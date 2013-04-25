Kandil'de heron söylentisi nedeniyle bekleyiş sürüyor

Bekleme sürüyor ve ne kadar süreceğini kimse bilmiyor. Söylenenlere göre, gazetecilein Kandil'e ulaşmasıyla eş zamanlı olarak havada heronlar dolanmaya başlamış. Güvenlik nedeniyle basın toplantısının yapılacağı noktaya çıkamıyoruz. Peki böyle bir günde ve aşamada heron dolaştırmak nasıl bir akıldır acep?