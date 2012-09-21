T24 LogoT24 Logo

Aydın Engin

aydengin@gmail.com

21 Eylül 2012

Kılıçdaroğlu’nun İşi Zor…

Ama bu zoru o seçti. Son Kurultay’da kendini parti içi dengelere hapsetti. Şimdi ulusalcı-devletçi kanadın yediği nanelere kılıf uydurmak için çabalıyor...

Doğru. Kılıçdaroğlu’nun işi zor.

Ama bu zoru o seçti. Son Kurultay’da kendini parti içi dengelere hapsetti. Şimdi ulusalcı-devletçi kanadın yediği nanelere kılıf  uydurmak için çabalıyor. Kurultayda genel başkan yardımcısı iskemlelerinden birine oturttuğu Haluk Koç’un Oslo görüşmeleri” ile ilgili zehir zemberek açıklamalarının demokrat kamuoyunda ve-ve evet- parti içinde yarattığı kaygı ve eleştiriler karşısında bir yandan “Silahlar susacaksa, akan kan duracaksa görüşmeler devam etmeli" dedi, bir yandan da Haluk Koç’un amacının AKP’nin ikiyüzlülüğünü topluma göstermeyi amaçladığını söyleyerek yardımcısının marifetini(!) savunmaya, en azından önemsiz göstermeye çabaladı.

Zaten Haluk Koç da tepkiler karşısında, çıkışını gerekçelendirmeye yöneldi. Radikal’den Koray Çalışkan’ın “çalışkan bir gazetecilik” yapıp sorduğu soruya cevap verirken, “Bu çıkış çok büyük çıkış değil. Esas nedeni Erdoğan’ın Sosyalist Enternasyonal’de CHP’nin PKK’yı dolaylı olarak destekleyen bir tavır aldığını söylemesi. Bir de Hüseyin Aygün ile ilgili açıklamaları”  diyor. Çıkışın nedeni “Parti tabanında tepki topladığına inandığı bu hasarları tamir etmek için CHP’nin bir şey yapması gerektiğini düşünmesi” imiş. Ve ekliyor “PKK ile devlet konuşabilir. Silah bıraktırmak için böyle bir adımı anlarız. Ama PKK’yı muhatap alarak çözüm için konuşmak olmaz”…

Buyrun burdan yakın…

“Oslo mutabakatı”nda PKK temsilcileri ile görüşmeyi benyapmadım, devletin görevlileri yaptı. Hükümet (siz “Başbakan Erdoğan” diye okuyun) devlet görevlilerinin vardığı uzlaşma metnini elinin tersiyle itip “Son terörist kalıncaya kadar askeri operasyonlar sürecek” masalına sarıldı. Eh, PKK’nin şahinleri de Erdoğan’ı açığa düşürmemek için ellerinden geleni yaptılar (Silvan vb…)

Bir soru daha: Madem bu çıkış çok büyük bir çıkış değil, sadece parti içindeki hasarı tamir etme hedefinden ibaret, o zaman Koç’un ilk açıklamasındaki “Suç duyurusunda bulunacağız” cümlesini ne yapacağız?

CHP eğer Kürt sorununda bir demokrasi sınavı verecek idiyse, Haluk Koç’a düşen “Olası bir barış ümidini yok edip savaşı tırmandırarak yurttaşlarımızın ölümüne yol açtığı” gerekçesiyle Erdoğan’ın izlediği Kürt politikası hakkında suç duyurusunda bulunmak değil miydi?

*    *    *

CHP’yi tartışıyorsak sorun Haluk Koç(giller) değil.

Kurultay’da parti yönetimini oluştururken “Biraz sahici sosyal demokratlardan, biraz popülist (=halk dalkavuğu)kanattan, biraz da ulusalcılardan” deyip ve bunu “parti içi dengeleri gözetmek” olarak niteleyip “Ne kuş ne deve” bir yönetim ekibinin yeğlenmesidir.

Bu yönetim ekibi aslında partiyi yarınlara taşımıyor, tersine bütün temel sorunlarda kilitliyor.

Parti içinde kurulan ve Kürt sorununa barışçıl çözüm olanaklarını arama, bu yönde öneriler geliştirme hedefini önüne koyan “Barış Grubu”ndan bu güne kadar bir ses, bir soluk duyan var mı ?

Sencer Ayata ve arkadaşlarının Kılıçdaroğlu’nun Genel Başkan seçilmesinin ardından kamuoyuna açıkladıkları “demokratikleşme paketi” yönünde atılmış bir adım(cık) sayabilen var mı ?

*    *    *

Bilen biliyor. CHP’li değilim. Hiç olmadım. Oy da vermedim. Ama bu ülkede demokrasinin gelişmesi, bir adım(cık) da olsa ilerlemesi yönünde atılacak her adımı önkoşulsuz desteklemek gerektiğine inanırım. “CHP’den ne köy olur ne kasaba” toptancılığı bizden uzak olsun. O partide sahiden sosyal demokrasiye gönül vermiş, sosyal demokrat ilkeleri benimsemiş kişiler var. Ama önlerine  “Ulusalcı kanat ne der? Parti tabanı ne der” gibi adeta aşılmaz bir duvar örülüyor.

Ulusalcı kanadın ne dediğini, ne diyeceğini biliyoruz.

Ama “Parti tabanı ne der” mazereti mide bulandırıcı.

Ecevit’in “Ortanın solu” bayrağını açıp kırk yıllık ve örümcek bağlamış CHP’yi sarstığı günlerde aynı “mazereti” defalarca duymuşluğum var. Ecevit ve onu öne çıkaran ekip (Buradan Kamil Kırıkoğlu’na, Selahattin Esatoğlu’na saygı iletelim) “Parti tabanı ne der” diyenlere “Bizim dediğimizi der” deyip yollarına devam ettiler ve CHP tarihinde ilk kez sandıktan zaferle çıktı.

Baykal döneminde ihraç sınırına gelinen “Sosyalist Enternasyonal”e dönüş ve orada başkan yardımcılığına seçilerek onurlandırılma elbet iyidir, alkışı hak eder. Ama sosyalist enternasyonal’de ifadesini bulan “sosyal demokrat” politikalar üretilmiyorsa, uygulanmayorsa, Koç(giller) ağzıyla tersi adımlar atılıyorsa çok da anlam taşımaz…

 

YAZARIN TÜM YAZILARI

ETİKETLER

aydın enginchpkılıçdaroğluhaluk koçchpnin devletçi yapısıpkkosla

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

Yazarın Diğer Yazıları

Ben kaçıyorum ama AKP Reisi yakalıyor

AKP Reisi bu sözlerle mesela tarikat kadrolarından oluşturulacak ve silahlandırılacak gönüllülerden söz ediyor olabilir mi?

Bu Tırmık size değil, bize…

Sizler yılbaşını bahane edip elinizden geldiğince ve meşrebinizce eğlenirken haberciler, benim genç (benden genç) meslektaşlarım bütün gece haber peşinde koştular

Gelin, yeni yıl için küçük umutlar yeşertelim

Bu gece, yorgun saat gece yarısını vururken, 2019 tasını tarağını toplamış giderken, 2020 adlı gözleri ışıl ışıl bir bebek aramıza gelirken ister kadeh kaldırın, ister birbirinize sarılın, ister yalnız ister kalabalıkta olun, hepimizin umuda, umutlara ihtiyacı var

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24