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Aydın Engin

aydengin@gmail.com

23 Nisan 2013

Erbil'de Bir Gün Daha...

Meslek riski böyle bir şeydir işte. Tamam Erbil’i övdüm, beğendim, sizlere de iyi kötü aktarmaya çalıştım ama bunun için bir gün yeter de artar

Meslek riski böyle bir şeydir işte. Tamam Erbil’i övdüm, beğendim, sizlere de iyi kötü aktarmaya çalıştım ama bunun için bir gün yeter de artar.

Gel gör ki bizim Kandil seferi bir gün daha ertelendi. Bana da (aslında kentin otellerini dolduran Türkiyeli gazeteci tayfasına da) Erbil’de fazladan bir gün daha geçirmek kaldı.

N’apalım, bu meslekte kaşığında çıkanı yersin.
Neyse yarın da Erbil’den yazacak bir şeyler bulurum.  Hiçbir şey bulamazsam kendinizi kesinlikle Türkiye’de hissedeceğiniz Erbil AVM’lerini filan anlatırım. Bir de  Erbil kalesinin  karşısındaki o güzelim kapalı çarşıyı…

Şimdi işim var. Biletimi bir gün sonraya erteletmek için THY ile boğuşmaya gidiyorum.

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