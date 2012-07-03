T24 LogoT24 Logo

Aydın Engin

aydengin@gmail.com

03 Temmuz 2012

Hukuk labirentinde şike...

Dünden bugüne değişen şu: Aziz Yıldırım ve ötekiler bundan böyle tutuklu değil, tutuksuz...

Başkanları tahliye oldu. Fenerbahçeliler sevinçli.

Fenerbahçeliler niye seviniyor?

Dünden bugüne değişen şu: Aziz Yıldırım ve ötekiler bundan böyle tutuklu değil, tutuksuz yargılanacaklar... Üstelik aslında mahkeme hüküm verdi; ceza kesti. Tutuksuz yargılama bundan böyle Yargıtay katında sürecek.

Mahkemenin özü açıklanan hükmünde şike yapıldığını kabul ediliyor ve o yüzden ceza kesiliyor. Mahkemeye göre Aziz Yıldırım ve ötekiler şike yapmışlar.

Öyleyse Fenerbahçelilerin sevincinin anlamı ve sebebi ne?

Yanıt bence çok basit ve Fenerbahçeliler sevinmekte haklı.

Temiz futbol umutları yeşertebilecek şike davası artık hukukun labirentlerine daldı ve o labirentten kolay kolay çıkılmaz.

2400 sayfalık bir iddianame vardı. Mahkeme başkanı kararı açıklarken “Verdiğimiz hüküm çok önemli gerekçelere dayanıyor” dedi. Bunu dediği özet karar bile 200 sayfa. Gerekçeli karar için en insaflısından bir 500 sayfa daha yazın. Bir ay kadar sonra gerekçeli karar da açıklanacak. Sonra bu karar sanıklara ve savcılığa tebliğ edilecek. Tebligatı alan savcılar ve sanık avukatları Yargıtay’a başvurmak için itiraz metinlerini hazırlayacaklar. 2400 sayfalık iddianame ve 500 sayfalık gerekçeli karara karşı yazılacak itiraz yazıları da (temyiz layihaları da) herhalde iki buçuk sayfa olmaz. Yargıtay Başsavcılığının önüne önümüzde ay(larda) iddianamesiyle, gerekçeli kararıyla, Yargıtaya başvuran sanık avukatlarının itiraz dilekçeleri ile neresinden baksan toplam 7-8 bin sayfalık metinler gelecek. Yargıtay başsavcılığı önüne gelen bu 7-8 bin sayfayı -mecburen- didik didik okuyacak ve şimdilik kaç sayfa tutacağını bilmediğimiz ama bir kaç sayfadan ibaret olamayacağını bildiğimiz kendi görüşünü belirten bir yazı ile dosyayı ilgili ceza dairesine sevkedecek. Sanıklar tutuksuz yargılanıyor. O yüzden dosyayı ele alacak ceza dairesi önceliği sanıkları tutuklu dosyalara vereceği için, şike davası dosyasının Yargıtay’da ne zaman ele alınacağını kestirmek mümkün değil. Ama eninde sonunda ele alınacak. Ceza dairesinin rapörtörü o kadar sayfayı okuyup,  kararın ve itirazların hukuksal geçerliklerini değerlendirip bir rapor yazacak. Ceza dairesi dosyayı inceleyip bir karar verecek. Mahkeme kararını onayacak ya da bozacak. Bozsa da onaylasa da, onaylarsa sanık avukatları, bozarsa savcı  kararı veren mahkemeye başvurup itiraz edecekler. Yargıtay kararına itiraz dilekçelerinin kaç sayfa tutacağını varın siz tahmin edin. Mahkeme itirazları ele alıp ya ilk kararında direnecek ya da Yargıtay kararına uyacak. Dosya bu defa Yargıtay Ceza Daireleri Genel Kurulu’na gidecek. Oradan bir karar çıkacak...

O sırada ben de, bu yazıyı okuyan sizler de daha yaşlanmış olacağız. Bugün Türkiye liglerinde top koşturan nice namlı futbolcu yaş haddinden emekli edilecek. Türkiye futbolunu kemiren şike ise hukukun labirentlerinde kaybolup gitmiş olacak.

Kendim yazdım ve yazdığımdan kendi içimi bile karatttım.

Futbolla ilgilenen herkese bundan böyle -içleri kaldıracaksa- iyi seyirler dilerim...

YAZARIN TÜM YAZILARI

ETİKETLER

aydın enginfenerbahçegündemaziz yıldırımşikeyargıadalettutuklututuksuzcezafutbol

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Yazarın Diğer Yazıları

Bu Tırmık size değil, bize…

Sizler yılbaşını bahane edip elinizden geldiğince ve meşrebinizce eğlenirken haberciler, benim genç (benden genç) meslektaşlarım bütün gece haber peşinde koştular

Gelin, yeni yıl için küçük umutlar yeşertelim

Bu gece, yorgun saat gece yarısını vururken, 2019 tasını tarağını toplamış giderken, 2020 adlı gözleri ışıl ışıl bir bebek aramıza gelirken ister kadeh kaldırın, ister birbirinize sarılın, ister yalnız ister kalabalıkta olun, hepimizin umuda, umutlara ihtiyacı var

Huzur bozan sorulara devam…

Beni karşısına oturtmuş, makinalı tüfek gibi huzur bozan soruları art arda sıralayan şu Aydın Engin denen ukaladan hoşlandığımı söyleyemem

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24