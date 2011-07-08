Kendini Yazan Yazı



Yemin kördüğümü çözülecek mi?

Çözülecek.

Nasıl çözülecek?

Bilmiyorum. Ama bir türlü çözülecek.

Peki ne zaman çözülecek?

Onu da bilmiyorum. Tayyip Erdoğan biraz daha kostaklanmak istiyorsa bir iki hafta daha sürecek. Yok, “Bu böyle giderse üstüme yıkılır” diyebilirse ya da aklına güvendikleri ona bunu söyler ve ikna ederlerse belki siz bu satırları okurken çözülmeye başlayacak.

Yani en azından yarın “devlet” adamı Cemil Çiçek, Hükümetin başı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşüp AKP’nin tutumu somutlanıncaya kadar sürüp giden belirsizlik ve bilinmezlik sürecek.

Öyleyse günü birlik siyaseti didikleyen bir Tırmık’a boşverebilirim.

* * *

Girişteki o laf kalabalığı aslında dünya yıkılsa bu köşeye taşımak istediğim bir “olgu”nun mazereti. “Hadi hadi Aydın Engin, ordan burdan paragraf tırtıklayıp günü kurtarmışsın. Tembellik sende alışkanlığa dönüşmeye başladı” diye sataşacaklara karşı bir tür kalkan...

Gelelim “olgu”ya.

T24’de dolanırken gözüme çarptı. Okumaya başladım; sahiden çarptı.

İstanbul Caz Festivali çerçevesinde Radikal Yazarları Çalıyor başlıklı bir caz etkinliği düzenlenmiş. Radikal’daki gencecik kadın meslektaşlarımdan oluşan bir grup CD’lerini, plaklarını, kasetlerini, laptoplarını filan yüklenip etkinliğin yapılacağı İstanbul Tünel’deki Miss Pizza adlı şeye gitmişler. “Şeye” deyip geçiştirdim, çünkü yazıyı okumasam öyle bir yer olduğunu öğrenemeyecektim. Yazıyı okudum o yerde ne yapıldığını, ne satıldığını anlamadım. Ama sorun ve sorunum bu değil. Anlaşılan gençlerin gittiği, müzik dinlediği, adına bakılırsa arada pizza da kemirdiği bir cafe ya da klüp ya da moda deyimle mekan gibi bir şey...

Radikal yazarları sıra ile DJ kabinine girip keandi seçtikleri caz parçalarını çalmışlar. Etkinlik pek güzel, pek sevimli sürmüş. Sıra Radikal’dan Berrin Karakaş’a gelmiş. DJ kabinine o girmiş. Önce White Stripes ve System of a Down çalmış. Ardından da Kürtçe cazın belki de ülkemizdeki (yoksa dünyadaki mi ?) tek temsilcisi Koma Amed’den “Hay Nik Na” adlı pyarçaya gelmiş. Müzik başlamış. Miss Pizza’nın asıl DJ’si olan adamın biri önce Berrin Karakaş’ea dik dik ve pis pis bakmış. Bu tad kaçıran bakışın sebebini soran genç gazeteciye Miss Pizza’nin bir başka sorumlusu açıklama yapmış:



- Biz bu dili bimiyoruz da...



Anlaşılan bu iki zat daha önce çalınan Tunus ve Cezayir dolaylarından caz parçalarının Arapçasını, Caribou’daki İngilizceyi pek iyi biliyorlar da, Kürtçe’de tıkanıyorlar.

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Ben haberi özetledim. Kiminiz zaten tümünü okudu; okumayanlar T24 arşivine girip okusunlar.

Bu kadar uzun özeti yapmamanı tek sebebi var. T24’deki haberi okuyan ve ardından “Yorum yaz” kutusuna görüşlerini aktaranlar.

Aşağıda tek sözcüğüne, yazım yanlışlarına dokunmadan o “yorum”ları aktaracağım.

Çünkü...

O yorumcuların toplamı bugünkü Türkiye’yi gösteren mükemmel bir ayna. O kadar mükemmel bir ayna ki benim tek kelime eklememe gerek kalmıyor.

Zaten o yüzden başlıkta “Kendini yazdıran yazı” dedim.

Pek de isabet ettim.

Şimdi buyrun özetlediğim habere yazılan yorumlara...

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●Türk milleti %2 si hariç dünyanın en tekçi,en ırkçı ve faşizan milletidir.Kodları böyle yazılmıştır.Kürtler,aleviler ve bütün ötekileştirilmiş insanlar için en hayırlı sonuç bölünüp ayrılmaktır. (Online Ziyaretçi 07.07.2011/15:27)

● Benim askerim doğuda şehit düşsün annesi ağıtlar yaksın kimse kusura bakmasın ama bazılarıda taksimde kültür adı altında duygu sömürüsü yapmasın... (Online Ziyaretçi 07.07.2011/14:38)

● Bilinmeyen dilde "Yaşasın halkların kardeşliği" diyorum: BIJİ BIRATİYA GELAN! (Online Ziyaretçi 07.07.2011/13:50)

● BIRAKIN ARTIK BU KENDİNİZİ HEP HAKLI GÖSTERME VE ACINDIRMA HALLERİNİ. MİDEMİZ BULANIYOR ARTIK BU DUYU SÖMÜRÜLERİ İLE. (Online Ziyaretçi 07.07.2011/11:51)

● O dili bilmeyenlere bir sormak gerek sizin dedeleriniz kim? Rum , Gürcü, Bulgar, Arnavut? olmadıkları bir türklüğün faşizmini yapmak ne tür bir hav verir anlamış değilim...söylenecek pek sözde bulamıyorum zaten.birgün bu yaptıklarından utanacaklarından eminim. (Online Ziyaretçi 07.07.2011/11:50)

● Beş günde beş şehit veren ülkemizde bu gibi kürtçü fantazilere yer olamamsı gerkiyor.ayıptır. (Online Ziyaretçi 07.07.2011/11:45)

● Sen art niyetli ve provakasyon gereği istersen çalmazlar. (Online Ziyaretçi 07.07.2011/11:44)

● SEN İNADINA ÇALARSAN BİRİLERİDE İNADINA ÇALDIRMAZ.HERKES HADDİNİ BİLECEK.(Online Ziyaretçi 07.07.2011/11:16)

● Şuna dikkat etmk lazım.çok hızlı bir şekilde kürt milliytçiliği veya faşizmi tırmanmaktadır. adamlara ne derseniz diyin yanlış anlıyorlaar ve ön yargılı yaklaşıyorlar.yani şimdi o Dj'i gerçekte o müziği bilmiyorsa bunun altında art niyet aramak sadece ön yargıdır ve kötü niyettir.kürt faşizmine dikkat. (Online Ziyaretçi 07.07.2011/11:12)

● Böyle bir despotluk, üstelik müzik ile uğraşan insanlara hiç yakışmıyor. Sanki Üst çavuş (burada baş DJ oluyor) KCK mahkemesi gibi "bilinmeyen dil" formatını atmış. Bu tür tipler beni gerçekten korkutuyor. (Online Ziyaretçi 07.07.2011/11:11)

● Güneydoğuda askerimize tahamül edemeyenlerin elbetteki müziğine tahamül edilmemesi çok önemli değil. (Online Ziyaretçi 07.07.2011/11)



