelirse gelsin, alkışlar, desteklerim.

Ama benim alkışımı sadece ben duyarım; benim desteğimin sonuca bir etkisi –elbette- olmaz.

Karnından konuşmayı ve işleri kapalı kapılar ardında çevirmeyi huy edinmiş AKP tepelerinin ne dediğini, ne önerdiğini bilmiyorum.

Buna karşılık Kürt siyasal hareketinin hemen bütün kesimlerinden “Görüşmeler sürmeli, kanı durdurmanın tek yolu bu” mesajları art arda geliyor. Yani Kürt siyasal hareketinin soruya cevabını büyük ölçüde biliyoruz.

MHP’nin cevabını da biliyoruz. “PKK ile görüşme ihanettir. Kandil’e bayrak dikmekten öte hiçbir çözüme evet demeyiz”den öte bir söz duyduğumuz yok.

Milliyetçilik anaforuna kendini ya da paçasını kaptırmamış sosyalist sol’un tutumu da büyük belli: Öcalan’ı da içine alacak bir “görüşmeler zinciri”…

Peki CHP ne diyor?

İşte orası karman çorman. (Karmaşık değil karman çorman).

Sanırım daha önce de vurguladım, Kılıçdaroğlu’nun parti içi dengeleri gözetmek hesabıyla oluşturduğu parti yönetim organları, hemen her konuda ama ille de Kürt sorunu üstüne her kafadan ses çıkan ve her sesin ayrı telden çaldığı bir kargaşayı işaret ediyor.

Mesela partinin grup başkanvekilliği gibi sorumlu bir iskemlesindeki zat “Oslo süreci”nin yeniden başlamasını bir felaket senaryosu gibi algılıyor. “Peki siz ne öneriyorsunuz” sorusuna ise o bildik “Meclisteki partilerin tümünün katılacağı bir komisyon kurulsun…” diye başlayan formülü savunmaya çabalıyor. Halk deyişiyle söylersek, işi komisyona havale ediyor. Söylediklerinin “Savaş sürsün, ölümlere ölümler katılsın” anlamına geldiğini ya bilmiyor ya da bilse de umurunda değil.

İlk bakışta Tayyip Erdoğan’ın CHP’nin tutumunu dikkate almadan da adım atacaksa atacağını, atmayacaksa atmayacağını savunanlar var.

Yanlış bu.

Bugün Kürt sorununa barışçıl çözüm arayışı kapısının aralanması bile CHP engelini aşmadan mümkün değil.

Başka türlü söyleyelim: CHP bu konuda tutumunu, siyasal çizgisini netleştirmek zorunda.

Kılıçdaroğlu’nun “Barışı getirecek, silahları susturacaksa Oslo görüşmeleri sürebilir” sözleri ile partisinin sorumlu ve yönetici konumdaki milletvekelillerinin sözleri arasında derin ve uzlaştırılmaz bir uçurum var.

Bu uçurum “Aman partiye zarar gelmesin” hesabı ile genel başkanının tamamen zıddı açıklamalarına kılıf aramak, önemsizleştirmek, bizleri ahmak yerine koyarcasına “O arkadaşımız aslında onu öyle demek istemedi de, şunu şöyle demek istedi” gibisinden sözlerle geçiştirme çabaları herşeyden önce CHP’yi yaralıyor, güven yitimine uğratıyor.

O yüzden yazının başlığı aslında doğrudan CHP’ye yöneltilmiş bir sorudan ibaret.

Kürt sorununa çözüm tartışmasını açık kalplilikle, kelime cambazlıklarına ardına saklanmaksızın, sosyal demokrat olma iddiasında bir partiye yakışacak ciddiyetle başlatıp sonlandırmak CHP’nin yalnız üyelerine, yandaşlarına değil bu ülkenin yurttaşlarına da bir borcu ve yükümlüğüdür.

Sahi CHP başlıktaki soruya ne cevap veriyor?

 

YAZARIN TÜM YAZILARI

ETİKETLER

aydın enginoslo sürecibaşbakan erdoğanpkkzübeyir aydarkürtlertürklerkemaL kılıçdaroğluCHP

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

Yazarın Diğer Yazıları

Ben kaçıyorum ama AKP Reisi yakalıyor

AKP Reisi bu sözlerle mesela tarikat kadrolarından oluşturulacak ve silahlandırılacak gönüllülerden söz ediyor olabilir mi?

Bu Tırmık size değil, bize…

Sizler yılbaşını bahane edip elinizden geldiğince ve meşrebinizce eğlenirken haberciler, benim genç (benden genç) meslektaşlarım bütün gece haber peşinde koştular

Gelin, yeni yıl için küçük umutlar yeşertelim

Bu gece, yorgun saat gece yarısını vururken, 2019 tasını tarağını toplamış giderken, 2020 adlı gözleri ışıl ışıl bir bebek aramıza gelirken ister kadeh kaldırın, ister birbirinize sarılın, ister yalnız ister kalabalıkta olun, hepimizin umuda, umutlara ihtiyacı var

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24