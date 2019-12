Fırtına Deresi’nden Bir Demokrasi Dersi

İster istemez seçimle yatıp, seçim sonuçlarıyla kalktığımız günlerdeyiz. Sayılar, oranlar, analizler, öngörüler, yorumlar birbirini kovalıyor.

Gelin bir soluk alın. AKP, CHP, MHP, Erdoğan, Baykal, “Orda şu kazandı, burda bu kaybetti” kargaşasının dışına çıkın.

Fırtına Deresi çocuklarının katılımcı demokrasi serüveniyle tanışın. Rize’de bütün ilçelerde AKP açık ara ile kazanırken, Çamlıhemşin’de belediyeyi yüzde 46,2 ile kazanan İdris Melek ve arkadaşlarının öyküsüne kulak verin.

Benim dilimden değil; Çamlıhemşin’de bu zahmetli yolculuğa taa 2004’den başlayan ve seçimi kazananların dilinden...

Söz şimdi onların...

* * *

...... 2004 yerel seçim sonuçlarının hem genelde ve hem de Çamlıhemşin özelinde yarattığı karamsarlık koşullarında, her yerde, herkesin yaptığı gibi, İzmir’de yaşayan Çamlıhemşinli bir gurup arkadaşımızla ‘Ne yapabiliriz’i tartıştık. Hayıflanmanın, yakınmanın ve karamsarlık içinde çırpınmanın çözüm olmadığını herkes gibi bizler de biliyorduk. ‘Bir şey yapmalı’ dedik ve ‘Başka Bir Çamlıhemşin Mümkün’den hareketle elimizi taşın altına koymaya karar verdik. Hemen her karşılaştığımız hemşerimizle konuyu tartıştık ve onları da ‘horon’a’ çağırdık.

Kısa sürede diğer kentlerdeki arkadaşlarımız da bu çalışmadan haberdar oldu. Ankara ve Çamlıhemşin’de ki dostlardan, düşüncelerimizi yazılı metin haline getirmemiz ve kendileriyle de paylaşmamız istendi.

‘Çamlıhemşin İçin Bir Proje Önerisi’ başlığıyla kaleme aldığımız metni yaklaşık yüz arkadaşımıza ulaştırdık. ‘Mümkün değil’ diyenlerden ‘Denemekle ne kaybederiz’ diyenlere kadar çok çeşitli tepkiler almaya başladık. Konu tartışılmaya başlanmıştı ve ilk adım atılmıştı. Sıra karamsarlık bulutlarının dağıtılmasına ve kaybedilen özgüveni yeniden kazanmaya gelmişti. Kararlılıkla yola çıkan arkadaşlar sayesinde o da zor olmadı. En büyük dayanağımız birbirimizi çok iyi tanımamız ve karşılıklı güvenimizdi.

Üç-beş kişilik tartışma guruplarını bir araya getirerek sorunun hep beraber tartışılmasına karar verildi. Ağustos 2006’da Çamlıhemşin’de her kesimden ve her görüşten yaklaşık elli hemşerimizin katılımıyla ilk geniş toplantımızı gerçekleştirdik. Daha iyi, daha güzel ve daha yaşanılası bir Çamlıhemşin hepimizin özlemiydi. 2007 Şubat toplantısına çağrı yapmaları için her mahalleden iki arkadaşımıza görev verdik. Şubat toplantımızı da herkese açık ve 60 kişiyle yaptık. İlkelerimizi ve yol haritamızı şekillendirmeye başlamıştık. Her mahallenin beşer temsilci seçmesine, mahallelerin seçilen temsilciler üzerinden iletişim kurmalarına ve temsilcilerin 2007 Ağustos toplantısını organize ederek gündemini oluşturmalarına karar verildi.

Ağustos toplantımızın gündeminde oluşumun ortak adayını nasıl ve hangi yöntemle belirleneceği, önümüzdeki süreçte yapılması gerekenler ile 2008 Şubat toplantısında karara bağlanması gereken konular tartışıldı. Adayımızın her hangi bir partiden mi yoksa bağımsız mı seçimlere katılması konusunda uzun süren bir tartışma yaşadık. İktidar partisine mensup arkadaşlar hizmet almak gerekçesiyle iktidar partisinden aday göstermemiz gerektiğini savundular. Diğer arkadaşlarımız ise sorunun hizmet alıp almamanın ötesinde olduğunu, Çamlıhemşin’in yerel yöneticilerini Çamlıhemşinlilerin belirlemesi gerektiğini, parti merkezlerinin atamayla aday dayatmalarına karşı durulması gerektiğini, söz ve karar hakkının yerel halkın inisiyatifinde olmasını savundular. Başından beri çıkması beklenen iki farklı görüş ortaya çıkmıştı.......

Toplantımızın ertesi günü beklenmedik bir gelişme yaşadık. Mevcut Belediye Başkanı arkadaşımız kendisinin yeniden iktidar partisi AKP’nin adayı olduğunu ve Başbakan’ın bu konuda söz verdiğini açıkladı.

Mademki iktidar partisinin adayı kapalı kapılar ardında, kimseye danışılmadan belirlenmişti, safların netleşmesi kaçınılmazdı. Çamlıhemşin Mahalleler Birliği olarak çalışmalarımızı onlarsız sürdürme kararı aldık.

2008 Şubat toplantısı önceden belirlenen mahalle temsilcileri ve aday adayı arkadaşlarımızın katılımıyla yapıldı. Aday adaylarının toplantı gününden önce seçim bildirgelerini sunmaları kararlaştırılmıştı. Toplantıda tanıma, tartışma süreci sonrasında aday adayı arkadaşların ‘ön seçimle’ tek adaya indirilmesi, seçilen adayın artık Mahalleler Birliğinin ‘Ortak Bağımsız Adayı’ olarak desteklenmesi benimsendi.

2008 Ağustos toplantısı mahalle temsilcileri ve aday adayı arkadaşların katılımıyla gerçekleştirildi...... Demet Akay ve İdris Lütfü Melek arasında yapılan ön seçimde İdris Lütfü Melek, Mahalleler Birliğinin Ortak Bağımsız adayı olarak belirlendi.

Aday netleştikten sonra belediye meclis üyeliklerinin nasıl belirleneceği üzerine de tartışmalar yürüttük. ‘Her mahalleden bir meclis üyesi olsun’ isteğimize meclis üyeliği sayısı yetmiyordu. Bu sorunu yakın mahallelerin birlikte aday önermesi ile aştık. Meclis üyeliği konusunda ilkemiz şöyleydi: Her mahalle Belediye Meclisine önereceği temsilcisini kendi belirleyecek. Çamlıhemşin Mahalleler Birliği, başından beri tavizsiz izlediği demokratik – şeffaf - katılımcı hattı sürdürerek Belediye Meclis adaylarını ve liste sıralamasını sonuçlandırdı.

Sonuçta Rize’de iktidar partisinin 29 Mart 2009 seçimlerinde kazanamadığı tek ilçe Çamlıhemşin olmuştur.

Tarihimizde çok az örneğini yaşadığımız bu doğrudan demokrasi örneği, Çamlıhemşinlilerin, demokratikleşme mücadelesine küçük ama çok önemli katkısı ve armağanıdır....