T24 LogoT24 Logo

Aydın Engin

aydengin@gmail.com

26 Temmuz 2011

Ogün Samast Öter mi?

Yetişkin olarak yargılansaydı ömür boyu ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum...


Yetişkin olarak yargılansaydı ömür boyu ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum olacaktı. 18 yaşından küçüklerle ilgili yasa epey savruk ve yüzeysel yorumlandı. Ogün Samast “çocuk” oldu ve yargılanması çocuk suçlulara bakan mahkemede karara bağlandı: Toplam 22 yıl 10 gün...
Cinayet 2007 Ocak’ında işlendi. Yani 4,5 yılı geçti bile. Bizim “tuhaf” İnfaz Yasası  uyarınca bir takım indirimler de yapılacak. Ama neresinden baksanız Hrant’ın “çocuk” katili sanırım 10 yıl daha içerde kalacak.
Yakalandığında “yapılı” biriydi; içeride iyi bakılıyor olsa gerek, şimdi yağ tulumuna dönmüş bir şişko. Değişim sadece kalıbında değil; yakalandığı ve yargıç karşısına çıktığı günlerdeki “savunma”sını değiştirdi. Başlangıçta küstah ve pervasızdı; “Milli hislerim kabardı, çektim vurdum” diye kostaklanıyordu. Bir kaç duruşmadır, “Zavallı, cahil ve kandırılmış bir çocuk” rolüne geçti ve suçu bölüştürme hesapları yaptı. Suç ortağı Yasin Hayal’dan, o günlerde Hrant’ın ortadan kaldırılmasına yol açabileceği besbelli bir nefret söylemi ile yazan kimi anlı şanlı ve ünlü ve ulusalcı ve milliyetçi gazete yazarlarına kadar uzanan suçortakları üretmeye çalışıyor. Hrant cinayetinde suçu sadece Ogün Samast’la sınırlamak isteyenler var. Ama cinayette çok sayıda ve kimileri devlet aygıtının epey tepelerinde yeralmış bir takım adamların “suça ortak” oldukları galiba artık herkesin bildiği, ama devletin kabullenmeye yanaşmadığı bir sır.
Sonuçta Ogün Samast paçayı yine de umduğu kadar hafif sıyıramadı. Cinayet öncesinde ve hemen sonrasında “Tosunum merak etme, seni bu işten sıyırırız” diye sırtını sıvazlayanlar ya sözlerini tutmadılar ya da tutamadılar. 
Samast gibileri tanıyorum. Benzerleri ile aynı hapishaneyi, aynı volta avlusunu, hatta aynı ranzayı paylaşmışlığım var. Sağlam durdukları sanılır ama hüküm giydikten sonra zemberekleri boşanır. Yani Ogün Samast’ın bu cezadan sonra epey gevşeyeceğini, bülbül kesilmesi olasılığı hiç de zayıf değil.
Sorun Ogün Samast’ın yanısıra Yasin Hayal denen ruhsal dengesi olmayan, milliyetçi önyargılarla kafası tıka basa doldurulmuş, faşizan saldırılardan sabıkalı adamın ya da polis muhbiri, faşist militan Erhan Tuncel'in ya da Samast’ın Trabzon’daki ev ve suç arkadaşı Tuncay Uzundal'ın da ne hüküm giyeceklerinde değil.
Sorun adım adım örülen Dink cinayetinin yolunun kanlı taşlarını döşeyen üniformalı üniformasız gerçek katillerinin yargıç karşısına çıkıp çıkmayacaklarında. O adamlar ki hâlâ devlet katında önemli görevlerini sürdüren ya da Medya’da nefret söyleminin daniskasını kullanan “itibarlı” kişiler...
Sırtlarını dayadıkları ya da arkasına saklandıkları devlet zırhı Ogün Samast’ın “ötmesi” ile delinirse o zaman, ancak o zaman, Türkiye yakın tarihinin en utanç verici cinayeti ile hesaplaşabilir.
Bu olasılık zayıf mı, güçlü mü, bugünden kestiremeyiz. 
Ama eğer Ogün Samast bir öterse...

YAZARIN TÜM YAZILARI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Yazarın Diğer Yazıları

Huzur bozan sorulara devam…

Beni karşısına oturtmuş, makinalı tüfek gibi huzur bozan soruları art arda sıralayan şu Aydın Engin denen ukaladan hoşlandığımı söyleyemem

Huzur bozan sorular…

Dünya siyasal bağlamda benzeri görülmemiş bir altüstlük yaşıyor. Geleneksel partiler, geleneksel örgütlenme modelleri, geleneksel "demokratik iktidar" formülleri hızla geçersizleşiyor, anlamsızlaşıyor

AİHM mi? O da ne, o da kim?

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararını seçkin hukukçular uzun uzun değerlendirecekler. Yanlış oldu, düzeltiyorum: Uzun uzun değil kısa kısa değerlendirecekler. Çünkü ortada hukuk bilimi, evrensel hukuk ilkeleri açısından uzun uzun değerlendirmeyi hak eden bir karar yok

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24