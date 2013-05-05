Okurlara pazar armağanımdır…

AKP Reisi bu sözlerle mesela tarikat kadrolarından oluşturulacak ve silahlandırılacak gönüllülerden söz ediyor olabilir mi?
Sizler yılbaşını bahane edip elinizden geldiğince ve meşrebinizce eğlenirken haberciler, benim genç (benden genç) meslektaşlarım bütün gece haber peşinde koştular
Bu gece, yorgun saat gece yarısını vururken, 2019 tasını tarağını toplamış giderken, 2020 adlı gözleri ışıl ışıl bir bebek aramıza gelirken ister kadeh kaldırın, ister birbirinize sarılın, ister yalnız ister kalabalıkta olun, hepimizin umuda, umutlara ihtiyacı var
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