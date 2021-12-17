Dün sabah bizim evde her sabahki "günaydın"laşma dolara çarptı.

- Günaydın, dedim,

- Dolar 15'i aştı. 15.20 olmuş, dedi.

Oysa bankada ya da evde ciddiye alınacak kadar dolarımız filan yok. "Dolar yükseliyor, yükselecek" diyenlere kapılıp dolar alacak kadar Türk Liramız da yok.

Ama "Günaydın" yerine "Dolar 15'i geçti"…

Desen: Selçuk Demirel

Gün böyle başlayınca güne, düne ve önceki günlere farklı bir bakış gerekti.

Farkında mısınız bizcileyin insanlarda ev, kahve, rakı masası sohbetleri özellikle birkaç haftadır ciddi bir değişikliğe, bir zemin kaymasına uğradı. Siyaset, seçim, Suriye politikası, ittifaklar, Üçüncü Yol, Tek yol, sosyalist sol falan ikincilleşti. Buna karşılık müjde verir ya da korku filmi anlatır gibi tuhaf diyaloglar başladı.

- Bir kilo eski kaşar 215 lira oldu haberiniz var mı?

- Yok deve….

- Valla billa, markette etiketi gözümle gördüm.

- Peki aldın mı?

- Yok deve…

Bir başka sohbetten aktarayım.

- Yav bugün oğlu asgari ücretle çalışan bir arkadaş "Bak bizim Reis asgari ücreti 4.250 lira yaptı, vergi kesilmesini de kaldırdı. Sen hâlâ konuş." dedi. Ben de ona "Geçen yıl asgari ücretle senin oğlan kaç kilo et, kaç yumurta, kaç ekmek, kaç kilo pirinç alıyordu. Bu yeni ücretle bunlardan kaç ekmek, kaç yumurta, kaç kilo et, kaç kilo pirinç alacak?" diye sordum. Sormaz olaydım…

- Niye…

- Niye olacak benim arkadaş geceyarından sonra sabaha karşı 02'de telefon etti. Uyandım. O ağzını açmadan "Ulan bu saatte telefon edilir mi? Yarın sabahın köründe işe gideceğim be." dedim. "İyi ya. Dediğin hesabı yaptım. Gözüme uyku girmiyor. Senin de girmesin." deyip telefonu kapattı.

AKP Reisi yeni asgari ücreti artırdığından birkaç saat sonra bir arkadaşım aradı.

- Saruhan Oluç'un Meclis'teki konuşmasını dinledin mi?

- Yooo.

- Bul ve oku….

Telefonu kapattı.

Aramaya gerek kalmadı. Baktım bizim haber ustası (ya da hastası) Gökçer Tahincioğlu haberleştirip yollamış bile. Okudum:

"…HDP İstanbul Milletvekili Saruhan Oluç da TBMM'de şöyle konuştu: 1 Ocak 2021 tarihinde yani bu yılın başında 1 dolar 7,37 Türk Lirası'ydı, asgari ücrete denk gelen karşılığı 383 dolardı. Bugün asgari ücret 4 bin 250 Türk Lirası'na çıkarıldı, dolar 15,50 seviyesinde dalgalanıyor yani asgari ücret 274 dolar seviyesine düşmüş oldu. Bu ne demek? Yıl başından bugüne kadar 109 dolarlık bir kayıp var asgari ücrette. Yani bunu bugünkü Türk Lirası'na çevirdiğimizde bin 700 Türk Liral'ık bir hak kaybı var…"

Haydi bir tane daha…

Karşı apartmanın çalışkan kapıcısı ahbabımdır. Sık sık ayaküstü sohbet kaynatırız. Futbol konuşuruz, komşularla ilgili dedikodu yaparız, Sivassporu'un başarıları üstüne heyecanla konuşur, ilgiyle dinlerim. Atadan dededen CHP'lidir. Siyaset konuşmaya bayılır.

Hiç beklemezdim. Sordu:

- Agabeyim de hele, sence faizi daha da indirir mi bu Tayyip?

- Niye sordun yeğenim?

- Heç… Benim Doblo'yu satıp dolar alsam mı vakit varken diye düşündüm de…

- Yazın köye otobüsle mi gideceksin?

- O zamana kadar dolar bir Doblo alacak kadar kazandırır diyorlar da…

* * *

Hepinize içinde dolar, faiz geçmeyen sohbetler dilerim…