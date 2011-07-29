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Aydın Engin

aydengin@gmail.com

29 Temmuz 2011

İzninizle...

Hayır sıcaklar değil. Ben daha da sıcak, daha da boğucu günlerde...


Hayır sıcaklar değil. Ben daha da sıcak, daha da boğucu günlerde ve yerlerde çok Tırmık yazdım, haber çıkardım...
Hayır, yaz geldi, ille bir izin yapıp denize, dereye tepeye kaçıp keyif çatmak da değil. Ben üstümden deniz suları sızarken sadece ellerimi kurulayıp, derme çatma masalar üstünde, hatta mavi yolculuk sırasında teknenin güvertesinde de çok Tırmık yazdım...
Hayır, bir sağlık sorunum filan da yok. Kışı kötü, hatta çok kötü geçirdim ama sonunda geçirdim. (Artık) taş gibi değilsem bile turp gibiyim diyebilirim...
Hayır, yazı yazmaktan bıkmış filan da değilim. Nasıl bıkarım? Bu mesleği sadece elimden başka iş gelmediği, başka bir iş yapmayı bilmediğim için değil sevdiğim, hem de pek sevdiğim için yapıyorum.
Amaaaa...
Ama ey okur! Yorgunum...

Bedenimle de, beynimle de yorgunum. 
Haydi bana biraz izin verin. Televizyon seyretmeden, gazete okumadan, “Bugün neyi yazayım” diye düşünmeden çınarların altında okey, deniz kıyısında taş sektirmece oynamak istiyorum.
Bugünden hesaplarsanız 10-12 gün izinli sayılayım... 
Kafanızı salladığınızı görüp, “Tabii canım, 10 - 12 günün lafı mı olur, keyfine bak Aydın Engin” dediğinizi duyar gibiyim.
Teşekkür ederim...

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