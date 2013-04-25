Karayılan tarihi açıklamayı yaptı

Kandil'deki basın açıklamasını KCK Yürütme Konseyi Başkanı Murat Karayılan, KCK Yürütme Konseyi üyesi Zeki Şengali ve Kongra Gel Başkanlık Divanı üyesi Hacer Zagros yaptı. Yaklaşık 100 gazetecinin önünde yapılan tarihi açıklamada Karayılan, Öcalan'ın Time dergisi tarafından en etkili 100 kişi arasında gösterilmesinden memnun olduğunu söyledi. Karayılan, Öcalan'ın tanıtım yazısını yazan Sinn Fein lideri Garry Adams'a da teşekkür etti.