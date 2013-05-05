Okurlara pazar armağanımdır…

Kısa bir yazı olacak. Sonunda da bir tıkla size yolladığım “pazar armağanı”na ulaşacaksınız.

Ayşe Tütüncü üç Dersim ağıdını birbirine bağladı. 48 müzisyen gitarla bağlamayı, çelloyla kemençeyi, piyanoyla çalpareyi ve ille de çalgıların en güzeli olan insan sesini buluşturdu.

Ortaya “Dersim ‘38 Anısına” yürek yakan ve yürek ısıtan bir müzik şöleni çıktı: Soğuk Bir Bahar Günü…

Ümit Kıvanç hünerli elleri ve bıktırıcı titizliğiyle bu müzik şölenini bir görsel şölenle taçlandırdı.

Şimdi bilgisayarınızın ses düzeneğini güzelce ayarlayın; sesi iyice, sadece kulağınıza değil yüreğinize de ulaşacak kadar yükseltin; videoyu tıklayın ve arkanıza yaslanın…

Yumun gözlerinizi. 1938’de kanayan Dersim dağları, koyakları, dere boyları ses olup, müzik olup, acı olup, çığlık olup yüreğinize ulaşsın…

Bitince o kadınlı erkekli 48 müzisyene, Ümit Kıvanç’a ve ille de Ayşe Tütüncü’ye teşekkür edin.

Sizlere pazar armağanımdır. Değerini bilin…