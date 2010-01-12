T24 LogoT24 Logo

Aydın Engin

aydengin@gmail.com

12 Ocak 2010

Mağdurlar Mağdurlara Karşı...

Osmanlıcadan dilimize girmiş bu kavramı bugünlerde çok duyacağız... O yüzden anlamını iyi bellemekte yarar var...

“Mağdur” hakkı yenmiş, haksızlığa, zulme uğramış demek...
Osmanlıca'dan dilimize girmiş bu kavramı bugünlerde çok duyacağız... O yüzden anlamını iyi bellemekte yarar var.
Bu iki satırlık “sözlük bilgisi”ni özellikle genç okurlarla paylaştıktan sonra şimdi bir soru:
Son günlerde patlayan linç girişimlerinde ortalığa dökülenler; silahını, satırını, döner bıçağını, olmadı taşı, tuğlayı, sopayı kapıp naralar eşliğinde insanlık ayıbı, hatta suçu sayılması gereken sloganlar atarak lince koşanlar kimlerdir?
Soru bu kadar.
Şimdi gelin şu acısı ve utancı henüz pek taze olan Selendi örneğine bakalım...
Selendi haritada Ege Bölgesi'nde. Ama Ege’nin verimli ovalarının bitip bozkıra komşu olan topraklarında bir kasaba.
Selendililer geçimlerini ağırlıklı olarak tütün ekerek sağlarlar.
İdi...
Başlangıçta sigara kaçakçılarının katkısıyla, ardından Hükümetlerin tütün ve sigara ithalatını serbest bırakmasıyla ve en sonunda da çokuluslu sigara tekellerine kapıların ardına kadar açılmasıyla Ege Bölgesi'nde dikilen “Balkan” türü tütünün yerini Virginia türü tütün aldı.
Ege bölgesinde yaşamsal önem taşıyan Tekel’in tütün alımları adım adım kısıtlandı. Ayrıca tütün ekim alanlarına da kısıtlama getirildi. Sonunda tekel özelleştirildi, Tekel kanalıyla tütün üreticisinin desteklenmesi uygulaması kalktı; tütün alımında devlet alıcı olmaktan çıktı...
Serbest piyasa tanrısına tapanlar bunu küreselleşen dünyada kaçınılmaz bir ekonomik uygulama olduğunu ileri sürebilirler. Tartışma konumuz bu değil. Ama tütün üreticisinin kaderiyle başbaşa bırakılmasını tartışmak gerek. Ne farklı ürün ekimine yönelik bir tarım politikası devreye sokuldu, ne yoksullaşan tütün ekicileriyle ilgili sosyal önlemler akla geldi. Tütün üreticisi adım adım kaderiyle ve görece çorak topraklarıyla başbaşa ve yoksullukla burun buruna geldi.
İnsanı değil kârı dert eden ekonomi politikaları, yurttaşın değil küresel ekonominin gereklerini gündemine alan devlet politikalarının kaçınılmaz sonucuydu bu.
Selendi (de) adım adım yoksulluk uçurumuna sürüklendi ve sonunda düştü.
Selendi (de) ülkenin mağdurlar ordusunda yerini aldı.
*    *    *
Yoksul çaresizdir. Yoksul, yoksullaşmasının sorumlusunu bilip bulup çıkaramaz. Ama yoksulluğun kavurucu baskısı yoksulun içinde öfkeler biriktirir. Öfke ise mutlaka bir düşmana ihtiyaç duyar. Bulduğu (yani bulduğunu sandığı) anda da düşmanının üstüne amansızca saldırır. Ahlaki değerler, komşuluk hukuku çiğnenir gider; hınçla pekişmiş öfke bilinçleri kör eder ve gün gelir mağdurlar ordusunun zorunlu erleri silahını, satırını, döner bıçağını, olmadı taşı, tuğlayı, sopayı kapıp naralar atarak, insanlık ayıbı, hatta suçu sayılması gereken sloganlar eşliğinde lince koşarlar...
Tıpkı Selendi de olduğu gibi...
Tıpkı Edirne’de, Trabzon’da, Dikili’de, Mersin’de, Sivas’ta, Babaeski’de,. Bayramiç’te, Salihli’de, Diyarbakır’da, Tarsus’ta, Bursa’da, İstanbul Kasımpaşa’da olduğu gibi...
Tıpkı ülkenin dört bir yanından gazete sütunlarına, TV ekranlarına taşınan linççi kalabalıklar gibi...
*    *    *
Mağdur, onu mağdur kılanları tanıyamaz ve tanımlayamaz. Ama mağdur olmanın acısını, kederini, çarezsizliğini ve öfkesini sürekli biriktirir.
Sonra bir gün patlar... İnsanlıktan istifa etmiş, vahşileşmiş, bilinci körelmiş bir yaratığa döner.
Linççi sürünün içinde yerini alır...
Oysa saldırdıkları da tıpkı kendi gibi mağdurlar ordusunun içindedir...
Kürttür, Çingenedir, Türktür, Alevidir, Hristiyandır, Yahudidir, Ermenidir, Rumdur, Araptır, Süryanidir, eşcinseldir, mini eteklidir, tesettürlüdür, dindardır, dinsizdir, işçidir, işsizdir...
Ama asıl mağdurdur,  mağdur !..
Hakkı yenendir, haksızlığa uğrayandır, sömürülendir, ezilendir, itilen kakılandır...
Linççi ile linç edilen arasında uçurumlar yok. Bugün linç eden mağdur, yarın linç edilen mağdurların saldırısına uğrayabilir, linç edilebilir...
*    *    *
Peki mağdurlar birbirine düyşman olmaktansa, birbirini linç etmektense kendilerini mağdur edenlere karşı omuz omuza verirlerse ne olur?
Varın cevabını siz verin.
Benim bildiğim, “Başka bir ülke, başka bir Dünya mümkün” diyenler, o “mümkün”ü var kılmak için kolları sıvayan, elini taşın altına sokanlar bu soruya cevap arayanlardır...

YAZARIN TÜM YAZILARI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Ya sen ne yaparsan yap biz bu Kanal...

Yazarın Diğer Yazıları

Yine düşüyoruz Silivri yollarına…

Biz Silivri’de Gezi Davası ve özellikle Osman Kavala aynasında Türkiye’de hukuku savunmaya, hak savunucularının yanında bıkmadan, usanmadan saf tutmaya devam edeceğiz. O aynada, bakmasını bilen gözler Edirne’nin mapus damından dava ve hücre arkadaşı Abdullah Zeydan ile birlikte volta atan Selahattin Demirtaş’ı da görür...

Kesin bilgi: Reis bu kanalı yapacak…

Ne yani, Koskoca AKP Reisi, Ödemişli Terzi Sadık'tan daha az mı akıllı?

Bir musibet bir nasihattan evladır (mı?)

Böyle uysal bir muhalefet bulan bir iktidarın Urla’yı bir ilk adım olarak görmesinin ve arkasını getirmek için cesaretlenmesinin önünde bir engel var mı?

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24