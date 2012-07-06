İzin Okurdan İstenmeli...

Başıma güneş geçmedi. Hasta filan da değilim. Ama kendimi aşırı yorgun, hatta bitkin hissediyorum.

Çok çok yıllar önce bir gün, yine böyle bir haldeyken İlhan Selçuk’tan iki haftacık izin istemiştim. Bana “Benden niye istiyorsun? Git okurlardan iste” dedi.

-Abi ya vermezlerse, diye sordum.

Güldü:

- Verirler, verirler; bugüne kadar beni hiç reddetmediler; seni de reddetmezler.

Sen izin iste, onlar verir, dedi...

Verir misiniz?